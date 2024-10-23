على الرغم من انخفاض أسهم Lucid، إليكم السبب وراء رؤيتي لمستقبل مشرق للشركة

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انخفض سهم Lucid Group بنسبة تزيد عن 15% في الأيام الخمسة الماضية. تخطط الشركة لجمع المزيد من الأموال عن طريق بيع الأسهم، وهو أمر لا يرغب أي مستثمر في حدوثه.

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كان أداء السهم منذ بداية عام 2022 ضعيفًا، مع انزلاق مستمر إلى الأسفل مما أدى إلى انخفاض السهم من 42 دولارًا إلى 2.78 دولارًا اليوم.

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ولم يحدث هذا الركود من دون أسباب وجيهة. فما زال نموذج أعمال الشركة محل تساؤل على الرغم من إعجاب المستهلكين بتكنولوجيتها. فصنع منتج جيد أمر واحد.

إن بيعها للجمهور هو أمر آخر. وتكافح شركة لوسيد من أجل الوصول إلى وضع يسمح لها بتوسيع نطاق عملياتها وتحقيق الربحية.

ولكن ليس كل شيء قاتماً بالنسبة للشركة. وإليك السبب الذي يجعلني أعتقد أن هناك ما يكفي من الطاقة الكامنة في إمكانات الشركة لتستحق قدراً أكبر من التفاؤل مقارنة بما نجده في السوق فيما يتصل بأسهم لوسيد.

سهم لوسيد: السعوديون لن يمانعوا في إنفاق الأموال

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إن فرص شركة Lucid في تحقيق أرباح ضئيلة على المدى القصير. ولهذا السبب لا يرغب أحد في الاقتراب من السهم.

ولا يُتوقع أن تسجل الشركة تدفقات نقدية حرة إيجابية حتى عام 2028.

ولكن دعونا لا ننسى أن شركة تسلا استغرقت 17 عامًا لتحقيق الأرباح.

أنفق إيلون ماسك مبالغ هائلة من المال لتوسيع نطاق عمليات شركته.

وتواجه شركة Lucid وضعًا مشابهًا، رغم أنها تقدم منتجًا يدعي الكثيرون أنه أفضل من منتج Tesla.

السبب في ذلك هو أنه في ضوء هيمنة شركة تيسلا على الصناعة، فإن المستثمرين ليسوا على استعداد للمراهنة على شركة لوسيد بنفس الطريقة التي كانوا على استعداد للمراهنة بها على تيسلا.

ويريد المساهم الأكبر في الشركة، صندوق الاستثمار السعودي، شراء 374 مليون سهم إضافي في الشركة للحفاظ على نسبة ملكيته البالغة 58.8%.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي قررت فيه الشركة بيع 262.44 سهم لجمع الأموال، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 15% اليوم.

ولن يمانع السعوديون في إنفاق هذا المبلغ من المال لإبقاء الشركة على قيد الحياة على أمل أن تتحول الشركة في نهاية المطاف إلى الربحية.

تدرك مجموعة Lucid هذا الأمر، وربما هذا هو السبب في أنها تأخذ وقتها لتوسيع نطاق العمليات دون القلق بشأن الأرباح.

إذا حظيت أي شركة بدعم السعوديين، فسوف تستغرق بعض الوقت قبل أن تصل إلى وجهتها. قد يكون التمويل مصدر قلق كبير بالنسبة لمستثمري الشركة، ولكن من المرجح أن الإدارة لديها ضمانات من أكبر مساهميها.

سهم لوسيد: اهتمام قصير مرتفع وتشاؤم شديد

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شهد سهم LCID ارتفاعًا كبيرًا في النصف الأول من العام عندما تضاعف سهمه تقريبًا من أدنى مستوياته في أبريل.

أصبحت هذه الارتفاعات أكثر شيوعًا، مما يشير إلى أن البيع على المكشوف ليس دائمًا تحت السيطرة.

لكن معدل الفائدة القصيرة البالغ 28% يشير إلى أن الكثير من المتداولين ما زالوا يراهنون ضد الشركة.

وهذا يدل على التشاؤم الذي يحيط بالسهم في الوقت الراهن.

ومع ذلك، فإن هذا الاهتمام القصير نفسه قد يصبح المحرك النهائي لارتفاع الأسعار بمجرد تحسن الأمور.

فشلت الشركة في تحقيق تقديرات إنتاجها في الربع الثالث، لكن عمليات التسليم بلغت 2781 مركبة، متجاوزة تقديرات المحللين بنسبة هائلة بلغت 30%.

يثبت هذا مرة أخرى أن الناس على استعداد لشراء منتجات الشركة، لكن الشركة غير قادرة على توسيع نطاق الإنتاج. ومن المتوقع أن يتحسن هذا الوضع مع مرور الوقت.

تحتاج شركة Lucid إلى إنتاج 3300 مركبة هذا الربع لتحقيق هدفها السنوي. قد لا تتحقق هذه الأهداف، لكن السوق ربما يكون قد وضع هذا في الحسبان بالفعل.

مع زيادة الطلب، من المتوقع أن تظل أرقام المبيعات قوية، مما يجعل السهم يستحق الشراء عند مستوياته الحالية.