البريكس 2024: هل يستطيع هذا التكتل المتوسع تحدي الهيمنة الغربية حقا؟

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في الوقت الذي يراقب فيه العالم التحولات الأخيرة في التحالفات العالمية، تبرز قمة مجموعة البريكس المقرر انعقادها في قازان في روسيا في عام 2024.

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إنها ليست مجرد تجمع آخر للدبلوماسيين وقادة العالم، بل هي استعراض للإحباط المتزايد إزاء نظام يهيمن عليه الغرب، حيث تشعر العديد من البلدان أنه لم يعد يخدم مصالحها.

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ومع انضمام أعضاء جدد مثل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، أصبحت مجموعة البريكس الآن تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم.

بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كانت القمة فرصة لإثبات أن روسيا، على الرغم من العقوبات والتوترات الجيوسياسية، لا تزال على اتصال باللاعبين العالميين الرئيسيين.

وفي الوقت نفسه، بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى في مجموعة البريكس، فإنها فرصة لاستكشاف البدائل للنظام الاقتصادي الذي يهيمن عليه الغرب وتعزيز مواقفها على الساحة العالمية.

إن العضوية المتنامية لمجموعة البريكس وطموحاتها تكشف عن رغبة في التغيير، حتى مع بقاء الطريق إلى تحقيق ذلك غير مؤكد.

لماذا قمة البريكس 2024 مهمة؟

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تأسست مجموعة البريكس في عام 2009، وتضم في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا باعتبارها تحالفا من الاقتصادات الناشئة بهدف تحدي نفوذ المؤسسات التي يقودها الغرب مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

قمة 2024 هي الأولى منذ توسعة مجموعة البريكس لتشمل خمس دول إضافية، حيث أفادت التقارير أن أكثر من 30 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام.

وقد جمع المؤتمر، الذي عقد في مدينة قازان، زعماء وممثلين من 36 دولة، في إشارة واضحة إلى أن روسيا لا تزال متصلة على الساحة العالمية على الرغم من العقوبات الغربية والعزلة الاقتصادية.

بالنسبة لروسيا، كانت استضافة القمة فرصة لمواجهة رواية العزلة التي تروج لها بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

واستغل الرئيس فلاديمير بوتن هذه الفرصة للتأكيد على دور مجموعة البريكس في خلق “نظام عالمي جديد” يتحدى الهيمنة الغربية.

وانتقد ظريف “الأساليب المنحرفة” التي ينتهجها الغرب، بما في ذلك العقوبات والإكراه الاقتصادي، والتي يزعم أنها أدت إلى تفاقم الصراعات العالمية.

وفي هذا السياق، وفرت القمة منصة لروسيا لإظهار أنها لا تزال تمتلك حلفاء رئيسيين، حتى مع بقائها منعزلة عن العديد من المنتديات الغربية مثل مجموعة العشرين.

في حين أن كتلة البريكس تمثل حوالي 35% من الناتج الاقتصادي العالمي، فإن قدرتها على العمل كقوة موازنة متماسكة تظل موضع تساؤل.

لقد تناول إعلان قازان، وهو وثيقة مكونة من 134 نقطة تلخص نتائج القمة، العديد من القضايا ولكنه ذكر الحرب في أوكرانيا مرة واحدة فقط – داعياً إلى الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة بدلاً من تكرار وجهة نظر روسيا.

ويسلط هذا الحياد الضوء على قيد رئيسي: فالانقسامات الداخلية للمجموعة تمنع اتخاذ موقف موحد بشأن أحد أهم الصراعات الجيوسياسية في عصرنا.

هل تستطيع مجموعة البريكس التحرر حقا من الدولار؟

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كان الموضوع الرئيسي لقمة قازان هو الدفع نحو الاستقلال المالي عن الأنظمة التي يهيمن عليها الغرب مثل الدولار الأمريكي وشبكة الدفع سويفت.

منذ قطعها عن نظام سويفت في عام 2022، أصبحت روسيا حريصة على تطوير بدائل يمكن أن تسمح لها بالتجارة مع شركائها مع تجاوز العقوبات الغربية.

ولكن على الرغم من هذه الخطابات، فإن مجموعة البريكس لم تقدم بعد خطة واضحة لاستبدال الدولار في التجارة العالمية.

وفي حين شجعت الصين استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية، وتبنت روسيا فكرة نظام دفع خاص بمجموعة البريكس، فإن الطريق إلى الأمام لا يزال غير مؤكد.

ويشير خبراء مثل ماريو هولزنر من معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية إلى أن أي أنظمة من هذا القبيل من المرجح أن تعمل على مستوى منخفض، ولن تكون قادرة على إحداث تغيير جذري.

لا يزال الاعتماد على الدولار كبيرا، حيث لا يزال 59% من الاحتياطيات الأجنبية العالمية في هيئة أصول بالدولار، على الرغم من انخفاض هذه النسبة من 70% في عام 1999.

وهذا يثير تساؤلات حول مدى واقعية طموحات مجموعة البريكس. فقد اقترح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنشاء عملة مشتركة لمجموعة البريكس في العام الماضي، ولكن الشكوك لا تزال قائمة.

أبدى وزير الشؤون الخارجية الهندي إس. جايشانكار شكوكه علناً في جدوى مثل هذه العملة.

وبدلاً من ذلك، يبدو أن المجموعة تركز بشكل أكبر على استخدام العملات الوطنية لتقليل التعرض لتقلبات الدولار ــ وهي الاستراتيجية التي قد تقدم مكاسب قصيرة الأجل ولكنها تفتقر إلى القوة التحويلية اللازمة لإزاحة الدولار عن عرشه كعملة احتياطية عالمية.

انتصار دبلوماسي أم فرصة ضائعة؟

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ورغم هذه التحديات، لم تكن قمة قازان خالية من النجاحات الدبلوماسية.

وقد سلط حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعد بلاده عضواً في حلف شمال الأطلسي، الضوء على الجاذبية المتنامية لمجموعة البريكس خارج نطاقها التقليدي.

في هذه الأثناء، حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القمة وأجرى مناقشات مع بوتن، على الرغم من الانتقادات من أوكرانيا.

ويشير هذا النوع من المشاركة إلى أن مجموعة البريكس أصبحت منصة مهمة للحوار الدولي، مما يوفر للدول وسيلة لتأمين رهاناتها في عالم متعدد الأقطاب على نحو متزايد.

ولكن القمة كشفت أيضاً عن تناقضات داخلية. ففي حين تسعى روسيا والصين إلى فرض أجندة أكثر عدائية للغرب، فإن أعضاء مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا أقل ميلاً إلى المواجهة.

وقد حافظت هذه الدول على علاقات قوية مع الولايات المتحدة وأوروبا، حتى في الوقت الذي تستكشف فيه التعاون الاقتصادي مع روسيا والصين.

على سبيل المثال، واصلت الهند شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، مستفيدة من انخفاض الأسعار مع تجنب التحالف الصريح مع رواية الحرب التي تروج لها موسكو.

إن هذا التوتر داخل مجموعة البريكس من شأنه أن يعقد الجهود المبذولة لتقديم جبهة موحدة.

وكما أشار رجل الأعمال السوداني البريطاني مو إبراهيم خلال القمة، فإن العديد من البلدان تنظر إلى مجموعة البريكس كوسيلة لكسب صوت في الشؤون العالمية التي كانت تهيمن عليها تقليديا مؤسسات ما بعد الحرب العالمية الثانية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التوافق بشأن القضايا الرئيسية، مثل الحرب في أوكرانيا، يسلط الضوء على الصعوبات التي تعترض صياغة استراتيجية متماسكة.

النباح أكثر من العض؟

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ربما تكون قمة مجموعة البريكس لعام 2024 بمثابة انتصار دبلوماسي من حيث المشاركة، ولكن تأثيرها الحقيقي يظل مسألة جوهرية وليس أسلوبية.

ظاهريا، يبدو هذا التحالف انعكاسا لتحول عالمي ــ فالدول التي كان عليها في السابق أن تتحالف إما مع واشنطن أو بكين ترى الآن فرصة لشق طريقها الخاص.

إن جاذبية مجموعة البريكس تكمن في وعدها بعالم حيث يمكن للاقتصادات الناشئة ممارسة نفوذ أكبر على القواعد والأعراف العالمية.

ولكن تحت هذه العناوين الرئيسية، تكشف الانقسامات الداخلية وخطط مجموعة البريكس الغامضة عن نادٍ أكثر طموحاً من كونه ثورياً.

لقد سلطت القمة في قازان الضوء على الطموحات ولكنها افتقرت إلى الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإعادة تشكيل التمويل العالمي بطريقة ذات معنى.

وحتى البدائل التي نوقشت كثيراً للدولار تظل مجرد كلام أكثر منها عملاً.

ورغم أن توسع الكتلة مثير للإعجاب، فإنه يعني أيضاً إدارة مجموعة أوسع من المصالح، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء التقدم نحو التكامل الاقتصادي الحقيقي.

بالنسبة لروسيا، كانت قمة قازان فرصة لإظهار أنها ليست معزولة، ولكن هذا لا يعني أن البلاد تنتصر.

إن العقوبات نفسها التي جعلت مجموعة البريكس تبدو أكثر جاذبية للأعضاء الجدد المحتملين تسلط الضوء أيضاً على القيود التي تواجهها موسكو.

إن النجاح الرمزي الذي حققته القمة يخفي حقيقة أعمق: فحتى مع اكتساب مجموعة البريكس المزيد من الأعضاء، فإنها تظل منتدى حيث يتم تقاسم المظالم مع الغرب أكثر من معالجتها بحلول ملموسة.

والخلاصة هي أنه على الرغم من أن مجموعة البريكس تشكل قوة متنامية، فإنها لم تتمكن بعد من إحداث تغيير جذري.

إن توسع النظام العالمي الجديد يشير إلى الرغبة في إيجاد بدائل، ولكن الأدوات اللازمة لبناء نظام عالمي جديد لا تزال مفقودة.

وفي الوقت الحالي، يشكل التكتل صمام ضغط مفيد للدول الحذرة من النفوذ الغربي ــ ولكنه ليس بديلا عنه.

إن الاختبار الحقيقي الذي ستواجهه مجموعة البريكس سوف يتلخص في قدرتها على ترجمة عضويتها الواسعة وخطابها النبيل إلى بديل حقيقي قادر على تغيير موازين القوى العالمية. وحتى ذلك الحين، سوف تظل المجموعة لاعباً يستحق المتابعة، ولكنها لم تصل بعد إلى الوزن الثقيل الذي تسعى إلى أن تكونه.