تدرس شركة L&G البريطانية الدخول في مجال العملات المشفرة من خلال صناديق السوق القائمة على تقنية البلوك تشين

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تستكشف شركة Legal & General (L&G)، عملاق إدارة المعاشات التقاعدية والاستثمار ومقرها لندن، الفرص المتاحة في سوق التوكنات المتنامية القائمة على تقنية blockchain.

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وتسعى الشركة، التي تدير أصولاً بقيمة 1.5 تريليون دولار، إلى الاستفادة من تقنية blockchain لتعزيز الكفاءة وتوسيع عروضها الاستثمارية.

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تسمح عملية الرمزنة للأصول التقليدية، مثل صناديق سوق المال المدعومة بسندات الخزانة الأمريكية، بأن يتم تمثيلها كرموز على سلسلة الكتل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتجاه أوسع نطاقاً، مع قيام لاعبين رئيسيين مثل بلاك روك، وفرانكلين تيمبلتون، وستيت ستريت، وأبردين بالفعل بدخول هذا المجال.

ما هي الرمزية؟

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تشير عملية الرمزية إلى تحويل الأصول التقليدية إلى رموز رقمية يمكن تداولها على blockchain.

وتتيح هذه العملية نقل الملكية بشكل أسهل، وشفافية أكبر، وتكاليف معاملات أقل محتملة. وقد ارتفع الاهتمام بهذه التكنولوجيا عندما أطلقت شركة بلاك روك صندوق BUIDL الخاص بها على بلوكتشين إيثريوم.

وتبع ذلك مديرو أصول آخرون، مثل فرانكلين تيمبلتون وستيت ستريت، حيث قدموا إصدارات رمزية من صناديقهم.

إن دخول شركة Legal & General إلى هذا السوق قد يعزز دور تقنية blockchain في إعادة تشكيل التمويل التقليدي.

تقوم شركة L&G بتقييم الحلول القائمة على تقنية blockchain

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تقوم شركة L&G بتقييم طرق تقديم تنسيقات رمزية لصناديق السيولة لإدارة الاستثمار Legal & General.

تهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من فوائد تقنية البلوك تشين لتقديم حلول استثمارية أكثر كفاءة وبأقل تكلفة.

وكجزء من استراتيجيتها، تهدف شركة L&G إلى توفير وصول أوسع إلى هذه الحلول، والوصول إلى مجموعة أوسع من المستثمرين من خلال المنصات الرقمية.

ويتماشى هذا النهج مع الجهود المبذولة على مستوى الصناعة لرقمنة المنتجات المالية، مما يجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها وقابلة للتطوير.

يعود تاريخ مشاركة شركة L&G في تكنولوجيا blockchain إلى عام 2019. في ذلك العام، أعلنت الشركة عن خططها لاستخدام نظام blockchain المُدار من Amazon Web Services لتبسيط أعمال التأمين الخاصة بها.

وعلى وجه التحديد، استخدمت شركة L&G تقنية البلوك تشين لإدارة وتسجيل معاملات المعاشات التقاعدية الجماعية، مما يدل على التزامها باستكشاف الحلول المبتكرة.

أرسى هذا التبني المبكر الأساس لاستكشافها الحالي للرمز المميز القائم على تقنية blockchain، مما يعكس استعداد الشركة للتكيف مع التقدم التكنولوجي.

قد تؤدي عملية الرمزنة إلى إعادة تشكيل فرص الاستثمار

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يُنظر إلى الرمزية باعتبارها وسيلة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى منتجات الاستثمار من خلال تقليل الحواجز.

من خلال تحويل الأصول إلى رموز، يتمكن المستثمرون من الوصول بشكل أسهل إلى محافظ متنوعة دون التكاليف والتعقيدات التقليدية.

إن تحرك شركة Legal & General نحو الرمزنة قد يجعل صناديق السيولة الخاصة بها أكثر سهولة في الوصول إليها لمجموعة أوسع من المستثمرين، مما قد يجذب اهتمامًا من أسواق التجزئة والمؤسسات على حد سواء.

مع تزايد المنافسة في مجال الرمزية، فإن المحور الاستراتيجي لشركة L&G قد يوفر لها ميزة تنافسية.

مع وجود 1.5 تريليون دولار في الأصول قيد الإدارة، فإن توجه شركة Legal & General نحو الرمزية قد يشير إلى تحول كبير في الصناعة.

وقد تشجع خطوة الشركة مديري الأصول الآخرين على استكشاف استراتيجيات مماثلة، خاصة وأن قطاع التمويل يسعى إلى اعتماد حلول رقمية أكثر كفاءة.

مع استمرار تقنية blockchain في اكتساب الزخم في التمويل التقليدي، فإن مشاركة L&G قد تؤدي إلى تسريع اعتماد منتجات الاستثمار الرمزية، مما يخلق فرصًا جديدة للمشاركين في السوق.