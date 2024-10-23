ارتفاع المخزونات يدفع أسعار النفط للهبوط بأكثر من 1%، لكن التوترات في الشرق الأوسط تحد من الهبوط

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بعد جلستين من المكاسب، تراجعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة.

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وأظهرت بيانات خاصة من معهد البترول الأمريكي (API) ارتفاع مخزونات النفط في البلاد بمقدار 1.64 مليون برميل الأسبوع الماضي.

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وكان المحللون يتوقعون ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 900 ألف برميل الأسبوع الماضي.

في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 70.94 دولارًا للبرميل، بانخفاض 1.1% عن الإغلاق السابق. وانخفض خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال بأكثر من 1% إلى 75.26 دولارًا للبرميل.

ارتفاع المخزونات يؤثر على الأسعار

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وأثر ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة على أسعار النفط يوم الأربعاء، في حين كانت السوق تتوقع زيادة أصغر نسبيا في المخزونات الأسبوع الماضي.

الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم، ويبلغ إنتاجها حوالي 13 مليون برميل يوميًا.

وفي الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 13.5 مليون برميل يوميا في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي الوقت نفسه، شهدت المنتجات المكررة انخفاضات مع انخفاض مخزونات البنزين ووقود الزيت المقطر بمقدار مليوني برميل و1.5 مليون برميل على التوالي، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي.

من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الأسبوعية الرسمية من النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

التركيز على الشرق الأوسط

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ساهمت حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط في دعم أسعار النفط الخام.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في مجموعة آي إن جي، إن قوة الأسعار يوم الثلاثاء نابعة من عدم وجود أي نتائج من الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل.

وأضاف أن “هناك آمالاً بأنه بعد مقتل زعيم حماس يحيى السنوار، قد يكون هناك بعض التهدئة في الحرب”.

وعلاوة على ذلك، لا يزال السوق ينتظر رد إسرائيل على الهجوم الإيراني.

وقال باترسون:

إن حالة عدم اليقين حول كيفية تطور هذا الأمر من شأنها أن تجعل المضاربين مترددين في البيع على المكشوف في السوق، وهو الأمر الذي كان المضاربون يفعلونه قبل هذا التصعيد الأخير، بسبب مخاوف الطلب وتوقعات هبوطية لعام 2025.

جولدمان ساكس يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 76 دولارا للبرميل في 2025

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قالت شركة جولدمان ساكس، الثلاثاء، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط الخام 76 دولارا للبرميل في عام 2025.

وتفترض التوقعات وجود فائض معتدل في السوق إلى جانب قدرة إنتاجية فائضة كبيرة من النفط بين كبار الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جولدمان ساكس في تقرير:

بشكل عام، ما زلنا نرى أن المخاطر متوسطة الأجل على نطاق أسعارنا بين 70 و85 دولارا للبرميل متعارضة، لكنها تميل بشكل معتدل إلى الجانب السلبي على صافي الربح، حيث تفوق مخاطر انخفاض الأسعار الناجمة عن الطاقة الفائضة العالية والتعريفات التجارية الأوسع المحتملة ارتفاع الأسعار.

وقال البنك الاستثماري إن علاوة المخاطر الجيوسياسية محدودة في الوقت الحاضر لأن الصراع الإسرائيلي الإيراني لم يؤثر على الإمدادات من المنطقة.

ومع ذلك، قالت أيضا إن المخاوف بشأن العرض ستظل قائمة طالما استمرت الحرب في الشرق الأوسط، موطن أكثر من نصف احتياطيات العالم من النفط.

الصين ترفع حصة استيراد النفط الخام

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زادت الحكومة الصينية حصة استيراد النفط الخام لعام 2025 للمصافي الخاصة بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 257 مليون طن، وهو ما يزيد قليلاً عن 5.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لمجموعة ING.

رفعت الصين حصتها بعد أن أبقت عليها دون تغيير لمدة أربع سنوات متتالية.

وقال باترسون “إن الحصة الأعلى تأتي مع زيادة طاقة التكرير الجديدة، في حين لا يزال من الممكن تعديل الحصص حسب الطلب والقدرة”.

ومع ذلك، لن يتم تخصيص أي حصص للمصافي التي لم تستورد النفط خلال العامين الماضيين.