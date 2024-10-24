الذهب يحوم قرب مستويات قياسية مرتفعة وسط التوترات الجيوسياسية؛ والبلاديوم يرتفع وسط مخاطر العقوبات

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سجلت أسعار المعادن النفيسة الرئيسية ارتفاعا في المنطقة الخضراء يوم الخميس مع تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مما عزز شراء الملاذ الآمن بين المستثمرين.

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ارتفعت أسعار الذهب والفضة بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة مع تصعيد إسرائيل حربها ضد حزب الله المدعوم من إيران في غزة ولبنان.

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وزعمت التقارير أن ضربة إسرائيلية ضربت العاصمة السورية دمشق، الخميس، ما أثار المخاوف من مزيد من التصعيد في التوترات في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت تقارير أن الولايات المتحدة قالت إن كوريا الشمالية أرسلت لأول مرة 3 آلاف جندي لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

الذهب مدعوم بتدفقات الملاذ الآمن

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ولا تزال السوق تنتظر رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

ويعتقد التجار أن الرد الإسرائيلي على إيران من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع الدائر بشكل خطير.

وهذا أمر إيجابي للذهب حيث يميل المستثمرون إلى شراء المزيد من المعدن النفيس في أوقات الضغوط بسبب قيمته كملاذ آمن.

في هذه الأثناء، يبدو أن المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب يكتسب أفضلية على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات المقبلة.

قد يؤدي فوز ترامب إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بسبب موقفه الجذري بشأن الرسوم الجمركية وغيرها من الموضوعات.

وقال محللو السلع الأساسية لدى بنك إتش إس بي سي في مذكرة:

لا يُظهر المسار الصعودي على المدى القريب أي علامات على التراجع. قد ترتفع أسعار الذهب أكثر على المدى القريب وحتى عام 2025، ولكن الارتفاع قد يصبح مبالغا فيه وقد يتم كبحه عندما يظل الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية قوية.

البنوك المركزية الكبرى تخفض أسعار الفائدة

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خفض بنك كندا يوم الأربعاء أسعار الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس.

إن انخفاض أسعار الفائدة يبشر بالخير للسلع الأساسية مثل السبائك والبلاديوم لأنها معادن لا تنتج عائدا.

وتتوقع السوق أيضا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يدعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقالت شركة “إف إكس ستريت دوت كوم” في تقرير لها: “مع انخفاض أسعار الفائدة بسرعة في مختلف أنحاء العالم، فمن المتوقع أن يستفيد الذهب نظرا لأن هذا من شأنه أن يزيد من جاذبيته كأصل لا يدفع فائدة”.

في غضون ذلك، يتوقع المتعاملون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة النقدية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب CME FedWatch، فإن المتداولين وضعوا في الحسبان احتمالية بنسبة 92.9% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني.

الفضة تكتسب زخما

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وصلت أسعار الفضة في بورصة COMEX إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا خلال الجلسات القليلة الماضية، وتتراوح الأسعار حاليًا حول مستوى 35 دولارًا للأوقية.

وقال زين فاودا، محلل السوق لدى أواندا، في مذكرة:

يتم تداول الفضة حاليًا في منتصف 34 دولارًا للأوقية، ويشير محللو السوق إلى أنه قد يكون هناك المزيد من المكاسب في المستقبل.

الفضة ليست مجرد معدن ثمين بل هي معدن صناعي أيضًا.

يتم استخدامه في مجموعة كبيرة من المنتجات الإلكترونية المصنعة اليوم، ومن المؤكد أن تقدم التكنولوجيا سوف يؤدي فقط إلى زيادة الطلب على هذه السلعة.

وأضاف فاودا: “نظراً للنقص المادي الموجود بالفعل في أسواق الفضة، هناك احتمال كبير بأن يستمر الارتفاع”.

بالنظر إلى الرسم البياني أدناه، يمكنك رؤية التناقض الهائل بين الطلب (الخط الأزرق) والعرض (الخط الأبيض)، والذي أتوقع أنه سيدعم الأسعار في المستقبل. Source: Market Pulse

ارتفاع أسعار البلاديوم

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ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة طلبت من أعضاء مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسيين.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب إقناع الدول الأخرى بفرض عقوبات على البلاديوم الروسي نظرا لهيمنته كمورد عالمي، حيث يشكل حوالي 40% من الإمدادات العالمية، بحسب محللين من مجموعة آي إن جي في مذكرة.

في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عقد البلاديوم لشهر ديسمبر في بورصة نيويورك التجارية 1,145.03 دولار للأوقية، بزيادة قدرها 7.5% عن الإغلاق السابق.