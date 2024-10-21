ما الذي يمكن توقعه من الربع الأول لشركة TXN بعد حصة Elliott Management النشطة

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في مايو/أيار من هذا العام، استحوذت شركة المستثمر الناشط إليوت مانجمنت على حصة بقيمة 2.5 مليار دولار في شركة تكساس إنسترومنتس.

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وكان مطلبهم مزدوجا: جعل توسيع الطاقة الإنتاجية أكثر ديناميكية وزيادة التدفق النقدي الحر.

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كان السبب الذي جعل Elliott Management يعتقد أن السهم قد يستفيد من اتخاذ قرارات أفضل هو أن استثمارات رأس المال الخاصة بـ TXN أصبحت خارجة عن السيطرة بعض الشيء.

لقد كانت عملية بناء القدرة تفوق بكثير ما سوف تستخدمه في السنوات الثلاث المقبلة.

ونتيجة للانخفاض في الطلب على أشباه الموصلات التناظرية، كانت توقعات إيرادات شركة TXN لعام 2027 في مرحلة ما نصف إجمالي قدرتها المتوقعة فقط.

استحوذت شركة إليوت مانجمنت على حصة في الشركة وطلبت من الإدارة أن تتباطأ في استثماراتها الرأسمالية. واقترحت نهجًا أكثر ديناميكية، والاستثمار أثناء التنقل حسب الطلب.

ومن شأن هذا أيضًا أن يساعد التدفق النقدي الحر للشركة، والذي تأثر بشدة بسبب هذه الاستثمارات الضخمة.

ستكون أرباح TXN هذا الأسبوع هي أول ربع كامل من الأرباح منذ أن استحوذ المستثمر النشط على حصة في الشركة.

سيتعين علينا انتظار مكالمة الأرباح لمعرفة ما إذا كانت خطط الإدارة قد تغيرت.

ولكن هذا ما يعتمد عليه الأداء الحالي.

لا تزال شركة TXN تواجه تحديات

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ومن المرجح أن يظل الطلب منخفضا في كل من سلاسل توريد السيارات والصناعة.

ويعني سوق السيارات الكهربائية المتعثر أنه من غير المتوقع أن يزداد الطلب على هذا النوع من السيارات في أي وقت قريب.

علاوة على ذلك، لا تزال شركة Texas Instruments تواجه تحديات في السوق المحلية بسبب بيئة أشباه الموصلات العالمية التنافسية بشكل متزايد.

وهنا أيضًا تصبح حصة إليوت مانجمنت مهمة.

ربما تكون الشركة قد فقدت قدرتها التنافسية أثناء التوسع. وإذا فقدت الشركة هذه الميزة وبالتالي حصتها في السوق، فإن التوسع الهائل سوف يبدو أكثر سخافة.

ماذا يقول المحللون؟

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قام المحللون بخفض توقعاتهم عبر صناعة أشباه الموصلات، لذلك لا ينبغي لمستثمري TXN أن يقلقوا بشأن ذلك.

على نحو إيجابي، بينما خفض المحللون أيضًا أهدافهم السعرية لشركات مثل Onsemi وMicrochip وNXP، فقد رفعوا هدفهم السعري لشركة TXN من 190 دولارًا إلى 200 دولار.

يعتقد محللو ميزوهو أن التعافي في الطلب على أشباه الموصلات التناظرية سيكون غير متساوٍ.

لقد كان هناك بعض التفاؤل بشأن الطلب في الربع الأخير، ولكن هذا سيكون الاستثناء وليس القاعدة.

بحلول عام 2025، من المتوقع أن يواجه قطاع السيارات المزيد من الرياح المعاكسة، مما يبقي الطلب على منتجات TXN منخفضًا.

نعتقد أن شركات تصنيع السيارات الأصلية لعام 2025 تستهدف انخفاضًا بنسبة 10٪ + سنويًا في أسعار البيع المتوسطة لشبه السيارات، مع تقديرنا لانخفاض الأسعار التناظرية الإجمالية بنسبة 5-10٪ سنويًا

ومع ارتفاع المخزونات في مختلف القطاعات، وصعوبة صناعة السيارات، وانخفاض مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية العالمية، سيكون من الحماقة أن نتوقع أي ارتفاع كبير في الطلب في الأمد القريب.

في الوقت الحالي، سيكون من الأفضل للمستثمرين التركيز على أرباح الأسهم والخطط طويلة الأجل بدلاً من أي مكاسب قصيرة الأجل تعتمد على مفاجأة الأرباح.