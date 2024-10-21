البنك النرويجي DNB يستحوذ على بنك الاستثمار السويدي Carnegie مقابل 1.14 مليار دولار

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من المقرر أن يستحوذ أكبر بنك في النرويج، دي إن بي (DNB.OL)، على بنك الاستثمار السويدي ومدير الأصول كارنيجي مقابل 12 مليار كرونة سويدية (1.14 مليار دولار).

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ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة النقدية بالكامل، التي تم الاتفاق عليها مع شركة الاستثمار الخاص Altor ومساهمين أقلية، في النصف الأول من عام 2025، في انتظار الموافقة التنظيمية.

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وتشكل الصفقة جزءًا من استراتيجية البنك الوطني الدنماركي لتوسيع نطاقه في منطقة الشمال الأوروبي وتعزيز إيراداته القائمة على الرسوم، بما يتماشى مع جهود البنك لتنويع وتعزيز مصادر دخله وسط ديناميكيات السوق المتغيرة.

بنك DNB يستهدف نمو الإيرادات، وليس خفض الوظائف، في عملية الاستحواذ على كارنيجي

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وتتوقع DNB أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز نمو الدخل في المقام الأول بدلاً من التآزر في التكلفة.

وأكدت المديرة المالية للبنك إيدا ليرنر أن التركيز ينصب على الاستفادة من القدرات المشتركة للشركتين.

وتتوقع DNB أن تحقق الصفقة عائدا على رأس المال المستثمر يتجاوز 15%، وذلك بفضل تحسين الكفاءة وتعزيز عروض العملاء.

وعلى النقيض من بعض عمليات الاندماج المصرفية الأخيرة، فإن هذا الاستحواذ لا يتضمن خططاً لخفض الوظائف، مما يشير إلى تركيز بنك DNB على الحفاظ على الخبرة والاستمرارية في عملياته.

القطاع المصرفي في دول الشمال الأوروبي يشهد نشاطًا متجددًا في عمليات الدمج والاستحواذ

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ويأتي هذا الاستحواذ في الوقت الذي تكتسب فيه عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي في دول الشمال الأوروبي زخمًا.

ويأتي شراء بنك دانسكه بنك لشركة كارنيجي في أعقاب خطوات إقليمية أخرى، مثل استحواذ بنك نورديا على عمليات بنك دانسكه في النرويج، وبيع بنك هاندلسبانكن لأعماله الفنلندية مقابل 1.3 مليار يورو.

وبينما تواجه البنوك الأوروبية ظروفًا اقتصادية متغيرة وأسعار فائدة متراجعة، تهدف صفقات مثل DNB إلى تأمين النمو من خلال توسيع خدمات العملاء وبصمة جغرافية أوسع.

بنك DNB يتوقع عائدًا على رأس المال بنسبة 15% من اندماج كارنيجي

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ومن خلال دمج كارنيجي، التي تدير أصولاً بقيمة 436 مليار كرونة سويدية، تخطط DNB لإنشاء منصة مصرفية أكثر تنافسية في دول الشمال الأوروبي. ومن المتوقع أن يعزز الاستحواذ من عروض DNB للعملاء ويفتح فرصًا جديدة للإيرادات، مما يضع البنك في وضع يسمح له بالنمو المستدام.

وتشمل قائمة المستشارين الماليين لبنك DNB في هذه الصفقة كل من DNB Markets وMorgan Stanley، في حين يتلقى كارنيجي المشورة من Goldman Sachs وCarnegie Investment Bank وLenner & Partners.

وتنظر DNB إلى الاستحواذ على شركة Carnegie، التي تضم 850 موظفًا، باعتباره فرصة لدمج الخبرات القيمة وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات. وأكد البنك على التوافق الثقافي وإمكانية تبادل المعرفة بين الكيانين، مسلطًا الضوء على الطبيعة الاستراتيجية لهذا الاستحواذ.

مع التحولات التي تشهدها السوق المالية في دول الشمال الأوروبي، تهدف DNB إلى الاستفادة من موقف كارنيجي القوي في السوق لتعزيز عروض خدماتها وعلاقاتها مع العملاء.

ويتماشى شراء كارنيجي مع الاتجاهات الأوسع في أوروبا، حيث تتجه البنوك بشكل متزايد إلى عمليات الدمج والاستحواذ لتنويع مصادر الإيرادات.

في حين أن عمالقة مثل بي إن بي باريبا ويونيكريديت يتخذون خطوات مماثلة في أسواقهم الخاصة، فإن تركيز بنك دي إن بي على تآزر الدخل بدلاً من خفض التكاليف يميز نهجه.

وبينما يستعد بنك DNB للإعلان عن أرباحه الفصلية، فمن المتوقع أن يكون الاستحواذ عاملاً رئيسياً في تشكيل توقعاته واستراتيجيته للأعوام القادمة.