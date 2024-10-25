بنك روسيا يفاجئ الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى مستوى قياسي

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

في خطوة غير متوقعة، أعلن بنك روسيا عن زيادة كبيرة في سعر الفائدة الرئيسي ، مما يشير إلى نهج استباقي في معالجة التحديات الاقتصادية.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ويحمل هذا القرار آثارا كبيرة على الأسواق المحلية والدولية.

Advertisement

دعونا نلقي نظرة عن كثب على التفاصيل المحيطة بهذا التطور المهم.

خلال اجتماعه في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن بنك روسيا عن خطوة تاريخية لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21 في المائة.

وجاءت هذه الزيادة أكبر بكثير من توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 100 نقطة أساس، مما يسلط الضوء على خطورة الوضع الاقتصادي الحالي.

ورغم العديد من العقبات، فإن التدابير التي اتخذها البنك المركزي تظهر محاولة حثيثة لمحاربة التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

أسباب رفع الأسعار

Copy link to section

قدم بنك روسيا عدة مبررات لهذه الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.

إن السبب الرئيسي هو الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تجاوزت التوقعات السابقة.

ويرجع ارتفاع التضخم إلى حد كبير إلى الطلب المحلي القوي الذي أدى إلى إجهاد قدرات الاقتصاد الروسي، فضلاً عن العقوبات الغربية ونقص العمالة الناجم جزئياً عن تشتت الذكور في سن الخدمة العسكرية.

التأثير الاقتصادي وتوقعات السياسة

Copy link to section

سجلت الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة رقما قياسيا جديدا، متجاوزة الذروة السابقة التي سجلت ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

وتظهر خطوة البنك المركزي التزامه بمعالجة التضخم والاختلالات الاقتصادية على الفور.

وعلاوة على ذلك، فقد ألمح البنك إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل في ديسمبر/كانون الأول، مما يعزز استراتيجية السياسة النقدية الاستباقية واليقظة.

المخاوف التضخمية والسياسات المالية

Copy link to section

وقد تفاقمت توقعات التضخم المتزايدة بسبب تدهور الظروف التجارية والسياسات المالية التوسعية المنصوص عليها في الميزانية الفيدرالية لعام 2024.

وقد ساهمت هذه العناصر في زيادة الضغوط التضخمية وأبرزت ضرورة اتخاذ إجراءات نقدية حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من ارتفاع الأسعار.

إن القرار الجريء الذي اتخذه بنك روسيا برفع سعر الفائدة القياسي إلى مستوى تاريخي يعكس نهجا محدد الأهداف لمعالجة القضايا الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار في مواجهة الضغوط المتزايدة.

ومن المتوقع أن تتجاوز تأثيرات هذا القرار حدود روسيا، لتؤثر على المستثمرين والحكومات العالمية.

وبينما يستعد البنك المركزي لتغييرات سياسية إضافية في الأشهر المقبلة، فسوف يتطلع كثيرون باهتمام لمعرفة كيف ستؤثر هذه الخطوات على مصير روسيا الاقتصادي في ظل التعقيدات المستمرة.

القوى الاقتصادية التي تشكل الروبل الروسي والسياسة النقدية

Copy link to section

يتعرض الروبل الروسي حاليا لضغوط كبيرة، حيث يتداول عند مستوى أقل من 96 مقابل الدولار الأمريكي ويقترب من أدنى مستوى له منذ عام عند 97.5.

ويأتي هذا على الرغم من تدخلات الحكومة الفيدرالية والموقف النقدي العدواني لبنك روسيا.

وقد أدى تخفيف الحكومة التدريجي لضوابط رأس المال إلى تعويض جهود البنك المركزي إلى حد ما، مما أدى إلى تعقيد استقرار العملة.

وعلاوة على ذلك، أدت العقوبات المفروضة على بورصة موسكو إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها الشركات التي تركز على التصدير، مما حد من قدرتها على الوصول إلى العملات الأجنبية لعملياتها.

وردًا على ذلك، نفذت الحكومة الفيدرالية تخفيضًا في أسعار التحويل الإلزامية للشركات المصدرة الكبرى، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الروبل.

وما يزيد الأمور تعقيدا هو أن المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الصيني أدت إلى إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الروسية، مما فرض ضغوطا إضافية على الروبل.

ولمكافحة توقعات التضخم المتزايدة، رفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير إلى 21% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو مستوى غير مسبوق.

ويوضح هذا الوضع العلاقة المعقدة بين السياسات المحلية والضغوط الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الروسي.

ومع استمرار الروبل في مواجهة هذه التحديات الخارجية وتحولات السياسة الداخلية، يتعين على البلاد أن تتحرك بحذر عبر مشهد مالي صعب للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.