البنك المركزي في بنغلاديش يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 10% لمكافحة التضخم المرتفع

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في محاولة لمكافحة التضخم المستمر، رفع بنك بنجلاديش سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس، ليحدده عند 10%.

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دخل هذا القرار حيز التنفيذ في 27 أكتوبر/تشرين الأول، ويمثل الزيادة الثالثة في غضون شهرين، حيث يهدف البنك المركزي إلى الحد من مستويات الأسعار المرتفعة.

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ويأتي هذا التعديل في أعقاب زيادات سابقة في شهري سبتمبر وأغسطس، مما يؤكد استراتيجية بنك بنجلاديش لتقليص المعروض النقدي وتقريب التضخم إلى مستوياته المستهدفة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطا اقتصادية، من المتوقع أن يؤثر الارتفاع على تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك التجارية.

لماذا رفع بنك بنجلاديش سعر الريبو مرة أخرى؟

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ويأتي قرار رفع سعر إعادة الشراء، المعروف أيضًا باسم سعر السياسة الرئيسي، في ظل معركة بنجلاديش المستمرة مع ارتفاع معدلات التضخم.

وتأتي خطوة البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أعقاب زيادات سابقة في شهري سبتمبر وأغسطس.

الهدف هو تشديد المعروض النقدي، وتقليص السيولة في النظام المصرفي.

مع استقرار معدل الفائدة عند 10%، يهدف بنك بنجلاديش إلى السيطرة على التضخم، على الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك التي تعاني من نقص السيولة.

إلى جانب زيادة سعر إعادة الشراء، قام بنك بنجلاديش بتعديل مرفق الإقراض الدائم (SLF) إلى 11.50% ومرفق الودائع الدائمة (SDF) إلى 8.50%.

وتهدف هذه التغييرات في ممر أسعار الفائدة إلى تنظيم تدفق الأموال داخل الاقتصاد، مما يؤثر على كل من تكلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك التجارية والعائدات على الودائع.

ويعد تشديد الموقف النقدي جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا للسيطرة على التضخم، الذي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد في بنغلاديش.

ورغم الجهود المبذولة لتهدئة التضخم، تشير أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في بنغلاديش إلى أن معدل التضخم العام بلغ 9.63% في سبتمبر/أيلول، وهو ارتفاع من 9.10% في نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم بعض التخفيف منذ الذروة التي بلغتها في يوليو/تموز، فإن التضخم في أسعار المواد الغذائية لا يزال يشكل مصدر قلق، حيث يظل فوق 12%.

لقد أثرت أسعار المواد الغذائية المرتفعة بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض، مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية واحتجاجات في وقت سابق من هذا العام.

ويُنظر إلى رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي باعتباره إجراءً لتحقيق الاستقرار في هذه الظروف الاقتصادية.

هل سينخفض معدل التضخم بحلول أوائل عام 2025؟

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أعرب محافظ بنك بنجلاديش إحسان منصور عن أمله في أن ينخفض التضخم بحلول مارس أو أبريل من العام المقبل.

ويعترف بأن الطريق إلى استقرار مستويات الأسعار لن يكون سريعا.

ومن المتوقع أن يدعم التزام البنك المركزي بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الضغوط التضخمية.

وأشار المحافظ منصور أيضًا إلى زيادة التحويلات المالية واستقرار سعر الصرف باعتبارها علامات إيجابية يمكن أن تساعد في الحد من التضخم في الأشهر المقبلة.

وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار إعادة الشراء جزءًا من سلسلة من التدابير التي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه بنغلاديش.

وقد أعطى المحافظ منصور، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا العام، الأولوية للسيطرة على التضخم من خلال سياسة نقدية انكماشية.

ويهدف هذا النهج إلى خفض الأسعار المرتفعة التي تشكل عبئا ثقيلا على الأسر في جميع أنحاء البلاد.

وسوف يعتمد نجاح هذه السياسة على مدى قدرة البنك المركزي على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحاجة إلى استقرار الأسعار.

ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فإن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد نتائج الاستراتيجية النقدية في بنغلاديش.