هل تشكل القدرة على تحمل التكاليف محركًا لمستقبل سوق السيارات في أمريكا؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

إن الاتجاه المتزايد نحو المركبات التي يتراوح سعرها بين 20 ألف دولار و30 ألف دولار يعيد تشكيل مشهد سوق السيارات في الولايات المتحدة.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

وبحسب محللي السيارات، فإن “تحول القدرة على تحمل التكاليف” يحدث مع إعادة المزيد من المشترين النظر في ضرورة دفع متوسط سعر 47 ألف دولار للسيارات الجديدة – وهو زيادة تزيد عن 20% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

Advertisement

وبحسب الأسعار الحالية، فإن شراء سيارة جديدة بهذا السعر سيكلف المشتري العادي حوالي 737 دولارا شهريا، على افتراض تمويل قرض بنسبة 7.1% على مدى ما يقرب من ست سنوات، وفقا لبيانات من موقع Edmunds.com.

بالنسبة للعديد من الناس، يعد هذا عبئا ماليا كبيرا، مما يدفع إلى التحرك نحو نماذج أصغر حجما وأكثر معقولية في الأسعار.

ومع ذلك، ليس فقط المشترين الذين لا يستطيعون شراء سيارة بقيمة 47 ألف دولار يبحثون عن بدائل أرخص.

يمكن للعديد من المستهلكين تحمل السعر المرتفع ولكنهم ببساطة لا يرون القيمة فيه.

إن هذه العقلية المتغيرة تدفع شركات صناعة السيارات الأميركية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 1% فقط حتى سبتمبر/أيلول مقارنة بالعام الماضي.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يجبر الشركات المصنعة على زيادة الخصومات وخفض أسعار المركبات، مما يفرض ضغوطاً على هوامش الربح في جميع أنحاء الصناعة.

ويرى كيفن روبرتس، مدير استخبارات السوق في كارجوروس، وهو موقع شهير للتسوق في مجال السيارات، أن هذا التحول يرجع إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مستمر، وهو ما أبقى أسعار السيارات مرتفعة.

وأضاف في تصريح لوكالة أسوشيتد برس “يصبح المستهلكون أكثر حكمة في ظل مواجهة حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وأسعار فائدة مرتفعة، وأسعار سيارات لا تزال مرتفعة”.

ارتفاع أعداد المركبات ذات الميزانية المحدودة

Copy link to section

وقد استجاب المصنعون بعرض خصومات أكبر على العديد من النماذج الأعلى سعراً، حيث تضاعف متوسط الحوافز تقريباً إلى 1812 دولاراً خلال العام الماضي، وفقاً لإدموندز.

على سبيل المثال، حافظت شركة جنرال موتورز على أسعار سياراتها عند حوالي 49 ألف دولار بين شهري يوليو وسبتمبر، مما ساعد الشركة على تحقيق زيادة قدرها 900 مليون دولار في الأرباح قبل الضرائب. ومع ذلك، لا تتوقع شركة صناعة السيارات الحفاظ على هذه المكاسب في الربع الرابع.

ومن المثير للاهتمام أن مبيعات المركبات التي تتراوح أسعارها بين 20 ألف دولار و30 ألف دولار شكلت 43% من نمو مبيعات السيارات الجديدة حتى سبتمبر/أيلول، وهو ما يمثل أكبر حصة لهذا القطاع في أربع سنوات.

وتشير تقارير شركة كوكس أوتوموتيف إلى أن السيارات المدمجة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تشهد أسرع نمو لها منذ عام 2018، مع اكتساب النماذج ذات الأسعار المعقولة زخمًا في السوق.

وفي الواقع، يعكس الطلب المتجدد على المركبات ذات الميزانية المحدودة اتجاهات ما قبل الوباء.

في عام 2018، شكلت السيارات المدمجة وشبه المدمجة ما يقرب من 35% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أجبر النقص في أشباه الموصلات في عصر الوباء شركات صناعة السيارات على إعطاء الأولوية لإنتاج الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ذات الأسعار المرتفعة، مما أدى إلى انخفاض حصة المركبات ذات الأسعار المعقولة إلى أقل من 30٪ بحلول عام 2022.

والآن، مع استقرار ظروف السوق، ارتفعت هذه الحصة إلى 34% هذا العام.

السيارات المدمجة تعود إلى الواجهة

Copy link to section

وكان انتعاش مبيعات المركبات الأصغر حجماً كبيراً.

على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات سيارات السيدان المدمجة بنسبة 16.7% على أساس سنوي حتى سبتمبر/أيلول. وعلى النقيض من ذلك، نمت مبيعات الشاحنات الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي بوتيرة أبطأ كثيراً، حيث شهدت الشاحنات الكبيرة نمواً أقل من 6% ولم ترتفع مبيعات سيارات الدفع الرباعي الكبيرة على الإطلاق، وفقاً لتقرير كارجورس.

والجدير بالذكر أن السيارة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة تظل شاحنة فورد F-Series، حيث واصلت هيمنتها على قائمة الأكثر مبيعاً لمدة خمسة عقود تقريباً.

ومع ذلك، تراجعت شاحنة رام من ستيلانتيس، والتي كانت تقليديا ثالث أكثر الشاحنات مبيعا، إلى المركز السادس، وتجاوزتها نماذج أكثر بأسعار معقولة مثل تويوتا RAV4، وهوندا CR-V، ونموذج Y من تيسلا، والتي تستفيد من ائتمان ضريبي بقيمة 7500 دولار أمريكي.

لقد فاجأ التحول نحو القدرة على تحمل التكاليف شركات صناعة السيارات، حيث وجد العديد منها نفسها مع مخزون كبير جدًا من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي باهظة الثمن.

وحذرت شركة ستيلانتيس، التي تنتج سيارات كرايسلر وجيب ورام، من أن هذا الاتجاه قد يؤثر سلبا على ربحيتها هذا العام.

أسعار الفائدة المرتفعة تغير سلوك المشتري

Copy link to section

وتوقعت بعض الشركات، مثل شيفروليه، التحول نحو المركبات الأكثر مراعاة للميزانية.

أطلقت العلامة التجارية نسخة معاد تصميمها من سيارة Trax الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة في ربيع عام 2023، مما وضع نفسها في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه.

وارتفعت مبيعات تراكس بنسبة 130% هذا العام، مما يجعلها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة، وفقا لمايك ماكفي، مدير عمليات المبيعات في شيفروليه.

ورغم هذا التحول، لا يزال مستقبل السوق غير مؤكد.

وكما يشير تشارلي تشيسبرو، كبير خبراء الاقتصاد في شركة كوكس أوتوموتيف، فإن التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خفض تكاليف قروض شراء السيارات، وهو ما قد يدفع المستهلكين إلى العودة إلى المركبات الأكبر حجماً والأكثر تكلفة.

وقال تشيسبرو لوكالة أسوشيتد برس “من المرجح أن تبدأ الاتجاهات في التغير إذا بدأت أسعار الفائدة هذه في الانخفاض”.

وسوف نرى المستهلكين يبدؤون في الانتقال إلى هذه المركبات الأكبر حجمًا.

لكن في الوقت الحالي، يختار العديد من المشترين المركبات الأصغر حجماً والأكثر تكلفة، في ظل ارتفاع أسعار القروض، وزيادة تكاليف التأمين، والتوقعات الاقتصادية الحذرة.

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أو يتلاشى مع تغير ظروف السوق.