تضيف Paycoin دعم صناعة بطاقات الدفع (PCI) للتجار الفيتناميين

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في خطوة رائدة لتعزيز الامتثال والأمان في صناعة المدفوعات الرقمية، أضافت منصة العملات المشفرة Paycoin الدعم لصناعة بطاقات الدفع (PCI) للتجار الفيتناميين.

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يعكس ذلك التزام Paycoin بضمان الأمن المتزايد لمعاملات العملات المشفرة في السوق الفيتنامية.

فهم Paycoin وصناعة بطاقات الدفع

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Paycoin هي شبكة دفع رائدة بالعملات المشفرة تسهل معاملات الأصول الرقمية بين العملاء والتجار.

تستفيد المنصة من تقنية blockchain لضمان حلول دفع فعالة وشفافة وآمنة – مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد الحديث.

وفي الوقت نفسه، PCI هو اختصار لصناعة بطاقات الدفع، وPCI DSS هي قواعد مصممة لضمان أن الشركات التي تتفاعل مع معلومات بطاقات الائتمان تعطي الأولوية لسلامة المستخدم والأموال.

من خلال تكامل مدفوعات PCI، تطبق Paycoin بروتوكولات أمان شاملة تلتزم بأخلاقيات PCI DSS (معايير أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع).

تتضمن تدابير الأمن المعززة عمليات تدقيق أمنية منتظمة، وتشفير البيانات، ورمزية بيانات الدفع الحساسة.

علاوة على ذلك، فإن دمج Paycoin سيجعل من الأسهل على الشركات الفيتنامية تأمين خيارات الدفع المتوافقة مع PCI دون تغييرات كبيرة في نماذجها الحالية.

وتتعهد المنصة بتقديم دعم ثابت، بما في ذلك لوحة معلومات سهلة الاستخدام، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات، وفريق مخصص لدعم العملاء.

فوائد للتجار في فيتنام

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الالتزام بالمعايير الدولية : بفضل معايير PCI DSS، يمكن للتجار في فيتنام الالتزام بسياسات الأمن الدولية. وهذا يعزز المعاملات السلسة مع الشركاء والعملاء العالميين.

زيادة الثقة : تعمل مدفوعات PCI على تعزيز الثقة داخل السوق الفيتنامية من خلال أنظمة متوافقة وآمنة. ومن المحتمل أن يعزز ذلك من اعتماد Paycon حيث تسعى الشركات إلى طرق دفع آمنة وموثوقة.

تحسين تجربة العملاء : تعمل بيئة المعاملات الآمنة على تحسين تجربة المستخدم الإجمالية من خلال تقليل مخاطر الاحتيال وانتهاكات البيانات. يمكن للأفراد الدفع بثقة، مما يعني زيادة الاحتفاظ بالعملاء وولائهم.

فوائد لقطاع العملات المشفرة الفيتنامي

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ارتفاع حاد في معاملات العملات المشفرة : من المرجح أن تعزز مدفوعات PCI من Paycoin معاملات العملات المشفرة في الولاية القضائية. ومع سعي المزيد من الشركات إلى تبني خيارات دفع متوافقة وآمنة، فقد تزدهر المعاملات القائمة على العملات المشفرة، مما يساهم في توسيع صناعة الأصول الرقمية في فيتنام.

تعزيز التوافق التنظيمي : تمهد خطوة باي كوين الطريق لشركات العملات المشفرة الأخرى للالتزام باللوائح المالية في كوريا الجنوبية. ويمكن لمثل هذا التوافق أن يشجع على التفاعل السلس مع الهيئات التنظيمية، مما يحافظ على سوق العملات المشفرة ضمن المعايير القانونية.

تشجيع الاستثمارات والابتكارات : من المرجح أن يجذب الأمن المضمون المزيد من المبتكرين والمستثمرين إلى صناعة الأصول الرقمية الفيتنامية. علاوة على ذلك، قد تتجه الشركات إلى استكشاف فرص وحلول استثمارية جديدة تعتمد على تقنية البلوك تشين، مما يحفز النمو.

حركة سعر Paycoin

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يتم تداول PCI عند 0.09482 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى يومي عند 0.09671 دولارًا وأدنى مستوى عند 0.09420 دولارًا، بانخفاض 0.75٪ على الرسم البياني لمدة 24 ساعة.

يعكس الاتجاه الهبوطي لعملة Paycoin التوقعات السائدة في السوق الواسعة، حيث سيطر البائعون.

وفي الوقت نفسه، فإن النهج الذي يعتمد على الامتثال أولاً في المشروع يضع PCI على الطريق إلى مستقبل مثير للإعجاب.

علاوة على ذلك، فإن التوسع العالمي المخطط له (من الولايات المتحدة إلى تايلاند والآن فيتنام) من المرجح أن يؤدي إلى تدفق كميات هائلة من السيولة إلى العملة البديلة في الجلسات القادمة.