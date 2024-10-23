لماذا تقوم أمازون بإغلاق خدمة التوصيل في نفس اليوم “أمازون توداي”؟

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تعمل أمازون على إنهاء خدمة “أمازون توداي”، التي كانت توفر التوصيل في نفس اليوم من تجار التجزئة التقليديين، مما يمثل خطوة أخرى في جهود الشركة المستمرة لخفض التكاليف، وفقًا لتقرير CNBC.

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تم إطلاق الخدمة في عام 2022، لتسمح للعملاء بتلقي العناصر من المتاجر المحلية في غضون ساعات، مستفيدين من سائقي التوصيل Flex من أمازون.

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تأكيد الإغلاق وسط جهود خفض التكاليف

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وأوقفت أمازون تطوير الخدمة وأبلغت الموظفين بإيقافها يوم الاثنين، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

سيتم إيقاف معظم البرنامج بحلول الثاني من ديسمبر، مع قدرة شركاء التجزئة المختارين على تلبية الطلبات حتى 24 يناير 2025.

وأكدت الشركة أن نحو 175 موظفًا مشاركًا في Amazon Today سيتم تسريحهم مع مكافأة نهاية الخدمة أو نقلهم إلى أدوار أخرى داخل أمازون.

تم إطلاق خدمة Amazon Today لتسريع عملية التسليم

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تهدف Amazon Today إلى تبسيط عملية التسليم في نفس اليوم من خلال ربط العملاء مع تجار التجزئة مثل Petco و Staples و Office Depot و GNC و Fabletics.

كان سائقو Flex يلتقطون الطرود من المتاجر المشاركة ويسلمونها خلال ساعات، مما يوفر بديلاً سريعًا للتوصيل التقليدي.

ومع ذلك، ورد أن التحديات التشغيلية أدت إلى تقويض استدامة الخدمة.

لقد ثبت أن “عمليات التسليم بالتجزئة” مثل تلك المقدمة من خلال Amazon Today أقل كفاءة من نموذج التسليم القياسي الخاص بأمازون، حيث يجمع سائقو Flex أحجامًا أكبر من المستودعات.

وبسبب وجود عدد أقل من العناصر في كل طريق، كانت عمليات التسليم هذه أقل فعالية من حيث التكلفة، وهو ما كان عاملاً في اتخاذ القرار بإيقاف الخدمة.

تأثيرات أوسع على استراتيجية أعمال أمازون

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ويتماشى إغلاق Amazon Today مع الاستراتيجية الأوسع نطاقًا للرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي لخفض التكاليف والتركيز على نقاط القوة الأساسية للشركة.

منذ عام 2022، قامت أمازون بتقليص قوتها العاملة بما يزيد عن 27 ألف موظف، مما يجعلها أكبر حملة تسريح في تاريخ الشركة.

بالإضافة إلى Amazon Today، أغلقت Jassy مبادرات أخرى، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية عن بعد، وجهاز مكالمات الفيديو للأطفال، وشاحنة Treasure Truck المتنقلة الخاصة بالشركة.

وعلى الرغم من تقليص هذه الخدمة، تواصل أمازون الاستثمار في شبكات توصيل أسرع لتظل قادرة على المنافسة ضد شركات مثل DoorDash وInstacart، والتي توسعت أيضًا إلى ما هو أبعد من المواد الغذائية والبقالة.

أضافت أمازون مؤخرًا المزيد من مراكز الإيفاء المخصصة للتسليم في نفس اليوم في الأسواق الإستراتيجية.

لا تزال أمازون تستقبل تجار التجزئة الجدد

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ويأتي قرار إيقاف خدمة Amazon Today بشكل غير متوقع، حيث عرضت أمازون الخدمة مؤخرًا على تجار التجزئة في مؤتمر.

وكان البرنامج جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز سرعة التسليم من خلال دمج شركاء البيع بالتجزئة الفعليين.

وكانت الخدمة تهدف إلى جذب أعمال جديدة، لكن التكاليف المرتفعة لتسليم المنتجات بالتجزئة الفردية تفوق فوائدها المحتملة.

التأثير على تجار التجزئة والشراكات المستقبلية

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وأكدت أمازون أنها تعمل بشكل وثيق مع تجار التجزئة المشاركين لضمان انتقال سلس أثناء الإغلاق.

وقد يدفع إنهاء الخدمة بعض تجار التجزئة إلى استكشاف خيارات تسليم بديلة، بما في ذلك الشراكات مع منصات تسليم أخرى.