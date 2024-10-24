قد يحصل العمال في المملكة المتحدة على حق الإضراب لمدة عام كامل بموجب اقتراح جديد

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تدرس الحكومة البريطانية إدخال تعديلات كبيرة على تشريعات الإضراب من شأنها مضاعفة المدة التي يمكن للعمال خلالها اتخاذ إجراءات صناعية قبل المطالبة بإجراء تصويت جديد.

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اعتبارًا من الآن، عندما تصوت القوى العاملة لصالح الإضراب، فإن التفويض يستمر لمدة ستة أشهر. بعد هذه الفترة، يتعين على النقابات عقد تصويت آخر لمواصلة الإضراب.

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وتشير وثيقة تشاورية حديثة إلى تمديد هذا التفويض إلى عام كامل، مشيرة إلى احتمالية كبيرة لفوز النقابات في جولة تصويت ثانية والتكاليف الإدارية غير الضرورية المرتبطة بقاعدة الأشهر الستة الحالية.

وتأتي هذه المقترحات في ظل إضرابات واسعة النطاق في قطاعات مثل النقل والرعاية الصحية والتعليم، حيث خرج الموظفون، بما في ذلك عمال السكك الحديدية والأطباء والمعلمون، احتجاجًا على الأجور وظروف العمل.

وشهد العامان الماضيان فقدان أكثر من 5.7 مليون يوم عمل بسبب الإضرابات، وهو أعلى رقم منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفقا للبيانات الرسمية.

ومن خلال تمديد مدة الإضراب، تهدف الحكومة إلى تقليل وتيرة إعادة التصويت وتعزيز ديناميكية أكثر تعاونًا بين النقابات وأصحاب العمل.

إصلاح شامل لمتطلبات التصويت

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أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في مقترح الحكومة هو إلغاء الشرط الذي ينص على مشاركة ما لا يقل عن 50% من القوى العاملة في التصويت على الإضراب حتى يكون صالحا.

في الوقت الحالي، بالنسبة للقطاعات المصنفة باعتبارها “خدمات عامة مهمة” مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، يتعين على 40% من القوى العاملة التصويت لصالح أي إجراء صناعي للمضي قدماً.

ومن شأن التشريع الجديد أن يلغي هذه العتبة، مما يبسط عملية تنظيم النقابات للإضرابات.

وقد أثارت التغييرات المقترحة انتقادات من بعض الأوساط، حيث حث وزير الأعمال في حكومة الظل المحافظة كيفين هولينراك على إعادة النظر في مشروع قانون حقوق العمل.

وحذر من أن التغييرات المقترحة قد تخلق “أزمة وجودية بحجم لم نشهده منذ الوباء” بالنسبة للشركات، مما قد يؤثر على الوظائف والاقتصاد.

دافعت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر عن التغييرات، مشيرة إلى أن السياسات تهدف إلى “إلغاء القوانين المناهضة للعمال والنقابات”، وتحديث العلاقات الصناعية.

موازنة حقوق النقابات مع اهتمامات الأعمال

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وتشير تقديرات التحليل الحكومي، الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أن الإصلاحات المقترحة لحقوق العمال قد تكلف الشركات ما يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا.

وعلى الرغم من العبء المالي المحتمل الذي قد تتحمله الشركات، فإن النقابات العمالية تنظر إلى هذه التغييرات بإيجابية. ورحب بول نوفاك، الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية، “بتعهد الحكومة بتقديم إطار عمل حديث للعلاقات الصناعية”.

تتضمن الإصلاحات بموجب مشروع قانون حقوق العمل تدابير من شأنها أن تسهل على النقابات الحصول على اعتراف أصحاب العمل بها. وبموجب القواعد الحالية، يجب أن يكون 10% من القوة العاملة أعضاء في نقابة لتقديم طلب الاعتراف بها.

وتتضمن مقترحات الحكومة خفض هذه العتبة إلى 2% فقط، مما يسهل على النقابات أن تصبح الهيئة الممثلة للموظفين في المفاوضات بشأن الأجور وظروف العمل.

تواجه النقابات تحديات في الحصول على الاعتراف

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ورغم أن التغييرات المقترحة قد تمنح النقابات مزيدا من النفوذ، فإنها تواجه أيضا تحديات في الحصول على اعتراف أصحاب العمل.

لقد زعمت النقابات العمالية منذ فترة طويلة أن الشركات يمكنها التلاعب بأعداد القوى العاملة من خلال توظيف موظفين إضافيين لتخفيف نسبة أعضاء النقابات، مما يجعل من الصعب على النقابات الوصول إلى عتبات الاعتراف.

تم تسليط الضوء على هذه القضية في شهر يوليو/تموز عندما خسر اتحاد عمال GMB بفارق ضئيل تصويتًا للاعتراف به في مركز Coventry Fulfillment Center التابع لشركة Amazon بفارق 28 صوتًا فقط.

واتهم الاتحاد أمازون بتوظيف عمال إضافيين عمدًا لتقويض مساعيها للحصول على الاعتراف. ونفت أمازون هذه الاتهامات، مؤكدة أن التوظيف كان جزءًا من عملياتها التجارية المعتادة.

المشهد المتغير للإضراب الصناعي

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وتمثل التغييرات التي تخطط لها الحكومة تحولا كبيرا في نهج المملكة المتحدة في إدارة العمل الصناعي والاعتراف بالنقابات.

ومن خلال تمديد فترة الإضراب إلى عام وتخفيف متطلبات التصويت، فإن الإصلاحات قد تؤدي إلى موجة من الإجراءات الصناعية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في مختلف القطاعات.

وتظل الآثار المالية على الشركات والاقتصاد الأوسع نطاقا تشكل نقطة خلاف.

وفي حين ترى النقابات العمالية أن التشريع المقترح يمثل خطوة ضرورية نحو تحسين حقوق العمال، يزعم المعارضون أن التغييرات قد تفرض تكاليف كبيرة على الشركات، وخاصة خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي.

ومع انتقال مشروع قانون حقوق العمل إلى مرحلة التشاور، فإن شكله النهائي والتوازن الذي يحققه بين تمكين النقابات والاستقرار الاقتصادي سوف يكون موضع مراقبة عن كثب.