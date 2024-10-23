صعود سهم أوراكل: هل يمكن أن يستمر الارتفاع؟

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تستمر شركة Oracle Corporation (NYSE: ORCL) في تحقيق مستويات قياسية جديدة حيث كان السهم في مسار تصاعدي مثير للإعجاب، مدفوعًا بنتائج الأرباح القوية والتحركات الاستراتيجية في قطاعي السحابة والذكاء الاصطناعي.

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وقد شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 66% تقريبًا حتى الآن هذا العام، متجاوزة العديد من نظيراتها في مجال السحابة والبرمجيات.

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تقييمات المحللين ووجهات النظر المتباينة

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اليوم، 23 أكتوبر، بدأت RBC Capital تغطيتها لشركة Oracle بتصنيف “أداء القطاع” وسعر مستهدف يبلغ 165 دولارًا.

ويأتي هذا التصنيف في مرحلة حرجة حيث سجل سهم أوراكل مستويات مرتفعة جديدة على الإطلاق مؤخرًا.

وعلى الرغم من اعتراف RBC بالمكانة القوية التي تتمتع بها شركة Oracle في مجال التحول السحابي وحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مثل Fusion وNetSuite، إلا أن الشركة أثارت مخاوف بشأن تكثيف المنافسة والفوائد غير المؤكدة طويلة الأجل لطفرة الذكاء الاصطناعي.

سلط المحلل في RBC ريشي جالوريا الضوء على هوامش الربح الإجمالية لشركة Oracle في مجال السحابة والتي تزيد عن 70% وتحول الشركة من قاعدتها المحلية إلى SaaS، وهو ما من شأنه أن يدعم نمو الأرباح على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن السعر المستهدف لـ RBC أقل بنحو 5% من مستوى تداول أوراكل الحالي، مما يعكس الحذر بين المحللين فيما يتعلق بأداء السهم في الأمد القريب.

وبالإضافة إلى RBC، أصدرت العديد من الشركات تصنيفات متناقضة بشأن ارتفاع سهم Oracle.

حافظت مورجان ستانلي على تصنيف “الوزن المتساوي” مع رفع هدف السعر إلى 145 دولارًا، مشيرة إلى نمو معتدل في الحجوزات ولكنها سلطت الضوء على المخاطر المتعلقة بضغوط الهامش ونمو الفواتير.

من ناحية أخرى، أكدت شركة إيفركور تصنيفها للأداء الأفضل ورفعت هدف سعرها إلى 175 دولاراً، استناداً إلى النمو القوي في متأخرات السحابة لدى أوراكل، وخاصة في البنية التحتية كخدمة (IaaS).

رفع بنك أوف أميركا سعر السهم المستهدف إلى 175 دولارا لكنه ظل محايدا، مشيرا إلى توقعات متباينة بشأن الإيرادات والفواتير.

اتخذت شركة JMP Securities موقفًا أكثر صعوديًا، حيث رفعت تصنيف شركة Oracle إلى “أداء متفوق في السوق” وحددت هدف سعر 175 دولارًا، مع التركيز على تسريع النمو العضوي والموقع الاستراتيجي للسحابة.

الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية

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أعلنت شركة أوراكل مؤخرًا عن استثمار بقيمة 6.5 مليار دولار لإنشاء منطقة سحابية جديدة في ماليزيا، مما يعزز التزامها بتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والسحابة.

ومن المقرر أن تعمل المنطقة الجديدة على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 150 عرضًا للبنية الأساسية والخدمات البرمجية كخدمة، بما في ذلك خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وتتماشى هذه الخطوة مع الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي وتعكس جهود شركة أوراكل لتعزيز حضورها العالمي وسط المنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى.

ومن المتوقع أن تعمل الشراكات الاستراتيجية لشركة أوراكل، بما في ذلك التعاون الجديد مع Amazon Web Services (AWS) والتعاون الحالي مع Microsoft Azure وGoogle Cloud، على تعزيز نمو السحابة.

توفر هذه التحالفات لشركة Oracle ميزة تنافسية فريدة من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى السحابة وقابلية التوسع.

وتؤكد شراكة Oracle مع AMD لنشر حلول الحوسبة عالية الأداء الجديدة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي على تركيزها على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

الأداء المالي والآفاق المستقبلية

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أعلنت شركة أوراكل عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول من السنة المالية 2025، حيث نمت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 13.31 مليار دولار، متجاوزة تقديرات الإجماع.

كما تجاوزت أرباح السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا التوقعات، حيث وصلت إلى 1.39 دولار، بدعم من الطلب القوي على البنية التحتية السحابية لشركة Oracle (OCI)، والتي شهدت نموًا بنسبة 46% على أساس سنوي.

وأكدت إدارة الشركة توقعاتها بتحقيق نمو مزدوج في الإيرادات، مدعومة بزيادة الاستثمارات المرتبطة بالسحابة والذكاء الاصطناعي.

وتشير الالتزامات المتبقية للأداء البالغة 99 مليار دولار إلى إيرادات مستقبلية قوية.

تقييم

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تتداول شركة Oracle حاليًا عند نسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 27.8x، وهي نسبة قريبة من نظيراتها في مجال السحابة مثل Salesforce وMicrosoft.

ورغم أن التقييم الحالي قد يبدو مرتفعا نسبيا مقارنة بالنطاق التجاري التاريخي لشركة أوراكل، فإن شراكات الشركة المتوسعة ومبادرات الذكاء الاصطناعي توفر إمكانات محتملة للصعود.

وعلاوة على ذلك، فإن سجل الربحية القوي للشركة، مع هوامش تشغيلية ثابتة أعلى من 40%، يدعم تقييمها.

ومع ذلك، مع وجود نسبة السعر إلى العائد المستقبلية بالقرب من متوسط نظرائها، قد يجد المستثمرون الجدد أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة أقل ملاءمة عند هذه المستويات المرتفعة.

مع أخذ كل هذه التطورات في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة على ما تكشفه الرسوم البيانية حول تحركات أسعار شركة أوراكل والخطوات المحتملة التالية لارتفاعها.

هل وصل إلى السقف؟

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بعد البقاء ضمن نطاق محدد لأكثر من عام بدءًا من يونيو 2023، شهد سهم أوراكل صعودًا سريعًا منذ أغسطس من هذا العام مما تسبب في وصوله إلى أعلى مستوياته التاريخية الأخيرة.

المصدر: TradingView

على الرغم من أن السهم لا يزال قوياً عبر جميع الأطر الزمنية، إلا أنه واجه مؤخراً مقاومة عند التداول فوق 178.5 دولار.

ومن ثم، يجب على المستثمرين الذين ليس لديهم أي مراكز في السهم أن ينتظروا حتى يغلق السهم يوميا فوق مستوى المقاومة هذا أو يمر بتصحيح قبل الشروع في مراكز شراء جديدة.

إن المتداولين الذين يتطلعون إلى مركز قصير في الأسهم، لديهم تجارة منخفضة المخاطر وعالية المكافأة بين أيديهم.

يمكنهم البيع على المكشوف بالقرب من المستويات الحالية بالقرب من 176 دولارًا مع وقف خسارة عند 180.2 دولارًا.

إذا بدأ السهم في فقدان الزخم من المستويات الحالية، فقد يهبط إلى مستوى دعمه القريب بالقرب من 154.6 دولار، حيث يمكن للمرء أن يحجز الأرباح.