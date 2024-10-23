شيبا إينو (SHIB) على وشك التعافي مع ارتفاع نشاط شيباريوم بعد توقف دام أشهرًا

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

سجلت العملة المشفرة Shiba Inu (SHIB) ذات الطابع الكلبي أداءً ضعيفًا في الآونة الأخيرة حيث ركز المستثمرون على رموز الميم الجديدة والرائجة مثل POPCAT و PEPE.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

في حين أن انخفاض الأسعار بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي يسلط الضوء على الضعف، فإن الاتجاهات الأخيرة تشير إلى عودة محتملة لسهم SHIB.

Advertisement

ارتفاع معاملات شيباريوم اليومية بنسبة 1300%

Copy link to section

شهدت شبكة L2 التابعة لشركة Shiba Inu توقفًا كبيرًا في التقدم خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومع ذلك، شهد شيباريوم ارتياحًا خلال الأيام القليلة الماضية، مع عودة بعض المؤشرات الحاسمة إلى أعلى مستوياتها في أوائل عام 2024.

وشهدت المنصة ارتفاعًا هائلاً في المعاملات اليومية إلى نحو 1.8 مليون في 22 أكتوبر، وفقًا لـ Shibariumscan.

ويمثل ذلك زيادة مذهلة بنسبة 1300% على مدار 24 ساعة وتغييرًا سريعًا في الديناميكيات.

تشير مثل هذه الإحصائيات إلى انتعاش قوي بعد أن انخفضت معاملات Shibarium بنسبة 99% في شهر مارس/آذار حيث تفوقت Solana على المشاريع القائمة على Ethereum.

علاوة على ذلك، ارتفع عدد الحسابات النشطة على شيباريوم إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند أكثر من 26000 في 22 أكتوبر، مما يؤكد الاهتمام المتجدد بالبروتوكول.

تعمل Shibarium على تعزيز كفاءة المعاملات وقابلية التوسع داخل نظام SHIB البيئي لجذب المزيد من مطوري dApp.

تهدف L2 إلى تحسين الطلب على Shiba Inu مع زيادة الفائدة لتعزيز أداء سعر عملة meme.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يعزز الانتعاش المذهل الذي حققته شيباريوم ثقة المستثمرين في شركة SHIB. ومن المرجح أن تجتذب هذه الثقة لاعبين جدداً ورؤوس أموال جديدة إلى مشروع الميم.

وبالتالي، قد تكون شيبا إينو من بين أكبر الرابحين في موجة الصعود التي طال انتظارها.

SHIB: المزيد من العوامل الصعودية

Copy link to section

تشير مبادرة حرق رمز Shiba Inu أيضًا إلى ارتفاعات محتملة في أسعار SHIB (على المدى القريب).

تظهر بيانات شيبورن أن معدل الحرق قفز بنسبة 6750٪ خلال اليوم الماضي، مما أدى إلى إزالة 27108433 رمزًا من شيبا إينو من التداول.

Source – Shibburn

تهدف المبادرة إلى جعل العملة البديلة انكماشية لتحقيق نمو تدريجي في القيمة وسط ندرة متزايدة وطلب مستقر.

كما تدعم المؤشرات تعافي سهم SHIB على المدى القريب. فقد قفز تدفق الأموال في Chaikin من أدنى مستوياته في 17 أكتوبر عند -0.20 إلى +0.03 (على الإطار الزمني اليومي).

ويُظهر ذلك تدفق الأموال إلى رمز الميم خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس الثقة في عمليات التعافي الوشيكة.

علاوة على ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية عند 58 إلى وجود مجال لتحركات الأسعار الصعودية.

حركة سعر SHIB الحالية

Copy link to section

تم تداول ثاني أكبر رمز ميم من حيث القيمة عند 0.00001768 دولار بعد خسارة أكثر من 2٪ في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

Source – Coinmarketcap

يظهر سهم SHIB هيمنة هبوطية ملحوظة، ويشير الانخفاض بنسبة 30% في حجم التداول اليومي إلى ضعف على المدى القريب.

يأتي الوضع المتشائم لـ Shiba Inu في الوقت الذي يهيمن فيه الدببة على مساحة الأصول الرقمية، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.44٪ في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 2.28 تريليون دولار.

ومع ذلك، يتوقع الخبراء انتعاشًا هائلاً للسوق بعد الانخفاض السائد. وتؤدي التطورات المتفائلة في النظام البيئي إلى انتعاش مبكر لسهم SHIB على خلفية ارتفاعات واسعة النطاق.