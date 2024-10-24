انخفاض أسهم شركة إيكوبترول الكولومبية وسط انخفاض أسعار النفط وقضايا الحوكمة

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شهدت شركة إيكوبترول، وهي شركة النفط المملوكة للدولة في كولومبيا، انخفاضًا كبيرًا في سعر سهمها يوم الأربعاء الماضي، مما أثر على أسهمها في كل من البورصة المحلية وول ستريت.

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ويرى الخبراء أن هذا التراجع يعود في المقام الأول إلى الانخفاض المستمر في أسعار النفط، إلى جانب المخاوف بشأن ممارسات حوكمة الشركة.

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أداء الأسهم

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أغلقت أسهم شركة إيكوبترول عند 1720 دولارًا في بورصة كولومبيا (BVC)، بانخفاض 0.86%.

وفي الوقت نفسه، انخفض السهم في وول ستريت بنسبة 1.60% ليغلق عند 8.01 دولار.

تمثل هذه البيانات انخفاضًا كبيرًا، لم نشهده منذ ذروة الوباء قبل أربع سنوات تقريبًا في 28 أكتوبر 2020، عندما كان سعر السهم عند 1715 دولارًا.

وقد عانى السهم هذا العام، مع انخفاض بنسبة 33% في نيويورك وانخفاض بنسبة 26% في مؤشر بورصة لندن.

ويحدد الخبراء عدة أسباب رئيسية لهذا التراجع، ويعتبر انخفاض أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية.

وهذه ليست مشكلة تواجهها شركة إيكوبترول فحسب؛ بل إن شركات النفط الأخرى تشعر أيضاً بالضائقة بسبب انخفاض تقييمات النفط.

ومع ذلك، تواجه شركة إيكوبترول تحديات إضافية نابعة من المخاوف بشأن هيكل حوكمتها، والتي تفاقمت بسبب تدخل الحكومة.

تأثير تقلبات أسعار النفط

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وانخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء الماضي بعد أن أشارت التقارير إلى أن المخزونات في الولايات المتحدة كانت أعلى من المتوقع، على الرغم من ارتفاع أنشطة التكرير.

ومع ذلك، ظلت العقود الآجلة للنفط مرتفعة بنحو 2% خلال الأسبوع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.

وبعيداً عن التقلبات في أسعار النفط، فإن المخاوف بشأن حوكمة شركة إيكوبترول كان لها تأثير كبير على أداء أسهم الشركة.

ويرى المحللون أن صعوبات الحوكمة تؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم في كولومبيا والولايات المتحدة.

تأثير عدم اليقين في الحوكمة

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وبحسب صحيفة “لا ريبوبليكا”، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بالرئيس التنفيذي لشركة إيكوبترول، ريكاردو روا، تثير قلق المستثمرين بشكل خاص.

وتثير سياسة مجلس الإدارة مخاوف بشأن المشاريع المستقبلية، وأدت إلى تحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني المتعددة، مما أدى إلى تفاقم حالة الشركة.

في الأساس، فإن المشاكل الحالية التي تواجهها أسهم شركة إيكوبترول هي نتيجة لمجموعة من العوامل الخارجية، مثل انخفاض أسعار النفط، وقضايا الحوكمة الداخلية.

وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تقييم كيفية تعامل الشركة مع هذه التحديات من أجل استعادة ثقة المستثمرين واستقرار سعر سهمها.

إيكوبترول: تحديات الحوكمة وإعادة شراء السندات تختتم

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يقول خوان ديفيد بالين، مدير التحليل والاستراتيجية في كاسا دي بولسا، إن المخاوف المتعلقة بالحوكمة، فضلاً عن اللوائح الحكومية، تشكل متغيرات مهمة تؤثر على أداء أسهم إيكوبترول.

إن حالة عدم اليقين حول إدارة الشركة وعملية التحول في مجال الطاقة وصعوبات حوكمة الشركات تؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة السهم.

بالإضافة إلى ذلك، أكملت شركة إيكوبترول عملية إعادة شراء السندات بهدف الاستحواذ على جميع سنداتها الدولية المستحقة في يونيو 2026، والتي تم إصدارها في عام 2015 مقابل 1.25 مليار دولار أمريكي.

وتلقت الشركة عروضاً بقيمة إجمالية بلغت 803 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 64% من المبلغ القائم، وهو ما يتجاوز نسبة إعادة الشراء التي تحققت في يناير/كانون الثاني 2024.

وبفضل هذه العروض، انخفض الرصيد الاسمي للسندات إلى 447 مليون دولار.

سيتم الآن إرسال إشعار بالاسترداد المبكر للسندات القائمة بقيمة إجمالية تبلغ 447 مليون دولار، وهو ما يمثل خطوة مالية كبيرة للشركة.