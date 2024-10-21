أحد مؤسسي Ripple يتبرع بـ 10 ملايين دولار في XRP لدعم حملة Kamala Harris

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قدم كريس لارسن، المؤسس المشارك لشركة Ripple، تبرعًا آخر بالعملة المشفرة لحملة نائبة الرئيس كامالا هاريس.

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في 21 أكتوبر، ذهب لارسن إلى X لتأكيد التقارير التي تفيد بأنه تبرع بمبلغ 10 ملايين دولار في العملة المشفرة XRP لحملة المرشح الرئاسي الديمقراطي.

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وتأتي المساهمة الأخيرة في أعقاب التبرع بمبلغ مليون دولار الذي قدمه المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة Ripple للجنة العمل السياسي Future Forward USA في أغسطس/آب.

يعتقد لارسن أن هاريس سيكون مفيدًا للعملات المشفرة.

“لقد حان الوقت للديمقراطيين لتبني نهج جديد في التعامل مع الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك العملات المشفرة. أعتقد أن كامالا هاريس ستضمن هيمنة التكنولوجيا الأمريكية على العالم، ولهذا السبب أتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار من عملة XRP لدعمها”، هذا ما نشره لارسن على X.

جمعت حملة هاريس 100 مليون دولار في سبتمبر

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ذكرت التقارير يوم الاثنين أن منظمة Future Forward USA جمعت 100 مليون دولار في سبتمبر، وكان لارسن من بين أولئك الذين قدموا تبرعات ضخمة للجنة العمل السياسي لكامالا هاريس. ومن بين الآخرين الذين تبرعوا بـ 10 ملايين دولار من الملياردير داستن موسكوفيتز، و9 ملايين دولار من منظمة Evidence for Impact غير الربحية و5 ملايين دولار من حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر.

في حين أن تبرع لارسن للجنة العمل السياسي ضخم، إلا أنه ليس المساهمة الوحيدة التي قدمها لحملة هاريس. فقد أيد علنًا مرشح الحزب الديمقراطي في سبتمبر. ومع ذلك، وفقًا لتقرير CNBC ، قدم لارسن مساهمته الأولى في دورة الانتخابات لصالح هاريس.

في فبراير/شباط، ساهم لارسن بأقصى مبلغ شخصي قدره 6600 دولار، وجاء ذلك قبل خمسة أشهر تقريبًا من تأييد الرئيس جو بايدن لهاريس.

وتظهر وثائق من لجنة الانتخابات الفيدرالية أيضًا أن المدير التنفيذي لشركة Ripple ساهم بمبلغ 100 ألف دولار لصندوق Harris Action Fund.

وفقًا لمجلة فوربس ، تبلغ القيمة الصافية لثروة لارسن البالغ من العمر 64 عامًا حاليًا حوالي 3.1 مليار دولار. معظم الثروة موجودة في العملة المشفرة XRP بالإضافة إلى Ripple.

معركة الريبل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات

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على الرغم من أن لارسن ساهم بشكل كبير في حملة هاريس الانتخابية – حيث أصبح التصويت الآن على بعد أسبوعين فقط – إلا أن مجتمع التشفير الأوسع لم يحتضن المرشح الديمقراطي.

يعود ذلك بشكل أساسي إلى البيئة المعادية التي زرعتها إدارة بايدن/هاريس لصناعة العملات المشفرة.

وعلى وجه الخصوص، كان نهج التنظيم عن طريق التنفيذ هو الذي اعتمدته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على مدى السنوات الأربع الماضية.

ومن بين القضايا التي لم يتم الانتهاء منها بعد قضية Ripple vs. SEC.

رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد شركة Ripple ومديريها التنفيذيين كريس لارسن وبراد جارلينجهاوس في ديسمبر 2020.

كان جوهر الدعوى هو الادعاء بأن XRP كان بمثابة أمان وأن Ripple ومديريها التنفيذيين شاركوا في انتهاكات للأوراق المالية.

في يوليو 2023، حكم القاضي بأن XRP ليست ضمانًا ووافقت Ripple على تسوية بقيمة 125 مليون دولار مع هيئة مراقبة الأوراق المالية.

كما أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات قضيتها ضد لارسن والرئيس التنفيذي لشركة ريبل جارلينجهاوس في أكتوبر 2023.

ومع ذلك، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات استئنافًا ضد حكم المحكمة بشأن مبيعات XRP، كما قدمت شركة Ripple استئنافًا متبادلًا.