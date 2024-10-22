سيتي ريسيرش ترفع توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى مستوى قياسي عند 2800 دولار للأوقية

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رفعت سيتي للأبحاث توقعاتها لأسعار الذهب لثلاثة أشهر، مشيرة إلى ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

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رفع البنك المركزي توقعاته لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 2800 دولار للأوقية (الأونصة) من 2700 دولار للأوقية في السابق.

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وأضاف البنك أن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة من 6 إلى 12 شهرا كانت عند 3000 دولار للأوقية.

أما بالنسبة للفضة، فيتوقع البنك المركزي أن يبلغ سعرها 40 دولارا للأوقية خلال الفترة من 6 إلى 12 شهرا، مقارنة بـ 38 دولارا للأوقية في السابق.

ونقلت رويترز عن سيتي ريسيرش في تقرير “لاحظنا أن الذهب والفضة حققا أداء جيدا للغاية على الرغم من ضعف الطلب الفعلي على التجزئة في الصين وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي 50 (نقطة أساس) وتجاوزت أعداد الوظائف الشهر الماضي”.

الذهب يحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة

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ظلت أسعار الذهب بالقرب من مستوياتها المرتفعة القياسية يوم الثلاثاء مدعومة بتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأمريكية.

ارتفع سعر عقد الذهب لشهر ديسمبر في بورصة كومكس إلى مستوى قياسي بلغ 2755.40 دولار للأوقية يوم الاثنين. وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر المعدن الأصفر 2750.50 دولار للأوقية.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في مجموعة آي إن جي، في مذكرة: “الذهب هو أحد أقوى السلع الأساسية أداءً هذا العام، مع مكاسب تزيد عن 30% حتى الآن، بدعم من تفاؤل خفض أسعار الفائدة، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وعمليات شراء آسيوية قوية”.

وأضاف باترسون “نعتقد أن الصورة الكلية، إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن وسط تصعيد التوترات في الشرق الأوسط والحرب المستمرة في أوكرانيا، ستدفع الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة”.

التوترات الجيوسياسية تتصاعد

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في نهاية الأسبوع الماضي، انفجرت طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد أدى هذا إلى زيادة التوقعات بأن إسرائيل تخطط لشن هجوم واسع النطاق على إيران.

تشهد أسواق السلع الأساسية حالة من التوتر الشديد منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما أطلقت إيران صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

وارتفعت المخاطر الجيوسياسية والطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً بشكل كبير، عقب الهجوم، في حين ينتظر المستثمرون رد إسرائيل.

وفي الآونة الأخيرة، اغتالت إسرائيل زعماء حزب الله في لبنان وحماس في غزة، في حين لم تظهر أي مؤشرات على كبح جماح هجماتها البرية والجوية، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

إن تصاعد التوترات يبشر بالخير للذهب، حيث يعتبر من الأصول الآمنة. ويستثمر المتداولون بشكل أكبر في السلع الأساسية مثل الذهب خلال أوقات الشدة.

توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

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يميل الذهب أيضًا إلى تحقيق أداء جيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن في بداية الشهر كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 87% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لأداة CME Fedwatch.

في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أثار مفاجأة في السوق.

دفع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وسوق العمل المرنة المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بخفض أكبر لأسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني.

ورغم أن خفض أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني من المرجح أن يكون أصغر من حيث النسبة المئوية، فإن أي نوع من الخفض في أسعار الفائدة يعزز المشاعر لأن الذهب هو أصل غير مدر للعائد، على عكس السندات.