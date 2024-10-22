استمرار التقلبات في سوق النفط مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 2% بسبب التوترات في الشرق الأوسط

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استمرت التقلبات في سوق النفط يوم الثلاثاء مع استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط في إبقاء المتداولين على أهبة الاستعداد.

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، في حين تم تداول خام برنت فوق 76 دولارا للبرميل بعد أن خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض، مما أثار التفاؤل بشأن الطلب على النفط في البلاد.

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وعلاوة على ذلك، فإن الوضع المتغير باستمرار في الشرق الأوسط أبقاه في حالة من التوتر في السوق مع تعرض الأسعار لتقلبات حادة.

وقال زين فودا، محلل السوق في أواندا: “كان هذا هو الخطاب والقوة الدافعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية ولم يتغير الكثير”.

واصل كلا الخامين القياسيين مكاسبهما التي حققاها يوم الاثنين

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في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5% ليصل إلى 71.80 دولار للبرميل.

بلغ سعر خام برنت 76.02 دولار للبرميل، مرتفعا 2.3% عن الإغلاق السابق.

وكانت الأسعار انخفضت بنسبة 7% الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، زعمت التقارير أن إسرائيل قد تتجنب استهداف المنشآت النفطية في إيران، وهو ما خفف المخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

ومع ذلك، فإن الصراع المستمر في المنطقة لفت انتباه السوق مرة أخرى.

عدم اليقين الجيوسياسي يغذي التقلبات

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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إلى إسرائيل، المحطة الأولى في جولته في الشرق الأوسط، لإحياء المحادثات لإنهاء الحرب في غزة.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في مجموعة آي إن جي، في مذكرة: “لا تزال التوترات في الشرق الأوسط تنعكس في سوق خيارات برنت”.

يوضح انحراف التقلب أن خيارات الشراء أصبحت أكثر تكلفة بشكل متزايد من خيارات البيع مع قيام المشاركين بشراء الحماية في حالة ارتفاع الأسعار، نظراً للبيئة الجيوسياسية غير المؤكدة.

تظل الصين عنصرا رئيسيا في سوق النفط

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ورغم تزايد حالة عدم اليقين في السياق الجيوسياسي في الشرق الأوسط، يعتقد الخبراء أن الأنشطة الاقتصادية الصينية قد يكون لها تأثير طويل الأمد على النفط.

وقال فاودا من شركة OANDA:

تؤدي كل البيانات الصادرة عن الصين أو المناقشات المحتملة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى تقلبات في أسعار النفط. ولكن الوضع في الصين قد يكون له تأثير طويل الأمد، حيث أن التباطؤ الاقتصادي في الصين يعني تباطؤاً في بقية العالم.

في هذه الأثناء، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي قليلا إلى 3.2% لعامي 2024 و2025.

وقال صندوق النقد الدولي إن توقعات النمو لم تتغير إلى حد كبير وتظل عند أضعف مستوى لها منذ عقود.

وخفضت الوكالة أيضا توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.8% من 5% في وقت سابق.

ويثير هذا مخاوف بشأن ما إذا كان العملاق الآسيوي سيتعافى بشكل كامل العام المقبل، مما يلقي بظلاله أيضا على نمو الطلب على النفط.

وأضاف فاودا أن “سوق النفط في الصين تشكل مصدر قلق. ويتضح هذا من الطلب المفترض على النفط في الصين، والذي يتم حسابه عن طريق طرح صافي الصادرات من المنتجات النفطية من كمية النفط الخام المعالجة”.

وفي الوقت نفسه، سيترقب المستثمرون صدور بيانات مخزونات النفط الخام الأسبوعية من الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي البيانات الخاصة، كما ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الرسمي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قد يؤدي انخفاض مخزونات النفط الخام في أكبر منتج للنفط في العالم، الولايات المتحدة، إلى دعم أسعار النفط بشكل أكبر.