مجلس قانون الضرائب في الدنمارك يقترح فرض ضريبة على مكاسب العملات المشفرة غير المحققة

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أوصى مجلس قانون الضرائب في الدنمارك بطرح مشروع قانون تشريعي يهدف إلى فرض ضرائب على المكاسب والخسائر غير المحققة على أصول العملات المشفرة، وهي الخطوة التي قد تعيد تشكيل المشهد بشكل كبير بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة الدنماركيين.

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ويعد اقتراح المجلس جزءًا من اتجاه أوسع بين السلطات القضائية العالمية التي تسعى إلى تشديد القواعد التنظيمية وضمان المعاملة الضريبية العادلة عبر فئات الأصول المختلفة.

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تقرير مجلس قانون الضرائب في الدنمارك

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وفي تقرير مفصل مكون من 93 صفحة ، حدد المجلس الأساس المنطقي للإطار الضريبي الجديد، مشددا على الحاجة إلى القضاء على التباين في النظام الضريبي الحالي، والذي ترك العديد من المستثمرين يواجهون ضرائب غير عادلة في ظل نماذج ضريبة مكاسب رأس المال التقليدية.

وتشير التوصيات إلى أنه ينبغي إخضاع جميع الأصول المشفرة لمجموعة متسقة من القواعد لتبسيط عملية الضرائب وتعزيز الشفافية.

وناقش المجلس ثلاثة نماذج ضريبية محتملة: ضريبة مكاسب رأس المال، وضريبة المستودعات، وضريبة المخزون.

في نهاية المطاف، يبدو أن هذا النهج يفضل نموذج ضريبة المخزون، والذي يعامل محفظة العملات المشفرة بأكملها للمستثمر باعتبارها “مخزونًا” واحدًا يتم فرض ضرائب عليه سنويًا، بغض النظر عما إذا كانت الأصول قد بيعت أم لا.

يهدف هذا النموذج إلى فرض ضرائب مستمرة، بمعنى أن المستثمرين سيكونون مسؤولين عن الضرائب على أساس التقلبات السنوية في قيمة ممتلكاتهم، وليس فقط على بيع الأصول.

أقر وزير الضرائب راسموس ستوكلوند بالتعقيدات المحيطة بضريبة الأصول المشفرة، خاصة بالنظر إلى طبيعتها اللامركزية ونقص الرقابة التنظيمية المركزية.

وقد تصل الضريبة المقترحة على المكاسب غير المحققة إلى نحو 42%، وهو ما لن ينطبق فقط على الأصول المكتسبة حديثا ولكن ربما على تلك التي تم الاحتفاظ بها منذ إنشاء البيتكوين في يناير/كانون الثاني 2009.

وقد أثار هذا التطبيق الواسع النطاق مخاوف بين دعاة العملات المشفرة، الذين ينظرون إليه باعتباره رادعًا كبيرًا للاستثمار في العملات الرقمية.

وسلط المجلس الضوء أيضًا على الحاجة إلى تعزيز متطلبات الإبلاغ لمقدمي خدمات التشفير، مثل البورصات وشركات الدفع.

وسيتم تكليف هؤلاء المزودين بمشاركة معلومات المعاملات مع السلطات بطريقة يمكن لجميع دول الاتحاد الأوروبي الوصول إليها، مما يسهل الرقابة والامتثال بشكل أكبر.

ومن المتوقع طرح مشروع القانون التشريعي في أوائل عام 2025

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ومن المتوقع تقديم المقترح التشريعي في أوائل عام 2025، ومن غير المتوقع أن تدخل اللوائح الضريبية الجديدة حيز التنفيذ قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2026.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه التوصيات لم تتحول إلى قانون بعد؛ بل تتطلب تقييما وموافقة من البرلمان الدنماركي قبل التنفيذ.

يعكس إطار الضرائب المقترح هذا إجماعًا عالميًا متزايدًا على الحاجة إلى قواعد أكثر وضوحًا وملاءمة تحكم معاملة العملات المشفرة.

مع تقدم ولايات قضائية مثل الدنمارك في التدابير التنظيمية، يجب على المستثمرين والمشاركين في سوق العملات المشفرة البقاء على اطلاع والتكيف مع المشهد الضريبي المتطور.