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ورغم أن سوق النفط تكافح للخروج من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 70 و75 دولارا للبرميل، فإن توفر إمدادات كافية بحلول عام 2025 من المرجح أن يبقي الأسعار معتدلة.

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ويراقب التجار الوضع في الشرق الأوسط، على أمل أن تؤدي المزيد من التصعيدات إلى دعم أسعار النفط بشكل أكبر.

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10% بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. وارتفع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس/آب.

ولكن هذا الارتفاع لم يدم طويلا.

منذ الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لم تكن هناك أي تهديدات حقيقية لإمدادات النفط حتى الآن.

في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، كانت هناك مخاوف بشأن استهداف المنشآت النفطية الإيرانية. لكن هذه المخاوف تلاشت، وما لم تستهدف إسرائيل المنشآت النفطية في إيران، فمن المتوقع أن تظل الأسعار عند نطاقها الحالي.

فائض المعروض في عام 2025؟

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وفي غياب أي صدمات كبيرة في العرض في الشرق الأوسط، تحول التركيز مرة أخرى إلى المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب بالنسبة للمتفائلين بشأن أسعار النفط.

وقد أدى ضعف الطلب في الصين هذا العام إلى إبقاء الأسعار منخفضة.

يعد العملاق الآسيوي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، من المرجح أن يبلغ نمو الطلب على النفط في الصين هذا العام 20% مقارنة بنمو قدره 70% في عام 2023.

وفي العام المقبل أيضاً، من المرجح أن يبلغ نمو الطلب على النفط في الصين 20% فقط.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لشهر أكتوبر/تشرين الأول: “الطلب الصيني على النفط ضعيف بشكل خاص، حيث انخفض الاستهلاك بمقدار 500 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في أغسطس/آب – وهو الشهر الرابع على التوالي من الانخفاض”.

في هذه الأثناء، من المقرر أن تزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها إنتاج النفط اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر أن تقوم السعودية وأوبك+ برفع بعض تخفيضات إنتاج النفط الطوعية اعتبارًا من ديسمبر لاستعادة حصة السوق.

يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الطلب بالفعل. وإذا نفذت أوبك الزيادات المقررة، فقد تنخفض أسعار النفط أكثر.

نمو العرض من خارج أوبك

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وفي الوقت نفسه، من المرجح أيضاً أن يؤثر نمو الإمدادات من خارج أوبك على المعنويات.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ نمو إمدادات النفط من خارج أوبك نحو 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام والعام المقبل. وهذا يفوق نمو إمدادات أوبك.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن “الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا وكندا من المقرر أن تساهم بمعظم الزيادة، حيث ستعزز الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في العامين، وهو ما سيغطي أكثر من نمو الطلب المتوقع”.

علاوة على ذلك، فإن الطاقة الإنتاجية النفطية الاحتياطية لمنظمة أوبك+ وصلت إلى مستويات تاريخية مرتفعة، باستثناء الفترة الاستثنائية لجائحة كوفيد-19.

وباستثناء ليبيا وإيران وروسيا، تجاوزت الطاقة الفائضة الفعلية 5 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وتوفر مخزونات النفط العالمية حاجزًا إضافيًا، حتى مع انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 135 مليون برميل يوميًا على مدى الأشهر الأربعة الماضية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، وبقاء مخزونات الصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل بكثير من متوسطها على مدى خمس سنوات.

لكن الوكالة قالت إن مخزونات المنتجات المكررة العالمية تضخمت إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مما يضغط على الهوامش في مراكز التكرير الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، تمتلك وكالة الطاقة الدولية مخزونًا عامًا من النفط الخام يتجاوز 1.2 مليار برميل، مع نصف مليار برميل إضافي بموجب التزامات الصناعة.

حتى لو حدثت صدمة في العرض في الشرق الأوسط، فإن العالم أصبح مستقراً بشكل جيد فيما يتعلق بإمدادات النفط.

في توقعاتها قصيرة الأجل للطاقة لشهر أكتوبر ، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يزيد الإنتاج العالمي من البترول وغيره من الوقود السائل بمقدار 2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من نمو قدره 500 ألف برميل يوميًا فقط في عام 2024، مدفوعًا بالإنتاج من الدول غير الأعضاء في أوبك.

نتوقع أن يظل نمو الإنتاج خارج أوبك+ قوياً خلال الفترة المتوقعة، ونتيجة لذلك، نتوقع أن يبقي منتجو أوبك+ على الإنتاج أقل من أهدافهم المعلنة مؤخراً لمعظم العام المقبل.

تظل الصين هي المفتاح

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وإذا كان العرض كافيا حتى عام 2025، فإن العامل الوحيد الآخر، إلى جانب علاوات المخاطر الجيوسياسية، الذي قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع هو الطلب القوي من الصين.

ولكن حتى الآن لم تكن الإشارات الصادرة من الصين مشجعة، مع تراجع وارداتها من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي الأسبوع المقبل، سيتم إصدار مؤشرات مهمة تتعلق بمؤشرات مديري المشتريات في الصين، والتي قد تدفع كافة الأسعار إلى الارتفاع بشكل متساوٍ.

قالت باربرا لامبريشت، محللة السلع الأساسية في كومرتس بنك إيه جي، في تقرير: “نظرًا لأن الإعلانات عن تدابير التحفيز الجديدة جاءت في الغالب بعد فترة المسح لمؤشرات سبتمبر، فهناك فرصة لتحسن مؤشرات المعنويات إلى حد ما في أكتوبر. ومع ذلك، فإننا لسنا متفائلين بشكل مفرط”.

علاوة على ذلك، فإن التقدم السريع في مجال المركبات الكهربائية في الصين يعمل أيضًا على الحد من استهلاك النفط في أكبر مستورد للنفط في العالم. ومن المتوقع أن يزداد هذا الاستهلاك مع ابتعاد العالم عن الوقود الأحفوري.

توقعات الأسعار لبقية عام 2024

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أصبحت أسعار النفط عرضة بشكل متزايد للانخفاض على الرغم من استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وقال رضوي من Primary Vision Network لموقع Techopedia.com: “أعتقد أن أسعار النفط ستستمر في مواجهة ضغوط هبوطية خلال بقية العام. تظل المخزونات مرتفعة، لكن الطلب منخفض”.

أبقت شركة ريزفي في يوليو/تموز على أسعار النفط عند 70 دولارا للبرميل، مشيرة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

Source: Tradingeconomics.com

وفي الوقت نفسه، خفض بنك ANZ للأبحاث أيضًا توقعاته لأسعار النفط لبقية هذا العام.

وتتوقع الوكالة الآن أن يبلغ سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل في عام 2024 مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 87 دولارا للبرميل.

أما بالنسبة لأسعار خام غرب تكساس الوسيط، فيتوقع بنك ANZ أن يتداول الخام الأمريكي القياسي عند 78 دولارا للبرميل مقارنة بتقديره السابق البالغ 84 دولارا للبرميل.

وقالت مؤسسة ANZ للأبحاث:

وتواجه سياسات العرض التي تنتهجها منظمة أوبك صعوبة في دعم الأسعار، في ظل استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب. ومع تزايد تشاؤم المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي، فمن المرجح أن تظل المشاعر ضعيفة. ويأتي هذا في ظل الاتجاهات الموسمية التي تؤدي إلى تباطؤ الطلب على النفط.