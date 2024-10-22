أسعار النفط الخام تكافح للارتفاع مع تباطؤ الطلب الصيني

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تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل لتجديد المحادثات بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في الشرق الأوسط.

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كما تراجعت أسعار النفط بسبب استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين في التأثير على السوق.

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وصل وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى إسرائيل، الثلاثاء، لتجديد محادثات وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ومن المقرر أيضًا أن يزور بلينكين دولًا أخرى في الشرق الأوسط في محاولته نزع فتيل الصراع الممتد إلى لبنان.

في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 69.60 دولاراً للبرميل، بانخفاض 0.6%. وبلغ سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال 73.81 دولاراً للبرميل، بانخفاض 0.7% عن الإغلاق السابق.

وارتفعت أسعار الخامين القياسيين 2% يوم الاثنين، لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسبوع الماضي. وهبطت أسعار النفط 7% الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، وتقارير تفيد بأن إسرائيل قد تتجنب استهداف منشآت النفط الإيرانية.

وعزا الخبراء مكاسب يوم الاثنين إلى قيام المستثمرين بتغطية مراكز قصيرة بعد أن هبطت الأسعار بشكل حاد الأسبوع الماضي.

التركيز على الطلب الصيني

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ويواصل السوق التركيز على إشارات الطلب من أكبر مستورد للنفط، الصين.

يواجه اقتصاد البلاد صعوبات في الآونة الأخيرة ولم تظهر أي مؤشرات على تحسن الطلب على النفط من العملاق الآسيوي.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأساسية لدى راكوتن للأوراق المالية، لرويترز:

ومن المتوقع أن ترتفع السوق إذا ظهرت علامات أكثر وضوحا على تعافي الاقتصاد الصيني، بدعم من إجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين وتحسن الاقتصاد الأميركي بعد خفض أسعار الفائدة.

خفضت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة المرجعية الرئيسية على القروض كما كان متوقعا لإنعاش أنشطتها الاقتصادية. وقال وارن باترسون رئيس استراتيجية السلع الأساسية في مجموعة آي إن جي في مذكرة “في حين لم يكن الخفض مفاجئا، إلا أن الخفض كان أكبر قليلا من توقعات السوق”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الصيني نما بأبطأ وتيرة في الربع الثالث منذ أوائل عام 2023.

ويعتقد الخبراء أيضًا أن الطلب على النفط في الصين من المرجح أن يظل بطيئًا في عام 2025 مع محاولة البلاد توسيع أسطولها من المركبات الكهربائية لإزالة الكربون من اقتصادها.

ولم تؤد التوترات في الشرق الأوسط إلى أي انقطاع في الإمدادات حتى الآن

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ورغم الصراع الدائر في الشرق الأوسط والتوترات المتزايدة، فإن إمدادات النفط في المنطقة لم تتأثر حتى الآن.

تحتوي منطقة الشرق الأوسط على أكثر من نصف احتياطيات النفط العالمية، وأي نوع من التصعيد في المنطقة يميل إلى إضافة علاوات المخاطر إلى أسعار النفط.

منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما هاجمت إيران إسرائيل، كانت السوق تنتظر رد الأخيرة. بل إن المتعاملين كانوا يتوقعون أن تهاجم إسرائيل منشآت النفط في إيران، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى محو 4% من الإمدادات العالمية.

لكن يبدو أن إسرائيل من المرجح أن تهاجم أهدافا عسكرية بدلا من شل منشآت النفط الإيرانية لأن ذلك لا يصب في مصلحة حلفاء إسرائيل مثل الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، لم تحدث أي نوع من الاضطرابات في الإمدادات على مدى العام الماضي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

قال باترسون من إن جي:

ومع ذلك، وعلى افتراض عدم حدوث أي انقطاعات في الإمدادات في الشرق الأوسط، فإن توازن النفط يبدو مريحا بشكل متزايد حتى عام 2025، حيث من المقرر أن تعمل أوبك + تدريجيا على إعادة 2.2 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط إلى السوق.

أرامكو السعودية لا تزال متفائلة بشأن الطلب الصيني

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قالت شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة مؤخرا إنها “متفائلة إلى حد ما” بشأن الطلب الصيني على النفط.

ويأتي التفاؤل نتيجة لحزم التحفيز التي أعلنت عنها الحكومة الصينية مؤخرا.

ولكن الأمر المثير للاهتمام هو أن منظمة البلدان المصدرة للبترول قامت في أكتوبر/تشرين الأول بمراجعة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط للشهر الثالث على التوالي.

ويرجع خفض تقديرات أوبك في المقام الأول إلى ضعف الطلب على النفط في الصين.