لماذا هبطت أسهم ليليوم بنسبة 61% – هل هناك أمل في سيارات الأجرة الطائرة؟

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انخفضت أسهم شركة ليليوم، الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، بأكثر من 61% يوم الخميس بعد أن أعلنت الشركة في ملف تنظيمي أن شركتيها الرئيسيتين التابعتين لها من المرجح أن تتقدما بطلب إفلاس في الأيام المقبلة.

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ويأتي الانخفاض الكبير في سعر السهم في الوقت الذي تواجه فيه الشركة الناشئة في مجال الفضاء والطيران أزمة مالية حادة، حيث لم تتمكن من تأمين الضمانات الحكومية التي سعت بشدة للحصول عليها من الحكومة الألمانية.

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وفي ملف تنظيمي قدمته إلى السلطات الأميركية، كشفت شركة ليليوم، المدرجة في بورصة ناسداك، أنها لم تتمكن من تأمين تمويل إضافي كاف للحفاظ على العمليات في فرعيها الرئيسيين، ليليوم جي إم بي إتش وليلوم إي إيركرافت جي إم بي إتش.

ونتيجة لذلك، خلصت إدارة هذه الشركات التابعة إلى أنها “مثقلة بالديون” وسوف تصبح قريبا غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقالت الشركة في الملف المقدم لها: “أبلغت إدارة الشركات التابعة الشركة بضرورة التقدم بطلب إشهار إفلاسها بموجب القانون الألماني، وبذلك ستتقدم بطلب الحصول على إجراءات الإدارة الذاتية في ألمانيا”.

وأشارت شركة ليليوم إلى أنه بعد التقدم بطلب إعلان الإفلاس، لن تكون الشركات التابعة ملزمة بسداد أي ديون مستحقة قبل التقدم بالطلب، وسيتم بشكل عام منع الدائنين من “حجز ممتلكاتهم ضد الشركات بشأن أي مطالبات قد تكون لديهم”.

وقد تؤدي خطط الشركات التابعة لإشهار إفلاسها إلى إلغاء إدراج شركة ليليوم من سوق ناسداك جلوبال سيليكت أو تعليق أسهمها.

الحكومة الألمانية ترفض منح قرض لشركة

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طلبت الشركة 50 مليون يورو من الحكومة الفيدرالية الألمانية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.

لكن لجنة الميزانية في البرلمان الألماني رفضت الطلب، ما جعل شركة ليليوم تبحث جاهدة عن مصادر تمويل بديلة.

وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، أكدت شركة ليليوم أنها “تلقت إشارة تفيد بأن لجنة الميزانية في برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية لن توافق على ضمان بقيمة 50 مليون يورو”.

وكان من المقرر أن يقدم بنك التنمية الألماني القرض المقترح، لكن الرفض ترك الشركة في وضع مالي حرج.

أثار رفض الحكومة الألمانية دعم Lilium انتقادات من بعض أصوات الصناعة.

ووصف وزير اقتصاد ولاية بافاريا، هوبرت أيوانجر، القرار بأنه “مؤسف”، مؤكدا على أهمية دعم الصناعات المبتكرة مثل الطيران الكهربائي.

أعرب دانييل فيسيفيتش، المؤسس المشارك لصندوق الاستثمار في تكنولوجيا المناخ العالمي، عن خيبة أمله، مشيرا إلى أن موقف الحكومة الألمانية يعكس وجهة نظر ضيقة تجاه مركبات eVTOL.

وزعم فيسيفيتش أن المشرعين ينظرون بشكل غير صحيح إلى سيارات الأجرة الجوية باعتبارها منتجًا فاخرًا للأثرياء، بينما في الواقع، فإنها تمثل خطوة حاسمة في الانتقال إلى وسائل نقل خالية من الانبعاثات.

سقوط أمل السيارة الطائرة في أوروبا

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تمثل الصراعات الحالية التي تواجهها شركة ليليوم سقوطًا دراماتيكيًا من النعمة لشركة تم الإشادة بها ذات يوم باعتبارها اللاعب الأكثر وعدًا في أوروبا في مستقبل التنقل الجوي.

تأسست الشركة الناشئة في عام 2015 بهدف إحداث ثورة في السفر لمسافات قصيرة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات ومصممة للعمل مثل سيارات الأجرة الطائرة.

وقد استحوذ مفهوم مركبات eVTOL على خيال الناس في جميع أنحاء العالم، حيث اجتذبت شركة Lilium الدعم المبكر من مستثمرين بارزين مثل Atomico وEarlybird وشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent.

في عام 2021، استفادت شركة Lilium من طفرة شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) وأصبحت شركة عامة في بورصة ناسداك من خلال الاندماج مع شركة Qell Acquisition Corp.

في وقت إدراجها، توقعت شركة Lilium نموًا قويًا، بما في ذلك 240 مليون يورو من الإيرادات بحلول نهاية عام 2024 والربحية بحلول عام 2025.

ومع ذلك، منذ طرحها الأولي في البورصة، انخفض سعر سهم ليليوم بأكثر من 95%، وواجهت الشركة صعوبة في تحقيق أهدافها الطموحة.

يمكن أن يصل سعر طائرات ليليوم إلى 9 ملايين دولار. كما كانت الشركة تعمل على تطوير نسخة بستة مقاعد، والتي كانت لتكلف المشتري حوالي 7 ملايين دولار.

إن التحديات التي تواجهها شركة ليليوم ليست فريدة من نوعها. فقد أثبتت صناعة الطائرات العمودية الكهربائية، على الرغم من كونها واعدة، أنها تتطلب الكثير من المال، كما واجه العديد من المنافسين صعوبات أيضًا.

وكانت شركة فولوكوبتر، وهي شركة ناشئة أخرى في مجال الطيران الكهربائي في ألمانيا، على وشك الإفلاس في وقت سابق من هذا العام، وسعت إلى الحصول على ضمانات حكومية مماثلة من ولايتين ألمانيتين والحكومة الفيدرالية.

ورغم أن شركة فولوكوبتر حصلت على تمويل جديد، فإنها تظل أيضا في وضع ضعيف.

وفي الولايات المتحدة، كان أداء شركات eVTOL أفضل قليلاً، حيث حصلت Joby Aviation على 600 مليون دولار كدعم حكومي من الحكومة الأمريكية.