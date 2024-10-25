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أغلقت شركة Waymo، وهي الذراع المتخصصة في السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة Alphabet، جولة تمويلية كبيرة بقيمة 5.6 مليار دولار لدفع نمو خدمة سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها، بشكل أساسي في الولايات المتحدة ولكن مع خطط للتوسع عالميًا.

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وانضم إلى جولة التمويل C الأخيرة، بقيادة شركة Alphabet، مستثمرون كبار مثل Andreessen Horowitz وSilver Lake وTiger Global، حسبما ذكرت شبكة CNBC.

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وسوف يسمح الاستثمار لشركة Waymo بتوسيع حضورها في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفينيكس، ومواصلة التقدم التكنولوجي في القيادة الذاتية.

وتؤكد جولة التمويل أيضًا على مكانة Waymo الفريدة كواحدة من الشركات الأمريكية الوحيدة التي تدير خدمة سيارات الأجرة الروبوتية التجارية في مدن متعددة.

التركيز على توسيع خدمة سيارات الأجرة الآلية

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أكد الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة Waymo، تيكيدرا ماواكانا وديمتري دولجوف، أن هذا التمويل سيعمل على توسيع خدمة Waymo One robotaxi في المدن الرئيسية في الولايات المتحدة. وفي بيان لشبكة CNBC، قال الرئيسان التنفيذيان:

وبفضل هذا الاستثمار الأخير، سنواصل الترحيب بمزيد من الركاب في خدمة نقل الركاب Waymo One في سان فرانسيسكو وفينيكس ولوس أنجلوس، وفي أوستن وأتلانتا من خلال شراكتنا الموسعة مع أوبر.

ويصل إجمالي رأس مال Waymo الذي تم جمعه من خلال سلسلة التمويل C إلى 11.1 مليار دولار، بعد أن جمعت 3.2 مليار دولار و2.5 مليار دولار في جولتين سابقتين.

وأعلنت روث بوريت، المديرة المالية لشركة ألفابت، في شهر يوليو/تموز أن الشركة الأم ستلتزم باستثمار يصل إلى 5 مليارات دولار في Waymo على مدى عدة سنوات.

شهدت شركة Waymo نموًا ثابتًا في الطلب على خدمات سيارات الأجرة الآلية الخاصة بها.

وتجري مركباتها حاليًا أكثر من 100 ألف رحلة أسبوعيًا عبر لوس أنجلوس وفينيكس وسان فرانسيسكو، مما يجذب راكبين متنوعين – وخاصة النساء والآباء والأمهات – الذين يفضلون السلامة المعززة التي يشعرون أنها تأتي مع مركبة بدون سائق.

يُسهل تطبيق Waymo One على الركاب الوصول بسهولة إلى هذه الرحلات ذاتية القيادة، مما يجعلها تحظى بشعبية متزايدة في هذه المدن.

الشراكات والمنافسة في مجال السمعيات والبصريات

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ولكن صعود شركة Waymo ليس خالياً من التحديات. فعلى الرغم من أن كلاً من Tesla وCruise التابعة لشركة GM استثمرت في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، فإن Waymo هي الشركة الوحيدة التي تعمل حالياً على نطاق واسع في مناطق حضرية متعددة.

اضطرت شركة كروز، المنافس الرئيسي لشركة وايمو في الولايات المتحدة، إلى إيقاف عملياتها في سان فرانسيسكو بعد حادث في أكتوبر/تشرين الأول 2023، على الرغم من أنها تعمل على إعادة تقديم خدمتها.

قامت Waymo مؤخرًا بتوسيع نطاقها من خلال الشراكات.

أطلقت شركة Waymo، بالتعاون مع شركة Uber، سيارات الأجرة الآلية في مدينة أوستن بولاية تكساس. كما تتعاون Waymo مع شركات صناعة السيارات لإدخال مركبات جديدة إلى أسطولها، بما في ذلك سيارة Ioniq 5 الكهربائية من Hyundai وZeekr من Geely، وكلاهما مزودان بأجهزة استشعار “سائق” تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين الملاحة وسلامة الركاب.

معالجة تحديات السلامة والتنظيم

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ورغم إنجازات Waymo، لا تزال هناك مخاوف بين الجمهور.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث أن ما يقرب من ثلثي المشاركين في الولايات المتحدة أعربوا عن ترددهم في استخدام المركبات ذاتية القيادة.

وقد لفتت الحوادث المتعلقة بالسلامة الانتباه أيضًا؛ حيث واجهت سيارات Waymo ذاتية القيادة مشاكل مرورية وحوادث تصادم بسيطة، على الرغم من أن هذه الحوادث لم تسفر عن إصابات خطيرة.

عملت Waymo بشكل استباقي لمعالجة هذه المخاوف.

وذكرت الشركة أن مركباتها تتعرض لحوادث أقل بكثير من السيارات التي يقودها البشر، وذلك استناداً إلى البيانات التي تمت مشاركتها مع الجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت Waymo تحديثات البرامج لتعزيز سلامة مركباتها بشكل أكبر وتستكشف عمليات القيادة الذاتية في ظروف الطقس الصعبة للاستعداد للتوسع خارج حزام الشمس.

رؤية للتوسع العالمي

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تتعدى طموحات Waymo سوقها الحالي.

وأعلنت الشركة أنها ستختبر قريبًا تقنية المركبات ذاتية القيادة الخاصة بها في المناخات الباردة، بما في ذلك ولاية ميشيغان وشمال ولاية نيويورك، بهدف إظهار تنوع مركباتها في الظروف الأكثر قسوة.

وتأمل Waymo أن تتمكن بمرور الوقت من إنشاء بصمة دولية، والاستفادة من نمو البنية التحتية للسيارات ذاتية القيادة على مستوى العالم.

بفضل 11.1 مليار دولار تم جمعها عبر جولات تمويلية متعددة، تتمتع Waymo بالموارد اللازمة لتسريع مستقبل النقل الذاتي، ولكنها تواجه مشهدًا تنظيميًا وتنافسيًا معقدًا.

مع توسعها، ستواصل Waymo تشكيل مستقبل التنقل، وتمهيد الطريق نحو قيادة ذاتية أكثر أمانًا وسهولة في الوصول.