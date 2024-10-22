تتطلع LUNC إلى تحقيق اختراقات قوية مع تصويت مجتمع Terra Luna Classic على تقليل تكاليف النظام البيئي

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قدم مجتمع Terra Luna Classic مقترحًا لتحسين إمكانية الصيانة وتقليل الديون الفنية داخل نظام LUNC البيئي في 20 أكتوبر.

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وقد حظي الاقتراح بدعم كبير (حتى الآن)، حيث أيده أكثر من 99% من المشاركين.

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تحول الاهتمام إلى أداء سعر الرمز الأصلي حيث يستهدف تحقيق ارتفاعات قوية في الجلسات القادمة.

Terra Classic لتقليل الديون الفنية

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تظل LUNC على رادار المستثمرين مع تقدم مجتمع Terra Classic باقتراح حيوي لتخفيف الديون الفنية وتعزيز إمكانية الصيانة. قدمت OrbitLabs الاقتراح، وحثت على:

يستخدم كود Terra Classic حاليًا عدة إصدارات متشعبة من وحدات Cosmos لاستيعاب ميزاته الفريدة. تسببت هذه الشوكات في انحراف قاعدة التعليمات البرمجية بشكل متزايد عن الوحدات النمطية الأصلية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الصيانة طالما استمرت.

يقترح الفريق إزالة المكونات القديمة وإدخال وحدات قياسية لزيادة فعالية النظام البيئي لـ LUNC.

والجدير بالذكر أن الاقتراح يسعى إلى التخلص من إصدارات وحدة Cosmos القديمة – والتي زادت من تعقيدها داخل blockchain Terra Classic.

علاوة على ذلك، زادت الإصدارات القديمة من فرص فقدان تحديثات الأمان الحاسمة، مما يجعل النظام البيئي عرضة لـ “الثغرات الأمنية المعروفة التي تم إصلاحها بالفعل في النظام البيئي Cosmos”.

وأكدت شركة OrbitLabs أن الفشل في معالجة المشكلة سيؤدي إلى زيادة تكاليف الصيانة وتقييد نشاط المطورين وزيادة نقاط الضعف الأمنية.

علاوة على ذلك، قد تفقد Terra Classic ميزات وتحسينات جديدة من مجتمع Cosmos، مما يؤثر على قدرة LUNC التنافسية في سوق العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، سيتضمن الاقتراح مرحلتين، تركز في البداية على تحديث SDK Cosmos ومحرك الإجماع.

ومن شأن ذلك أن يساعد Terra Luna Classic على الاستفادة من أحدث الابتكارات داخل نظام Cosmos البيئي.

وسيتضمن الفصل الثاني تحديث هيكل عقد Wasmd لضمان التوافق مع العقود الذكية السائدة وتقليل الانقطاعات أثناء عمليات النقل.

وإذا وافق المجتمع على الاقتراح، فإن المرحلة الأولى ستستغرق حوالي ثمانية أسابيع، في حين تستغرق المرحلة الثانية عشرة أسابيع أخرى.

حركة السعر في LUNC

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تم تداول العملة البديلة عند 0.00009290 دولارًا في وقت نشر هذا التقرير، بانخفاض 1.99٪ في اليوم الماضي مع ظهور الدببة في مجال التشفير الواسع.

في حين يعكس أداء السوق الإجمالي، يظل سهم LUNC على أهبة الاستعداد لتحقيق انطلاقة قوية في الجلسات القادمة.

تظهر العملة البديلة زخمًا حيث ارتفع معدل حرقها إلى 726 مليونًا.

دمر المشروع 15,014,150.70 توكن اليوم، مع حرق 15,008,049.70 من خلال آليات الضرائب و6,101 عملة عبر المعاملات المباشرة.

تظهر إحصائيات LunaMetrics أن العملة المشفرة أزالت 320,164,105 LUNC من إجمالي العرض خلال الأسبوع السابق.

وهذا ما يؤدي إلى استمرار الندرة – وهي الوصفة المثالية للنمو القوي.

قد يؤدي الزخم الحالي إلى إرسال LUNC إلى ما بعد مستوى المقاومة عند 0.0001 دولار لفتح الأبواب أمام مستوى 0.00012 دولار.

استمرار عمليات حرق الرموز، والمجتمع النابض بالحياة وسط تطورات النظام البيئي الصعودية، والارتفاع الوشيك قد يدفع سعر Terra Classic إلى 0.00015 دولار – وهي قفزة بنسبة 61٪ من الأسعار الحالية.