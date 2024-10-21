ورقة جديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تدعو إلى حظر أو فرض ضريبة على البيتكوين لمعالجة العجز الأولي

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في ورقة عمل صدرت مؤخرا، أثار بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس جدلا عندما أوصى الحكومات بالتفكير في حظر أو فرض ضرائب على عملة البيتكوين لمعالجة العجز الأولي المستمر.

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وتشير الورقة البحثية ، التي صدرت في 17 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن مثل هذه التدابير ضرورية للحفاظ على المسؤولية المالية والسياسة النقدية الفعالة.

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يؤكد المؤلفان أمول أمول وإيرزو جي جي لوتمر أن الحظر القانوني أو الضريبة على البيتكوين من الممكن أن يساعد في استعادة قدرة الحكومات على تنفيذ العجز الأولي الدائم. ووفقًا لملخص الورقة البحثية بعنوان “التنفيذ الفريد للعجز الأولي الدائم؟” فإن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن السلطات من إدارة استراتيجياتها المالية بشكل أفضل.

يقول المؤلفون: “إن الحظر القانوني على البيتكوين يمكن أن يعيد التنفيذ الفريد للعجز الأولي الدائم، ويمكن أن يكون الأمر نفسه مع فرض ضريبة على البيتكوين بنفس المعدل”.

في الوثيقة المكونة من 40 صفحة، تم وصف البيتكوين بأنها “فخ الميزانية المتوازنة”، حيث تفرض الطبيعة اللامركزية للعملة المشفرة تحديات لصناع السياسات الذين يهدفون إلى الحفاظ على العجز في الميزانية من خلال الديون الاسمية.

يزعم الباحثون أن البيتكوين تعمل بمثابة “أمن القطاع الخاص” ذي العرض الثابت والذي يفتقر إلى المطالبات بالموارد الحقيقية، مما دفعهم إلى التوصية بحظر العملة المشفرة أو فرض ضرائب عليها.

العجز الأولي يحدث عندما تتجاوز نفقات الحكومة عائدات الضرائب ومصادر الدخل الأخرى.

يشير مصطلح “العجز الأولي الدائم” إلى وجود نية متعمدة للحفاظ على اختلال التوازن في الميزانية على المدى الطويل.

انتقد ماثيو سيجل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في فان إيك، ورقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، ووصفها بأنها “هجوم على البيتكوين”.

ويزعم أن الوثيقة تشير إلى أن الحكومات لا تستطيع تحمل العجز الدائم إلا إذا ظل المستهلكون غير مدركين للعملات البديلة مثل البيتكوين ولم يعتمدوها.

وأشار سيجل أيضًا إلى محلل البيتكوين، تور ديميستر، الذي انتقد ورقة بحثية صدرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول من البنك المركزي الأوروبي والتي أشارت إلى أن حاملي البيتكوين الأكبر سنًا يستفيدون على حساب المستثمرين الجدد.

تشير تعليقات ديميستر إلى الحاجة إلى التنظيم أو الحظر التام لتحقيق استقرار سعر البيتكوين.

في منشور بتاريخ 21 أكتوبر على X، أعرب سيجل عن مخاوفه، قائلاً: “[الصحيفة] تتخيل” الحظر القانوني “وضرائب إضافية على BTC لضمان بقاء الدين الحكومي” الأمان الوحيد الخالي من المخاطر “.

تسلط هذه المناقشة الضوء على التوترات المستمرة بين السياسة النقدية التقليدية والتأثير المتزايد للعملات المشفرة، مما يثير أسئلة مهمة حول مستقبل الأصول الرقمية في المشهد الاقتصادي المتطور.