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تبرع بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بمبلغ 50 مليون دولار لمنظمة Future Forward، وهي منظمة غير ربحية تدعم كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز. لم يؤيد جيتس هاريس علنًا، مما يجعل هذه المساهمة سرية.

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وبينما يتنافس هاريس مع دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، فإن هذا التمويل يمثل محاولة استراتيجية لتشكيل المشهد الانتخابي. ويسلط تبرع الملياردير الضوء على المخاوف داخل شبكته الخيرية بشأن التحولات المحتملة في السياسة الأميركية في ظل رئاسة ترامب.

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وكشف تقرير صحيفة نيويورك تايمز أن جيتس ناقش بشكل خاص مخاوفه بشأن ولاية ثانية محتملة لترامب.

أعربت مؤسسته، مؤسسة بيل وميليندا جيتس، عن مخاوفها بشأن التخفيضات المحتملة في مبادرات تنظيم الأسرة وبرامج الصحة العالمية إذا حصل ترامب على فترة ولاية أخرى.

ويتماشى هذا مع التركيز الخيري الأوسع الذي يوليه جيتس للتنمية العالمية والصحة وتخفيف حدة الفقر.

ورغم هذه المخاوف، يصر جيتس على أنه قد يتعاون مع أي من المرشحين، مما يشير إلى تفضيله للمشاركة غير الحزبية.

الدعم الاستراتيجي لهاريس يتناقض مع موقف جيتس الحزبي

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وفي حين يؤكد جيتس على تاريخه من التعاون بين الحزبين، فإن دعمه الأخير لهاريس يشير إلى انحراف استراتيجي.

وبحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، أقر جيتس بالطبيعة الفريدة لانتخابات عام 2024.

وأكد على أهمية هذه الانتخابات، مشيرا إلى تداعياتها على الرعاية الصحية، والحد من الفقر، وجهود مكافحة تغير المناخ، سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم.

ويعكس هذا ارتفاع المخاطر التي يشعر بها مختلف أصحاب المصلحة في ظل تنافس هاريس وترامب على الرئاسة.

وتعتبر مساهمة جيتس لهاريس جزءًا من نمط أوسع نطاقًا حيث قدم ما لا يقل عن 81 مليارديرًا الدعم المالي لحملتها، وفقًا لمجلة فوربس.

ومن الجدير بالذكر أن إيلون ماسك، وهو شخصية مؤثرة أخرى في عالم التكنولوجيا، قد أيد دونالد ترامب.

ويؤكد هذا الانقسام بين المانحين المليارديرات على الرؤى المختلفة لمستقبل البلاد.

ويسلط الدعم المتباين الضوء على بيئة جمع التبرعات التنافسية، حيث يتلقى كل مرشح الدعم من شخصيات بارزة.

هاريس ضد ترامب

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وأصبح الفارق في السن بين هاريس وترامب جانبًا بارزًا في رواية الحملة.

في حين أن هاريس بلغت مؤخرًا 60 عامًا، فإن ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، هو أكبر مرشح رئاسي سنًا في تاريخ الولايات المتحدة.

يساهم عامل السن في الصور المتناقضة للمرشحين، حيث تضع هاريس نفسها في صورة زعيمة ذات تفكير تقدمي.

وكان جيتس قد أعرب في وقت سابق عن تفضيله لزعيم قادر على معالجة القضايا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الرغبة في قيادة تتكيف مع التحديات الحديثة.

وأعلنت ميليندا فرينش جيتس، زوجة جيتس السابقة، دعمها العلني لهاريس، مما عزز الدعم الخيري للمرشحة الديمقراطية.

ويشير تأييدها، إلى جانب المساهمة المالية التي قدمها بيل جيتس، إلى وجهة نظر مشتركة بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة الأميركية.

ويمكن أن يلعب الدعم الكبير من كبار رجال الأعمال والمليارديرات دوراً حاسماً في تشكيل الرواية والتأثير على مشاعر الناخبين مع اقتراب موعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.