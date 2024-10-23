ما هو الهدف النهائي لخطة التحفيز الصينية؟

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لقد اتخذت الصين خطوات كبيرة لتحفيز اقتصادها خلال الأشهر الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

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نفذ بنك الشعب الصيني مؤخرا أحد أكثر تخفيضات أسعار الفائدة عدوانية منذ سنوات، حيث خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد (LPR) إلى 3.1% من 3.35%، وسعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات إلى 3.6% من 3.85%.

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إن هذا القرار، على الرغم من أنه كان متوقعاً، يؤكد على مدى الإلحاح الذي يحاول به صناع السياسات في الصين إعادة إشعال فتيل النمو. ولكن هل يكفي هذا التيسير النقدي لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمته؟

الاقتصاد الصيني المتعثر

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لقد أصبح المشهد الاقتصادي في الصين أكثر صعوبة. إذ تعاني البلاد من تباطؤ سوق العقارات، وضعف الطلب الاستهلاكي، والضغوط الانكماشية.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.6% فقط في الربع الثالث من عام 2024 – وهو أقل بكثير من هدف الحكومة بنهاية العام البالغ حوالي 5%.

وتهدف تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة إلى معالجة هذه القضايا من خلال خفض تكاليف الاقتراض وزيادة السيولة للشركات والأسر.

إن توقيت هذه التخفيضات أمر بالغ الأهمية. ففي أعقاب حزمة تيسير أوسع نطاقاً في سبتمبر/أيلول، والتي تضمنت تخفيضات في أسعار الرهن العقاري وتدابير لاستقرار سوق الأوراق المالية، تسلط هذه الخطوة الضوء بشكل أكبر على التزام الحكومة بتحقيق هدفها في النمو.

وتهدف أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز الإنفاق والاستثمار، وخاصة في قطاع العقارات، الذي يظل جزءا حيويا من الاقتصاد الصيني، حيث يمثل ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالنسبة للمستثمرين العالميين، كانت هذه الجهود بمثابة ارتياح، وقدمت شعوراً متجدداً بالتفاؤل.

وفي أعقاب خفض أسعار الفائدة، شهدت مؤشرات الأسهم الصينية، مثل مؤشر CSI 300، مكاسب متواضعة. وتفوقت أسهم الشركات الصغيرة على غيرها من الشركات، في حين أظهرت سوق العقارات بعض علامات الاستقرار.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإشارات الإيجابية، لا تزال هناك تساؤلات حول عمق التعافي واستدامته.

لماذا قد لا يكون التيسير النقدي في الصين كافيا؟

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لا شك أن التحركات النقدية الأخيرة التي اتخذتها الصين قد خففت بعض الضغوط المباشرة، ولكن هذه التحركات لها حدودها.

إن خفض أسعار الفائدة وحده لا يمكن أن يحل التحديات الهيكلية الأعمق التي تواجه الاقتصاد الصيني.

تظل ثقة المستهلك منخفضة، متأثرة بشكل كبير بمصاعب قطاع العقارات والمخاوف من الانكماش.

الأسر والشركات، على الرغم من قدرتها الآن على الاقتراض بتكلفة أقل، لا تزال مترددة في الإنفاق أو الاستثمار.

ويشير هذا التردد إلى قضية بالغة الأهمية: نقاط الضعف في جانب الطلب. فحتى مع انخفاض تكاليف الاقتراض، يظل العديد من المستهلكين الصينيين حذرين، ويفضلون الادخار بدلاً من الإنفاق في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وقد أضاف التباطؤ الأخير في سوق الإسكان إلى حذرهم، ما أدى إلى تآكل ثروات الأسر وإضعاف الرغبة في شراء أشياء جديدة.

وفي مثل هذه البيئة، قد تظل السيولة المتاحة بفضل خفض أسعار الفائدة حبيسة النظام المصرفي، بدلا من التدفق إلى الاقتصاد الحقيقي حيث قد تعمل على تحفيز النمو.

ويزعم المحللون أن ما تحتاج إليه الصين حقاً هو استجابة مالية أكثر قوة. ذلك أن التحفيز المالي واسع النطاق من شأنه أن يضع الأموال مباشرة في أيدي الأسر، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستهلاك.

ويمكن أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير مستهدفة مثل تخفيضات الضرائب، أو الإعانات، أو التحويلات النقدية المباشرة.

ومن شأن هذه التدابير أن تساعد في تعويض تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة وركود الأجور، ومعالجة جذور مشكلة الطلب في الصين.

تحول في استراتيجية شي؟

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وتشير الموجة الحالية من خفض أسعار الفائدة أيضًا إلى تحول محتمل في استراتيجية بكين.

منذ عام 2021، ركز الرئيس شي جين بينج على إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي للصين.

وتتمثل رؤيته في إعطاء الأولوية للاستثمار في التصنيع المعتمد على التكنولوجيا المكثفة على قطاعات مثل العقارات والتكنولوجيا الموجهة للمستهلكين، والتي يرى أنها أقل أهمية للقوة الوطنية.

ومن خلال تحويل رأس المال بعيدا عن هذه القطاعات، يهدف شي إلى بناء اقتصاد مكتف ذاتيا وقادر على الصمود في وجه الضغوط الجيوسياسية، وخاصة من الولايات المتحدة.

ولكن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن هذه الاستراتيجية قد بلغت حدودها القصوى. فما زال قطاع العقارات يعاني من ضائقة مالية، والإنفاق الاستهلاكي ضعيف، والثقة في السوق هشة.

وللحفاظ على استقرار الاقتصاد، أدرك شي وصناع السياسات أنه يتعين عليهم تقديم المزيد من الدعم الفوري لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي.

وهذا هو السبب في أن تدابير التيسير النقدي الأخيرة كانت مصحوبة بدعوات إلى مزيد من التدخل المالي، وهو اعتراف بأن التركيز فقط على التغييرات الهيكلية الطويلة الأجل لا يكفي في مواجهة الضغوط الاقتصادية قصيرة الأجل.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت بكين مستعدة لمزيد من التحول، وتبني نهج مالي أكثر عدوانية يستهدف الإنفاق الاستهلاكي بشكل مباشر.

في حين تشير التصريحات الأخيرة الصادرة عن الزعماء الصينيين إلى إمكانية تقديم تحفيز إضافي، لا يزال هناك تردد في تكرار الأخطاء الماضية، مثل أخطاء عامي 2008 و2009، والتي أدت إلى تراكم هائل للديون الحكومية المحلية.

إن التحدي الذي يواجه بكين يتمثل في إيجاد التوازن بين تحفيز النمو الآن والحفاظ على استقرار نظامها الاقتصادي في الأمد البعيد.

هل يمكن للدعم المالي أن يسد الفجوة أخيرا؟

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يعتقد العديد من الخبراء أن القطعة المفقودة في تعافي الصين تكمن في حزمة مالية مستهدفة.

ورغم أن تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الشعب الصيني كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، فمن غير المرجح أن تعالج بالكامل نقص الطلب الذي لا يزال يثقل كاهل الاقتصاد الصيني. وقد تكون التدابير المالية التي تستهدف الأسر هي المفتاح لإطلاق العنان للتعافي الأوسع نطاقا.

ويمكن أن تشمل الحزمة المالية المستهدفة تحويلات نقدية مباشرة إلى الأسر أو إعانات لمجالات الاستهلاك الرئيسية مثل الإسكان أو السلع المعمرة.

ومن شأن مثل هذه التدابير أن تساعد ليس فقط في إنعاش الإنفاق، بل وأيضاً في دعم سوق العقارات المتعثرة، وهو أمر حاسم لاستعادة الثقة الاقتصادية بشكل عام.

ومن الممكن أيضاً أن يؤدي تعزيز دخل الأسر إلى تخفيف الضغوط الانكماشية، لأن زيادة الإنفاق من شأنها أن تخلق توازناً أكثر صحة بين العرض والطلب.

ويراقب المستثمرون عن كثب علامات هذا التحول. وتميل الأسواق العالمية إلى الاستجابة بشكل إيجابي عندما تشير الصين إلى تدخل سياسي قوي، حيث يعزز ذلك الثقة في التوقعات الاقتصادية الأوسع في آسيا والعالم.

إذا مضت بكين قدماً بخطتها المالية، فقد يساعد ذلك على استقرار مسار النمو في الصين وتخفيف المخاوف بشأن تباطؤ أعمق.

التعافي الهش في الصين مع اتخاذ قرارات رئيسية في المستقبل

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لقد مهدت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة في الصين الطريق لانتعاش اقتصادي محتمل، ولكن الطريق إلى الأمام لا يزال غير مؤكد.

ورغم أن هذه التدابير النقدية قد بثت شعورا بالإلحاح والتفاؤل في السوق، إلا أنها من غير المرجح أن تكون كافية بمفردها.

إن التحديات الاقتصادية التي تواجه الصين معقدة، مع وجود قضايا متجذرة تتعلق بجانب الطلب تتطلب أكثر من مجرد قروض أرخص لمعالجتها.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت القيادة الصينية سوف تتخذ الخطوة التالية بإطلاق تحفيز مالي قوي، يستهدف الأسر والقطاعات التي تحتاج إلى الدعم أكثر من غيرها.

ومن شأن القيام بذلك أن يوفر الشرارة اللازمة للنمو المستدام، مما يساعد الصين على تحقيق هدفها بنهاية العام ويطمئن الأسواق العالمية على قدرتها على الصمود.

ولكن مثل هذا القرار محفوف بالمخاطر. ذلك أن تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية الفورية والأهداف الطويلة الأجل المتمثلة في الاستقرار والاكتفاء الذاتي سوف يتطلب المناورة بحذر.