أسعار النفط تواصل الارتفاع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتزايدة في دعم السوق، بحسب خبراء.

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وارتفعت أسعار النفط بنحو 4% هذا الأسبوع حتى الآن بعد أن انخفضت بنسبة 7% الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب.

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وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 71.19 دولار للبرميل، مرتفعا بنسبة 0.6%، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 0.5% إلى 75.36 دولار للبرميل.

التوترات في الشرق الأوسط تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

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وتساهم التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، فضلاً عن التقارير التي تتحدث عن مساعدة كوريا الشمالية لروسيا في أوكرانيا، في دعم ارتفاع أسعار النفط.

قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، للمرة الأولى، إنها اطلعت على أدلة تشير إلى أن كوريا الشمالية أرسلت 3 آلاف جندي إلى روسيا لاحتمال نشرهم في أوكرانيا، وفقا لتقرير وكالة رويترز.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد خطير في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وفي الشرق الأوسط، واصلت إسرائيل وحزب الله القتال، مما أثار مخاطر على إمدادات النفط من المنطقة.

يحتوي الشرق الأوسط على أكثر من نصف احتياطيات النفط العالمية.

أفادت تقارير، الخميس، بأن غارات إسرائيلية استهدفت حزب الله، وطالت العاصمة السورية دمشق.

ويستمر التصعيد المستمر في المنطقة في توفير علاوات المخاطر لأسعار النفط.

وقال جيمس هيرسيك، المؤلف في Fxempire.com في ملاحظة:

وقد أدى هذا الغموض الجيوسياسي، إلى جانب القلق بشأن التحولات المحتملة في السياسة الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية، إلى خلق حالة من التقلبات.

ارتفاع المخزونات الأمريكية يحد من الصعود

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ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بشكل حاد بمقدار 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

أثرت الزيادة الكبيرة في مخزونات النفط الخام على معنويات السوق حيث انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة في وقت سابق من يوم الخميس.

كما ظل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة مستقرا عند مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

وبلغ متوسط الإنتاج 13.5 مليون برميل يوميا في البلاد في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة.

وارتفعت واردات النفط الخام في الولايات المتحدة أيضا بنحو مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى أن الطلب المحلي على الوقود يظل قويا قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال هيرسيك من فكس إمباير “على الرغم من هذه البيانات الهبوطية، فإن المخاوف المستمرة من صدمات الإمدادات في الشرق الأوسط ساعدت في استقرار الأسعار، ومنعت أي تراجع كبير”.

السعودية تخطط لزيادة الإنتاج

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ومن المتوقع أن تزيد السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، إنتاجها النفطي اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول.

وتأتي زيادة الإنتاج في إطار خطة تحالف أوبك+ لتخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حصة السوق للمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في السعودية إلى 4.4% في عام 2025، بدعم من ارتفاع إنتاج النفط، ارتفاعا من 1.3% متوقعة هذا العام.

وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.9% في عام 2025، مستفيداً من زيادة إنتاج النفط.

يبدو أن توازن العرض في سوق النفط مريح للعام المقبل. وإذا خفت حدة التوترات الجيوسياسية، فقد تنخفض أسعار النفط بشكل حاد بسبب توفر العرض الكافي.

توقعات قصيرة المدى لأسعار النفط

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أما بالنسبة للنفط الخام غرب تكساس الوسيط، فمن المرجح أن تظل الأسعار صعودية على المدى القصير بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ومن المرجح أن تختبر الأسعار المقاومة بالقرب من المتوسط المتحرك على مدار 200 يوم عند 73.01 دولار للبرميل، بحسب إف إكس إمباير.

في حالة اختراق مستوى 73 دولارا، فإن أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد ترتفع أكثر إلى 75 دولارا للبرميل.

وقال هيرسيك:

وفي الأمد القريب، تظل التوقعات صعودية بحذر، مع لعب المخاطر الجيوسياسية دوراً محورياً في اتجاه الأسعار.

بالنسبة لأسعار برنت، فإن المقاومة الفورية هي عند 76.28 دولار للبرميل. إذا تمكنت الأسعار من اختراق هذا المستوى، فقد تستمر في مسيرتها الصعودية.