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من المتوقع أن تحدث شركة Swiggy Ltd. ضجة في سوق الأسهم الهندية من خلال طرحها العام الأولي (IPO) بسعر 390 روبية للسهم، وهو الحد العلوي من نطاق سعرها.

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ومن المقرر أن يفتتح Swiggy أبوابه في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، ويهدف إلى جمع ما يقرب من 1.35 مليار دولار (11700 كرور روبية)، ليصبح بذلك أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية في تاريخ الهند الحديث.

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بعد تقديم طلب سري وموافقة حديثة من مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (SEBI)، حظي عرض Swiggy باهتمام كبير من المستثمرين والمحللين على حد سواء.

ما هو وراء طرح Swiggy للاكتتاب العام الأولي بقيمة 11700 كرور روبية؟

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يجمع الطرح العام الأولي لشركة Swiggy بين مكون الإصدار الأساسي، والذي زاد الآن إلى 4500 كرور روبية، مع مكون العرض للبيع (OFS) لاستيعاب خطط خروج المستثمرين الأوائل.

كشفت الملفات الأولية عن هدف إصدار جديد بقيمة 3750 كرور روبية مع 182.3 مليون سهم عادي متاح من خلال OFS.

تعتزم Swiggy توجيه عائدات الطرح العام الأولي إلى توسيع شبكة متاجرها المظلمة، وتحسين البنية التحتية السحابية، وتمويل شركتها التابعة للتجارة السريعة، Scootsy، مما يضع نفسها في وضع يسمح لها بالنمو على المدى الطويل في سوق توصيل الطعام في الهند.

قدمت شركة Swiggy ملفها المسبق السري إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية في أبريل، وأخفت مقاييس الأعمال التفصيلية حتى الحصول على الموافقة التنظيمية في سبتمبر.

يشير التحديث العام الأخير على مسودة نشرة الاكتتاب الأولية للشركة (RHP) إلى أساس تجاري قوي واهتمام المستثمرين مع استعداد الطرح العام الأولي لشهر نوفمبر.

وقد قامت كل من Prosus وSoftBank وAccel، الداعمين الرئيسيين لشركة Swiggy، بتعزيز تقييم الشركة بشكل جماعي إلى 9.3 مليار دولار اعتبارًا من أغسطس 2023، مما يؤكد القوة المالية الكبيرة قبل الطرح العام الأولي.

استخدام أموال الاكتتاب العام الأولي

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تخطط Swiggy لاستخدام أموال الاكتتاب العام الأولي بشكل استراتيجي في العديد من المجالات الرئيسية. ستستهدف الاستثمارات شركتها التابعة Scootsy، وتوسيع شبكة المتاجر المظلمة، وتحسينات في التكنولوجيا والبنية التحتية السحابية.

تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز القدرات التشغيلية لشركة Swiggy، وتحسين أوقات التسليم، ودعم موقفها التنافسي ضد المنافسين مثل Zomato، التي أطلقت طرحها العام الأولي في يوليو 2021، وجمعت 9375 كرور روبية.

ويؤكد نهج Swiggy التزامها بتعزيز حضورها في السوق ودفع النمو في قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت المزدهر في الهند.

مسار تقييم Swiggy والأداء الأخير

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لقد كانت رحلة تقييم Swiggy رائعة.

وتستمر الشركة، التي قدرت قيمتها بنحو 9.3 مليار دولار في أغسطس/آب، في جذب اهتمام المستثمرين، خاصة مع ارتفاع أسهمها بأكثر من 135% في العام الماضي.

ويعود هذا النمو إلى الوجود القوي لشركة Swiggy في أكثر من 580 مدينة في الهند والشراكات مع أكثر من 200 ألف مطعم.

لقد ساهم التوسع في التجارة السريعة والاستثمارات التكنولوجية في تعزيز القيمة السوقية لشركة Swiggy، مما سمح لها بالتنافس وجهاً لوجه مع Zomato.

يأتي طرح Swiggy الأولي في ظل نجاحات متقلبة لطرح عام أولي في الهند. وفي حين لفت طرح Hyundai Motor الأولي في وقت سابق من هذا الشهر الانتباه، فإن الإطلاقات الأخيرة مثل Paytm وLIC كانت نتائجها متباينة.

وتعكس استجابة السوق لهذه العروض معنويات المستثمرين الحذرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

يشير تسعير Swiggy في الطرف العلوي من النطاق إلى ثقتها في الطلب القوي، لكن المحللين يتوقعون مراقبة السوق بعناية في أيام التداول الأولية.

عينت شركة Swiggy مدراء من الدرجة الأولى لقيادة طرحها العام الأولي، بما في ذلك Citi وJP Morgan وKotak Mahindra Capital وJefferies وICICI Securities وAvendus Capital وBofa Securities.

يتم تقديم المشورة القانونية من قبل Cyril Amarchand Mangaldas، وهو مكتب محاماة ذو سمعة طيبة في الهند.

يعكس هذا الدعم الاستشاري الشامل التزام Swiggy بعملية طرح عام أولي سلسة، بما يتماشى مع توقعات المستثمرين واللوائح التنظيمية للسوق.