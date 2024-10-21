إلقاء القبض على يوتا كوباياشي يسلط الضوء على أول قضية غسيل عملات مشفرة في اليابان باستخدام مونرو

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تم القبض على يوتا كوباياشي، 26 عامًا، في اليابان بتهمة غسل الأموال من خلال العملة المشفرة مونرو، في أعقاب مخطط احتيال على بطاقات الائتمان بقيمة 100 مليون ين (665800 دولار).

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وبحسب تقرير لصحيفة نيكي اليابانية يوم الاثنين، فإن الاعتقال جاء بعد تحقيق واسع النطاق أجرته إدارة التحقيقات الخاصة السيبرانية في اليابان وقوات شرطة محلية متعددة.

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وتمثل هذه القضية تطوراً كبيراً، حيث إنها المرة الأولى التي تتمكن فيها السلطات اليابانية من تتبع معاملات مونرو، مما يؤدي إلى اعتقال أحد المتهمين. ويسلط هذا الضوء على الأساليب المتطورة في معالجة الجرائم الإلكترونية التي تنطوي على الأصول الرقمية.

ويُشتبه في أن كوباياشي يتزعم مجموعة استخدمت معلومات بطاقات ائتمان مسروقة لتنفيذ حوالي 900 معاملة احتيالية بين يونيو/حزيران 2021 ويناير/كانون الثاني 2022.

وتضمن المخطط إنشاء مبيعات وهمية على منصات عبر الإنترنت، بما في ذلك موقع سوق السلع المستعملة الشهير، ميركاري.

استخدمت المجموعة تفاصيل بطاقات ائتمان مسروقة لمعالجة المدفوعات لهذه القوائم المزيفة، بهدف إخفاء مسار الأموال باستخدام Monero، وهي عملة مشفرة تركز على الخصوصية والمعروفة بسرية هويتها.

دور مونرو في غسل 100 مليون ين من عملية الاحتيال على بطاقات الائتمان في اليابان

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كانت ميزات الخصوصية التي تتمتع بها عملة مونرو أساسية في أنشطة غسيل الأموال التي تقوم بها المجموعة. فقد سمح إخفاء هوية العملة المشفرة للمحتالين بإخفاء تحركاتهم المالية، الأمر الذي جعل من الصعب على السلطات تتبع تدفق الأموال.

تمكنت إدارة التحقيقات الخاصة السيبرانية اليابانية والشرطة المحلية في نهاية المطاف من تحليل معاملات مونرو، وتحديد حركة الأموال المسروقة.

ويمثل هذا الاختراق أول حالة في اليابان حيث أدى تحليل مونرو إلى اعتقال شخص، مما يدل على أن الأصول الرقمية التي تركز على الخصوصية ليست بعيدة عن متناول سلطات إنفاذ القانون.

ارتفاع حالات الاحتيال على بطاقات الائتمان في اليابان

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شهدت عمليات الاحتيال باستخدام بطاقات الائتمان ارتفاعًا في اليابان، حيث أعلنت جمعية الائتمان اليابانية عن خسائر قياسية بلغت 54.09 مليار ين في عام 2023. وأكثر من 90% من هذه الخسائر ناجمة عن سرقة أرقام بطاقات الائتمان، مما يؤكد التهديد المتزايد للقطاع المالي في اليابان.

ومن يناير إلى يونيو 2024، استمرت الأضرار في الارتفاع، لتصل إلى 26.82 مليار ين – متجاوزة 26.28 مليار ين المسجلة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقد دفع ارتفاع حوادث الاحتيال السلطات اليابانية إلى تعزيز تركيزها على التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، حيث كان اعتقال كوباياشي بمثابة لحظة محورية في هذه الجهود.

دور قسم التحقيقات الخاصة السيبرانية في اليابان في قضية مونرو

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بدأت التحقيقات في أنشطة كوباياشي في أغسطس/آب عندما تعاونت إدارة التحقيقات الخاصة في الجرائم الإلكترونية في اليابان مع الشرطة المحلية. وباستخدام أدوات تحليلية متقدمة، تمكن المحققون من فك شفرة معاملات مونرو التي حاولت مجموعة كوباياشي إخفائها.

وقد أدى هذا الجهد إلى تحديد هوية كوباياشي و18 مشتبهاً آخرين، مما ألقى الضوء على الأساليب المستخدمة في تنفيذ أنشطتهم الاحتيالية والأصول الرقمية المعنية.

وكشف التحقيق أيضًا أن مجموعة كوباياشي جندت أعضاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلنت عن “وظائف بدوام جزئي غير قانونية” كوسيلة لجذب المشاركين إلى عملياتهم.

وتم تشفير الاتصالات داخل المجموعة من خلال تطبيقات المراسلة، مما أضاف المزيد من التعقيد إلى القضية.

وقد مكنت هذه الاستراتيجية المجموعة من التهرب من الاكتشاف في البداية، لكن التركيز المتزايد من جانب اليابان على الجرائم الإلكترونية وطرق تتبع المعاملات المتقدمة أدى في نهاية المطاف إلى سقوطها.