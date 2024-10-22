كيف أصبحت بوتان رابع أكبر دولة في العالم تمتلك عملة البيتكوين بـ 780 مليون دولار من أصول البيتكوين

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بوتان، وهي مملكة بوذية صغيرة في شبه القارة الهندية، حققت دخولاً مفاجئاً إلى عالم العملات المشفرة، لتصبح واحدة من أكبر الدول التي تمتلك عملة البيتكوين.

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وفقًا لـ Arkham Intelligence، تحتفظ حكومة بوتان بحوالي 780.49 مليون دولار من عملة البيتكوين، وهو ما يصنفها في المرتبة الرابعة عالميًا، خلف الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة.

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يسلط هذا التطور الضوء على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه بوتان تجاه الأصول الرقمية، والذي يختلف بشكل كبير عن أساليب الدول الأخرى الغنية بالبيتكوين.

وعلى النقيض من عمليات الاستيلاء على الأصول الشائعة بين الحكومات الأخرى، ركزت بوتان على التعدين، والاستفادة من مواردها الطبيعية لتعزيز احتياطياتها من البيتكوين.

كيف جمعت بوتان 780.49 مليون دولار من البيتكوين؟

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منذ عام 2023، قادت الذراع الاستثمارية المدعومة من حكومة بوتان، Druk Holdings، جهود البلاد لتجميع البيتكوين.

وعلى النقيض من العديد من الدول حيث تشكل عمليات مصادرة الأصول التي تقودها هيئات إنفاذ القانون جوهر العملة الرقمية المملوكة للدولة، فإن نهج بوتان ينطوي على عمليات تعدين نشطة.

وقد أدت هذه المبادرات إلى نمو مخزون البيتكوين بسرعة، ليبلغ الآن 13,011 BTC.

يعكس قرار الدولة بالاستثمار في العملات المشفرة خطوة مدروسة، حيث تستغل موارد الطاقة الكهرومائية في بوتان لتغذية عمليات التعدين المستدامة.

شركة Druk Holdings تقود استراتيجية البيتكوين الفريدة في بوتان

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لعبت شركة Druk Holdings دورًا أساسيًا في رحلة العملات المشفرة في بوتان، حيث قادت المبادرات التي تميزها عن الدول الأخرى التي تمتلك عملة البيتكوين.

ركزت هيئة الاستثمار المملوكة للحكومة على تكثيف أنشطة تعدين البيتكوين في جميع أنحاء البلاد، باستخدام الطاقة الكهرومائية الوفيرة في بوتان.

ويتناقض هذا النهج مع النهج المتبع في دول أخرى، حيث تشكل الأصول الرقمية المصادرة من الأنشطة الإجرامية في كثير من الأحيان نسبة كبيرة من احتياطيات الدولة.

يشكل تركيز بوتان على توليد البيتكوين بشكل مباشر، بدلاً من الاستحواذ عليه من خلال التنفيذ، استراتيجية مميزة في مشهد العملات المشفرة.

تعدين البيتكوين الصديق للبيئة يعزز مكانة الأصول الرقمية في بوتان

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حظيت عمليات تعدين البيتكوين في بوتان باهتمام كبير بسبب تركيزها على البيئة.

أنشأت الدولة عدة مواقع للتعدين، مستغلة بذلك قدراتها في مجال الطاقة الكهرومائية.

ويتماشى هذا مع الاتجاهات العالمية نحو ممارسات blockchain الأكثر خضرة، مما يضع بوتان في موقع رائد في مجال تعدين العملات المشفرة المستدام.

وبحسب تقرير صادر عن ناسداك، فإن استخدام الطاقة المتجددة في التعدين يشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية بوتان، مما يعزز التزام الحكومة بالحد من التأثير البيئي لإنتاج البيتكوين.

ويساهم هذا النهج المستدام في تعزيز جاذبية بوتان كلاعب رئيسي في مجال العملات المشفرة على الساحة العالمية.

صعود بوتان في صفوف البيتكوين

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مع 13,011 BTC، أصبحت بوتان الآن واحدة من أكبر مالكي البيتكوين المملوكة للدولة، بعد الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة.

ومن المرجح أن يؤثر هذا الاهتمام الجديد على سوق الأصول الرقمية العالمية، مما يؤدي إلى تقديم ديناميكية جديدة بين الجهات الحكومية التي تمتلك حيازات كبيرة من العملات المشفرة.

إن الشفافية التي يوفرها تقرير Arkham Intelligence تسلط الضوء على أنشطة بوتان، والتي كانت في السابق تحت الرادار نسبيًا.

ومع تزايد عدد البلدان التي تستكشف العملات الرقمية لتحقيق التنوع الاقتصادي، فإن استراتيجية بوتان قد تصبح دراسة حالة في تحقيق التوازن بين الموارد الوطنية والاستثمارات الرقمية الجديدة.

كيف يمكن لاستراتيجية البيتكوين في بوتان أن تشكل اقتصادها

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إن توجه بوتان إلى تعدين البيتكوين لا يهدف إلى تعزيز احتياطياتها فحسب؛ بل قد يكون له آثار اقتصادية أوسع نطاقا.

ومن خلال دمج العملات المشفرة في استراتيجيتها المالية، تستكشف الدولة سبلاً جديدة للنمو الاقتصادي.

وتشير مشاركة شركة Druk Holdings، مع التركيز على الممارسات المستدامة، إلى رؤية طويلة الأمد.

مع استمرار بوتان في استخراج البيتكوين باستخدام مواردها من الطاقة المتجددة، قد تتمكن البلاد من ترسيخ مكانتها في اقتصاد التشفير العالمي، والاستفادة من مزاياها الجغرافية والطبيعية الفريدة لتظل قادرة على المنافسة في الفضاء الرقمي.