saudi arabia extend voluntary oil production cut september

تراجع إيرادات السعودية من صادرات النفط إلى أدنى مستوى في 3 سنوات في أغسطس

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Written on Oct 25, 2024
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  • Saudi Arabia's revenue from sale of oil and refined products slumped 6% on-month in August.
  • Merchandise exports also fell nearly 10% on-year as revenue from crude oil sales drop.
  • Saudi Arabi and OPEC+ together withholding around 6% of total oil supply in the form of production cuts.

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ورغم أن المملكة العربية السعودية تخطط لزيادة إنتاج النفط اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، فإن عائداتها من صادرات النفط الخام تراجعت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في أغسطس/آب بسبب انخفاض الأسعار.

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وانخفضت إيرادات بيع النفط والمنتجات المكررة إلى 17.4 مليار دولار في أغسطس، بانخفاض 6% عن الشهر السابق، وفقًا لوكالة الإحصاء الحكومية.

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وهذا هو أدنى مستوى للإيرادات الشهرية منذ يونيو/حزيران 2021.

ولا يزال اقتصاد المملكة يعتمد إلى حد كبير على عائدات صادراتها النفطية حتى في الوقت الذي تحاول فيه البلاد توسيع صناعاتها التكنولوجية والسياحية والتصنيعية.

إن الاستثمار الضخم المطلوب لتغذية هذه الخطط الطموحة يعتمد بشكل كبير على عائدات تصدير النفط من بيع النفط الخام ومنتجاته المكررة.

انخفاض صادرات السلع

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أظهرت بيانات أن صادرات السعودية السلعية تراجعت بنسبة 9.8% في أغسطس/آب مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي نتيجة انخفاض صادرات النفط.

وبالتالي، انخفضت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات من 75.1% في أغسطس 2023 إلى 70.3% في أغسطس 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

وتشكل أرقام الصادرات المنخفضة مصدر قلق للاقتصاد السعودي لأنه يظل عرضة لصدمات الأسعار المحتملة في سوق النفط.

انخفاض أسعار النفط الخام يؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي

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تحركت أسعار النفط الخام في نطاق ضيق خلال الأشهر القليلة الماضية مع تزايد قلق السوق بشأن ضعف الطلب من الصين.

تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلا أن اقتصادها يكافح للتعافي من أزمة العقارات، فضلاً عن ضعف أنشطة التصنيع.

كما أدى الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية إلى انخفاض الطلب على النفط الخام. ومع محاولة العالم التحول عن الوقود الأحفوري، ستكتسب السيارات الكهربائية المزيد من الزخم، وهو ما من المتوقع أن يؤثر على أسعار النفط بشكل أكبر.

ظلت أسعار خام برنت تحوم حول 70-75 دولارا للبرميل طوال معظم هذا العام، وهو ما يقل كثيرا عن ذروتها هذا العام عند أكثر من 90 دولارا للبرميل التي سجلتها في أبريل نيسان.

تفضل المملكة العربية السعودية ومعظم الدول الأخرى المنتجة للنفط في الشرق الأوسط أن تكون أسعار النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي يمثل التعادل لعملياتها.

انخفاض إنتاج النفط الخام

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وهناك شوكة أخرى في خاصرة المملكة العربية السعودية تتمثل في انخفاض إنتاجها النفطي على مدى العامين الماضيين.

وتلتزم المملكة، التي تعد الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، بتخفيضات إنتاجية كبيرة منذ العام الماضي.

وفي إطار اتفاق مع أعضاء آخرين في أوبك+، خفضت السعودية طواعية إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا.

وعلاوة على ذلك، هناك تخفيضات إنتاجية كبيرة، تم تطبيقها منذ أواخر عام 2022 لتحقيق الاستقرار في سوق النفط ورفع الأسعار.

ومع ذلك، اتفقت أوبك+ والمملكة العربية السعودية مؤخرًا على تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى استعادة حصة السوق المفقودة لدول أوبك، وخاصة الرياض.

وزعمت التقارير أن المملكة تخطط للتخلي عن هدفها المتمثل في سعر 100 دولار للبرميل من أجل الحفاظ على حصة السوق.

في الوقت الحالي، تحجب أوبك+ نحو 6 ملايين برميل يوميا من النفط عن السوق، وهو ما يمثل نحو 6% من إجمالي العرض.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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