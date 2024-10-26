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منعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) مؤخرًا استحواذ شركة Tapestry على شركة Capri Holdings بقيمة 8.5 مليار دولار، مما أعاد تسليط الضوء على تدابير مكافحة الاحتكار الصارمة التي فرضتها رئيسة اللجنة لينا خان.

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وتثير خان، بموقفها المتشدد من عمليات الاستحواذ الاحتكارية، المخاوف في كثير من الأحيان داخل دوائر الأعمال، كما أنها هدف متكرر للجمهوريين في الكونجرس، الذين يتهمونها بأنها عدوانية بشكل مفرط في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار.

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والآن، في الفترة التي سبقت الانتخابات الأمريكية، شوهد خان أيضًا يظهر في فعاليات مع ديمقراطيين بارزين، وبينما كان مرشحو مجلس الشيوخ الديمقراطيون في أريزونا وتكساس وإلينوي صريحين في دعمهم لرئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، امتنعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بشكل ملحوظ عن المشاركة في الحملة معها، مما خلق التوتر داخل الحزب.

إن الفصيل التقدمي في الحزب ينتقد هاريس لعدم انحيازها علناً إلى خان أو الدفاع عنها حتى في الوقت الذي تواجه فيه رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية معارضة ليس فقط من الجمهوريين ولكن من رجال الأعمال المؤثرين الذين يدعمون الحزب الديمقراطي.

هاريس تواجه ضغوطا من المانحين في ظل معارضة أباطرة التكنولوجيا لخان

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وفي رسالة إلى أحد أعضاء الحزب الجمهوري العام الماضي، أشارت خان إلى أنه تحت إشرافها، اتخذت لجنة التجارة الفيدرالية إجراءات ضد 38 عملية اندماج منذ يونيو/حزيران 2021، وأن الشركات تخلت عن 14 عملية اندماج خلال تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية.

وتشمل هذه الشركات عمالقة التكنولوجيا مثل Nvidia و Meta و Microsoft و Apple و Amazon.

ويقع في قلب معضلة هاريس مؤيدوها البارزون مثل الملياردير مارك كوبان ومؤسس موقع لينكدإن ريد هوفمان، اللذين أعربا عن معارضتهما لخان.

وقال كوبان مؤخرا إنه يعتقد أن المرشحة الديمقراطية يجب أن تحل محل لينا خان في منصب رئيس لجنة التجارة الفيدرالية.

ويرى هؤلاء الداعمون المؤثرون أن النهج المتشدد الذي يتبعه خان قد يؤدي إلى خنق الابتكار والاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وقال كوبان لصحيفة سيمافور: “الصورة الأكبر هي أنها تتألم أكثر مما تساعد”.

من ناحية أخرى، قال هوفمان، الذي تبرع بملايين الدولارات للحملة الديمقراطية، إن خان “يشن حربًا على الأعمال التجارية الأميركية”.

ويخضع هوفمان للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية فيما يتعلق بتورطه مع شركات مثل OpenAI وInflection AI، واستثمار في Microsoft يزعم أنه تحايل على تدقيق لجنة التجارة الفيدرالية.

ويُنظر إلى اختيار هاريس للحفاظ على مسافة حذرة من خان على أنه رد على هذه الشخصيات المؤثرة، التي أعربت عن أملها في أن تستبعد هاريس خان إذا فازت بالرئاسة.

ومن خلال القيام بذلك، فإن هاريس تشير إلى التحول نحو موقف أكثر ملاءمة للأعمال التجارية، وتبتعد بنفسها عن تدابير مكافحة الاحتكار الأكثر صرامة التي تم سنها في عهد الرئيس جو بايدن.

ردود فعل عنيفة من جانب التقدميين بسبب ابتعاد هاريس عن خان

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ومن ناحية أخرى، يرى أنصار خان، الذين ينتمي معظمهم إلى الفصيل التقدمي في الحزب الديمقراطي، أن أجندتها ضرورية لكبح جماح سلطة الشركات.

ويزعمون أن فشل هاريس في التحالف مع مهمة خان لمكافحة الاحتكار من شأنه أن يضعف قاعدة الحزب، وخاصة بين الناخبين المحبطين من التفاوت الاقتصادي ونفوذ الشركات الكبرى.

وفي تقرير نشرته بوليتيكو، حذر هال سينجر، الخبير الاقتصادي في جامعة يوتا، من أن رفض هاريس الدفاع عن خان “يستنزف القاعدة التقدمية” وقد يكون فرصة ضائعة لادعاء موقف شعبوي.

وأكد جيف هاوزر من مشروع الباب الدوار هذه المخاوف في التقرير، محذرا من أن محاولة هاريس لجذب الجمهوريين المعتدلين قد تقوض الطاقة الشعبوية التي يحتاجها الديمقراطيون لمواجهة دونالد ترامب.

محللون يحذرون من أن موقف هاريس يهدد بأصوات الشعبوية

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بالنسبة لهاريس، أصبح السير على خط رفيع بين الدعوات الشعبوية للمساءلة الشركاتية والمصالح التجارية للمانحين لها بمثابة عمل موازنة أساسي في حملتها.

ويؤكد فريق حملة هاريس أن سياساتها الاقتصادية تتضمن تدابير لزيادة الضرائب على المليارديرات والحد من ارتفاع الأسعار، بما يتماشى مع جوانب من منصة بايدن الاقتصادية.

ومع ذلك، يزعم التقدميون أن هذه التدابير قد لا ترقى إلى مستوى الموقف الجريء لمكافحة الاحتكار الذي يمثله خان، الذي يعتبرونه بمثابة قوة أساسية لمواجهة قوة الشركات.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة ليك ريسيرش بارتنرز أن أكثر من 65% من الناخبين في الولايات المتأرجحة الرئيسية يؤيدون الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الحد من الاحتكارات، مما يشير إلى موافقة عامة أوسع على أهداف لجنة التجارة الفيدرالية.

ويحذر المنتقدون من أن نهج هاريس قد يسمح لترامب بالاستحواذ على الرواية الشعبوية من خلال وضع نفسه كمدافع عن الأميركيين العاديين ضد تجاوزات الشركات.

ومع ذلك، سعى بعض الخبراء إلى رفض أهمية مقاومة شركات التكنولوجيا الكبرى باعتبارها مصدر قلق مشروع في استطلاعات الرأي.

رفض آدم كوفاسفيتش، المدير التنفيذي السابق لشركة جوجل ورئيس مجموعة الضغط في مجال التكنولوجيا “غرفة التقدم”، فكرة أن الناخبين يتجمعون خلف موقف لينا خان العدواني ضد القوة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وقال كوفاسفيتش إن “اليسار المناهض للشركات يبالغ في تقدير حجم قاعدته الانتخابية”.

وقال لصحيفة بوليتيكو إن إدارة بايدن “فقدت التوافق مع الناخب المتوسط بشأن القضايا الاقتصادية”، وأن هاريس تعمل الآن على كسب المعتدلين الذين يحذرون من ترامب ولكنهم ينظرون إليها أيضًا على أنها قد تكون متطرفة اقتصاديًا للغاية.

وأوضح كوفاسيفيتش قائلاً: “إنها تصوغ رسالتها ونهجها في التعامل مع الأعمال بشكل مختلف لأن هذا هو ما يريد الناخبون المتأرجحون سماعه”.

مستقبل تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار في ظل إدارة هاريس

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وعلى الرغم من إحجامها عن الدفاع علانية عن سياسات خان خلال حملتها الانتخابية، فمن المتوقع أن تحتفظ هاريس بخان في منصب رئيس لجنة التجارة الفيدرالية إذا فازت.

ويقول المحللون إن الكثير من أجندة إدارة بايدن المناهضة للشركات لا تزال منسوجة في برنامج هاريس، حتى لو لم تكن تعطيها الأولوية في خطاب الحملة.

وفي تعليقه على تقرير بوليتيكو، قال دان جيلدون، رئيس الأركان السابق للسيناتور إليزابيث وارن، إن “نجاح بايدن اقتصاديًا” من المرجح أن يشجع إدارة هاريس على دعم إرث فترة خان في لجنة التجارة الفيدرالية.

لكن منتقدي هاريس يزعمون أنه من خلال عدم الالتفاف حول خان الآن، فإنها تخاطر بتنفير الناخبين التقدميين وقد تفوت فرصة حيوية لتمييز نفسها عن ترامب بشأن قضايا المساءلة الشركاتية.