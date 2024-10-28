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على مدى أسابيع، انتظرت أسواق النفط بفارغ الصبر رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران على تل أبيب في بداية الشهر.

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وشهدت أسعار النفط تقلبات بسبب مخاوف المتعاملين من أن تستهدف إسرائيل منشآت النفط الخام الإيرانية، مما يحد من الإمدادات من المنطقة.

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ومع ذلك، هبطت الأسعار بنحو 6% يوم الاثنين بعد أن تجنبت الضربة الإسرائيلية على إيران خلال نهاية الأسبوع منشآت النفط والمواقع النووية.

وهذا يجعل احتمالات انقطاع إمدادات الطاقة من إيران ومنطقة الشرق الأوسط أقل في الأشهر المقبلة.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية 67.94 دولاراً للبرميل، بانخفاض 5.3%.

انخفض سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال بمقدار 71.81 دولار للبرميل، بانخفاض 5.1% عن الإغلاق السابق.

كلا المؤشرين عند أدنى مستوياتهما منذ وقت سابق من هذا الشهر.

إسرائيل تتجنب المواقع النفطية والنووية

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واستهدف الهجوم الذي شنته إسرائيل فجر السبت عدة مواقع عسكرية إيرانية، لكنه تجنب المواقع النفطية والنووية.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في مجموعة آي إن جي، في مذكرة:

إن الرد الأكثر استهدافا من جانب إسرائيل يترك الباب مفتوحا لخفض التصعيد، ومن الواضح أن حركة أسعار النفط هذا الصباح تشير إلى أن السوق تتبنى نفس الرأي.

وفي حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران سترد أم لا، أو كيف سترد، فقد قللت الحكومة من شأن الأضرار الناجمة عن رد إسرائيل.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن الهجوم لا ينبغي “المبالغة فيه” أو “التقليل من أهميته”.

وقال باترسون “من الواضح أنه إذا شهدنا بعض التهدئة فإن ذلك سيسمح للعوامل الأساسية مرة أخرى بتحديد اتجاه الأسعار. وفي ظل وجود فائض في السوق بحلول عام 2025 فإن هذا يعني أن أسعار النفط من المرجح أن تظل تحت الضغط”.

هل مبيعات النفط سابقة لأوانها؟

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لقد أدى الضربة المحدودة التي شنتها إسرائيل خلال نهاية الأسبوع إلى تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط.

لكن بعض المحللين يتساءلون عما إذا كان رد فعل السوق سابقا لأوانه.

وأشار زين فاودا، محلل السوق في OANDA.

هناك بعض المحللين الذين يشاطرونني وجهة نظري في أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لا يزال للأسف بعيداً.

ورغم الضربة المحدودة التي شنتها إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة لا تزال بعيدة عن النهاية.

علاوة على ذلك، أدانت المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، بشدة الضربة الإسرائيلية على إيران.

ويثير هذا مخاوف بشأن اندلاع صراع أوسع نطاقا، مع انضمام أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة إلى الحرب.

تحتوي منطقة الشرق الأوسط على أكثر من نصف احتياطيات النفط العالمية، مما يجعلها عرضة لأي نوع من التصعيد.

معضلة أوبك+

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أسعار النفط بعيدة حاليا عن المستويات الحاسمة البالغة 80 دولارا للبرميل. ونظرا لأن اقتصادات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام، فإن الكارتل يريد أن تكون الأسعار أعلى من 80 دولارا للبرميل، وهو مستوى التعادل بالنسبة لهم.

تعني مبيعات النفط يوم الاثنين أن تحرك تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول أصبح صعبًا.

ومن المقرر أن تعكس السعودية وأوبك+ بعض تخفيضات إنتاج النفط الطوعية اعتبارًا من ديسمبر لاستعادة حصة السوق.

ومع ذلك، في السيناريو الحالي، إذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن زيادة الإنتاج اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول قد لا تكون في مصلحة أوبك.

وفي الوقت الذي يتزايد فيه العرض من خارج أوبك، ومن المرجح أن يتجاوز النمو الطلب في العام المقبل، فإن زيادة الإنتاج من أوبك قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على أسعار النفط الخام.

قال فوادا:

إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض عند مستوى 70 دولارا للبرميل، أعتقد أن من غير المرجح أن ترفع أوبك+ الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول.

التوقعات الفنية لأسعار النفط

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وفي الوقت الحالي، يرى المحللون أنه في غياب علاوات المخاطر الجيوسياسية، فإن الدعم لخام برنت يكمن حول 70 دولاراً للبرميل.

وقال فاودا “أدناه لدينا أدنى مستوى للسهم حتى الآن هذا العام وهو أقل بقليل من 69.00 والذي يتعين علينا مراقبته”.

“بقدر ما أحب أن أرى انتعاشًا وأن تغلق أسعار النفط الفجوة، إلا أنني لست متأكدًا ما إذا كانت لدينا الظروف المناسبة لذلك في الوقت الحالي”.

أما بالنسبة لأسعار خام غرب تكساس الوسيط، فإن الدعم يقع حول 65 دولاراً للبرميل.

وبحسب موقع Fxempire.com، فإن التحرك إلى ما دون مستوى 65 دولاراً للبرميل سيكون سلبياً للغاية.

وقال كريستوفر لويس، المؤلف في Fxempire.com، في تقرير: “بدأت التوترات في الشرق الأوسط تهدأ قليلاً على الأقل، لذا ربما يساعد ذلك، ولكن في نهاية المطاف، فإن أكبر مصدر للقلق هنا سيكون الطلب”.