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ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، متجاوزة بشكل مريح توقعات المحللين، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بمقدار 900 ألف برميل فقط الأسبوع الماضي.

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وقالت الوكالة في تقرير إن مخزونات النفط الخام الأميركية أقل بنحو 4% فقط من متوسطها على مدى خمس سنوات في هذا الوقت من العام. وبلغ إجمالي المخزونات في الولايات المتحدة 426 مليون برميل اعتبارا من الجمعة الماضي.

عملت المصافي بنسبة 89.5% من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي.

ارتفاع مخزونات البنزين وانخفاض مخزونات المقطرات

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وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 900 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 213.6 مليون برميل.

لكن مخزونات المقطرات في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 113.8 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية في التقرير.

وانخفضت أيضا مخزونات البروبان والبروبيلين بمقدار 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 101.8 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات زيت الوقود المتبقية 800 ألف برميل إلى 25.2 مليون برميل.

في غضون ذلك، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 13.5 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، دون تغيير عن الأسبوع السابق.

ارتفاع واردات النفط الأميركية وانخفاض الصادرات قليلا

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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بلغت في المتوسط 6.43 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 902 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق.

بلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام في أربعة أسابيع 6.21 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بصادرات النفط الخام، فقد انخفضت الشحنات من الولايات المتحدة بمقدار 11 ألف برميل يوميا فقط الأسبوع الماضي إلى متوسط 4.11 مليون برميل يوميا، وفقا للتقرير.

وفي الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط صادرات النفط الخام الأميركية 3.98 مليون برميل يوميا، بانخفاض 12.4% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من كندا بأكبر قدر الأسبوع الماضي. وبلغ متوسط الواردات 3.72 مليون برميل يوميًا من كندا، بزيادة قدرها 182 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الواردات من العراق ارتفعت أيضاً بمقدار 167 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي إلى 237 ألف برميل يومياً. وصدرت كولومبيا 365 ألف برميل من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 143 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات من السعودية بأكبر قدر ممكن بمقدار 163 ألف برميل يوميا إلى 150 ألف برميل يوميا فقط الأسبوع الماضي.

انخفضت مخزونات النفط الخام في كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 300 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 24.7 مليون برميل. تعد كوشينج مركزًا مهمًا لأنها نقطة تسليم النفط الخام غرب تكساس الوسيط.

وارتفع الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة من النفط بمقدار 800 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 384.6 مليون برميل.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 71.97 دولاراً للبرميل، في حين بلغ سعر خام برنت نحو 76 دولاراً للبرميل.