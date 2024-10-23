MEW وICP وTIA يقودون أكبر الرابحين مع توقف ارتفاع البيتكوين

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ظلت عملة البيتكوين في مسار هبوطي في 23 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أدى الافتقار إلى محفز قصير الأجل إلى منع العملة المشفرة الرائدة من اختراق أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 69227 دولارًا والذي وصلت إليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول.

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ولم يكن أداء العملات البديلة أفضل حيث سجلت معظم أكبر 99 عملة بديلة خسائر، مع تسجيل أعلى رابح في اليوم، MEW، مكاسب بنسبة 4.5% فقط.

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انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما دون 2.4 تريليون دولار، لتعود إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في 15 أكتوبر، كما انخفضت بأكثر من 1.8% في آخر 24 ساعة.

لم تكن هناك محفزات رئيسية تؤكد أن الارتفاع الصعودي الأوسع نطاقا الذي بدأ في سبتمبر/أيلول بدعم من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2020، قد اقترب من نهايته.

ظلت التوقعات طويلة الأجل لطليعة العملات المشفرة على الجانب الصعودي على الرغم من أن بعض المحللين توقعوا تصحيحًا طفيفًا قبل أن يستمر السوق في التحرك نحو الارتفاع.

لاحظ بعض مراقبي السوق أنه إذا تمكن BTC من اختراق مستوى الدعم عند حوالي 66300 دولار، فقد ينخفض السعر إلى 60 ألف دولار.

أشار المتداول المستقل Fame إلى منطقة تصفية رئيسية حول 65900 دولار، مشيرًا إلى أنه إذا تراجع الدعم، فقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الزخم الهبوطي وربما يؤدي إلى عمليات بيع أكبر.

العامل الأكثر ترجيحًا الذي قد يدفع BTC إلى الانخفاض في المستقبل القريب هو جني الأرباح من قبل المتداولين قصيري الأجل الذين قد يتطلعون إلى الاستفادة من بعض المكاسب المسجلة خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الرغم من الركود الذي يشهده السوق على نطاق واسع، أشارت شركة CryptoQuant إلى أن الطلب على البيتكوين من جانب تجار التجزئة وصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وفي الوقت نفسه، كان الاهتمام المؤسسي واضحًا من تقرير سابق لشركة CryptoQuant والذي كشف أن أكثر من 1179 مؤسسة استثمرت في البيتكوين خلال الأشهر العشرة الماضية.

وفيما يتعلق بالسوق البطيئة، توقع محللو QCP Capital أن ينتظر المتداولون مجموعة بيانات الرواتب غير الزراعية المقبلة والتي من المقرر نشرها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة البيتكوين حيث قد يتوقع المستثمرون سياسة نقدية أكثر مرونة في المستقبل.

ومن بين المحفزات الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تقرر المسار المستقبلي لعملة البيتكوين الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، والاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

حتى ذلك الحين، من المرجح أن يتداول السوق ببطء بعض الشيء مصحوبًا بنوبات مفاجئة من التقلبات.

تشير المؤشرات الصعودية إلى ارتفاع قادم

فيما يتعلق بالوضع الطويل الأجل لعملة البيتكوين، أشار المتداول المجهول Moustache إلى مؤشر “اللحظة الذهبية”، الذي عبر مؤخرًا إلى المنطقة الصعودية.

وأشار إلى أن هذا التقاطع، الذي ظهر على الرسم البياني الأسبوعي خلال السنوات الأربع الماضية، حدث أربع مرات وكان يتبعه باستمرار ارتفاع كبير في الأسعار.

في كل مرة ظهر فيها هذا النمط، شهد سعر البيتكوين زخمًا صعوديًا كبيرًا، مما يشير إلى توقعات صعودية قوية على المدى الطويل.

شارك المتداول CryptoBullet في توقعات صعودية مماثلة، مشيرًا إلى أن MACD الأسبوعي، والذي عبر صعوديًا لأول مرة منذ أكتوبر 2023.

وقارن الوضع الحالي بعام 2021، حيث أعقب الارتفاع الرأسي تصحيح في منتصف المدة.

في حين استغرق تصحيح عام 2024 وقتًا أطول، تتوقع CryptoBullet أن يخرج البيتكوين من مرحلة التوحيد، وقد يصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، مع تشكيل MACD لارتفاع أدنى، على غرار نمط 2021.

بلغ سعر البيتكوين الواحد 66,196 دولارًا أمريكيًا عند الكتابة، وانخفض بنسبة 1.4% خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت العملات البديلة الرائدة لهذا اليوم على النحو التالي:

قطة في عالم الكلاب

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شهدت عملة Cat in a dogs world (MEW) أعلى مكاسب اليوم بنسبة 4.5% حيث تم تداولها بسعر 0.0093 دولار وقت كتابة هذا التقرير.

كما ارتفعت عملة الميم بنسبة 104% فوق أدنى نقطة لها في أكتوبر بينما بلغت قيمتها السوقية 836 مليون دولار مع حجم تداول يومي بلغ 179.8 مليون دولار.

المصدر: CoinMarketCap

يأتي ارتفاع MEW بعد إعلان Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، أنها أضافت زوج التداول MEW/KRW، مما يسمح للمتداولين الكوريين الجنوبيين بشراء عملة meme باستخدام عملتهم المحلية.

من المرجح أن يكون الطلب من التجار الكوريين الجنوبيين قد ساهم في ارتفاع سعر العملة البديلة مؤخرًا، كما يتضح من أحجام التداول المرتفعة على بورصات العملات المشفرة Upbit و Bithumb.

وفي الوقت نفسه، أضاف إطلاق العقود الآجلة الدائمة MEW على منصة DeFi Synthetix وKwenta on Base أيضًا إلى الزخم.

الانترنت الكمبيوتر

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ارتفعت أسهم شركة إنترنت كومبيوتر (ICP) بنسبة 3.8% خلال اليوم، لتتداول عند 8.29 دولار، مع بلوغ قيمتها السوقية 3.86 مليار دولار.

المصدر: CoinMarketCap

ربما يكون الارتفاع الأخير في الأسعار مرتبطا بارتفاع مستوى الرؤية في الأرجنتين.

التقى دومينيك ويليامز، مؤسس شركة إنترنت كومبيوتر، مؤخراً مع خافيير ميلي، المرشح الليبرالي البارز في السباق الرئاسي في الأرجنتين.

ومن المرجح أن يكون الاجتماع، إلى جانب التوسع المستمر لمركز ICP في المنطقة، قد غذى تفاؤل المستثمرين بشأن نمو المنصة وإمكانات التبني، مما ساهم في زخم سعر العملة البديلة الصاعد.

سيليستيا

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تمكنت شركة Celestia (TIA) من البقاء واقفة على قدميها خلال فترة انحدار السوق الأوسع، حيث سجلت مكسبًا متواضعًا بنسبة 3.3% في الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما بلغت قيمتها السوقية أكثر من 1.28 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، شهد حجم تداولاتها اليومي ارتفاعًا بنسبة 45% ليصل إلى أكثر من 206 مليون دولار، مما يشير إلى زيادة نشاط السوق.

عند كتابة هذا المقال، كان سعر العملة البديلة 5.9 دولارًا.

المصدر: CoinMarketCap

جاء التفاؤل حول شبكة blockchain المعيارية في أعقاب النتائج الناجحة لشبكة Mammoth Mini Testnet التابعة لشركة Celestia والتي سجلت زيادة قدرها 160 ضعفًا في معدل نقل البيانات في blockchain.

أظهر هذا الاختراق قدرة Celestia على توسيع نطاق بنيتها التحتية، مما مكّن TIA من دعم التطبيقات عالية الطلب مثل DeFi وأنظمة blockchain واسعة النطاق، مما يزيد من الفائدة العملية للرمز وقيمته المحتملة.