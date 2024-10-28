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كشفت لائحة اتهام حديثة من هيئة محلفين اتحادية عن الأنشطة غير القانونية التي قام بها ماكسيميليانو بيليبيس، الذي كان يدير في السابق AurumXchange، وهي شركة غير مرخصة لتبادل العملات الافتراضية تقع في نوبليسفيل بولاية إنديانا.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية، يواجه بيليبيس خمس تهم تتعلق بغسل الأموال وتهمتين تتعلقان بالفشل المتعمد في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يكشف عن مخطط طويل الأمد مليء بالمخالفات المالية.

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وتظهر وثائق المحكمة أن بيليبيس قام بإدارة شركة AurumXchange من عام 2009 إلى عام 2013، مما سهل تبادل البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.

وقد فرضت مبادلاته رسومًا كبيرة، مما أدى إلى تجميع ملايين الدولارات وجمع عملة بيتكوين بقيمة تزيد عن 1.2 مليون دولار.

ومع ذلك، أهمل بيليبيس اتباع القواعد الفيدرالية التي تتطلب الامتثال لبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال والمسؤوليات الضريبية.

التأثيرات على النظام المالي والأمن القومي الأميركي

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وتسلط لائحة الاتهام الضوء على الضرورة الملحة للامتثال التنظيمي في مجال العملات الافتراضية.

شاركت شركة AurumXchange في أكثر من 100 ألف معاملة بقيمة تزيد عن 30 مليون دولار، حيث كان جزء من العائدات مرتبطًا بنشاط غير قانوني عبر حسابات مرتبطة بسوق Silk Road الذي لم يعد موجودًا الآن.

إن عدم الكشف عن هذه المعاملات لم يعرض سلامة النظام المالي للخطر فحسب، بل عرض الأمن القومي للخطر أيضًا من خلال الكشف عن مخططات غسل الأموال المحتملة.

إخفاء الأموال غير المشروعة

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وفي محاولة لإخفاء الأصول غير القانونية للأموال، ابتكر بيليبيس مخططًا معقدًا لتحويل أرباح البيتكوين إلى دولارات أمريكية.

كما استثمر في العقارات ولم يقدم تقارير عن دخله، مما أدى إلى تفاقم القضايا القانونية التي يواجهها.

ويؤكد التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها الموقف الحازم لوزارة العدل ضد الجرائم المالية في مجال الأصول الرقمية.

استهداف المجرمين لحماية الاقتصاد الرقمي

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أكد المدعي العام الأمريكي زاكاري مايرز على ضرورة مكافحة السلوك غير القانوني المتعلق بالعملات المشفرة والأصول الرقمية.

تلتزم وزارة العدل بملاحقة الأشخاص الذين يستخدمون العملة الرقمية لأغراض إجرامية من خلال التعاون مع جهات إنفاذ القانون.

إن الإجراءات القانونية المتخذة ضد Pilipis و AurumXchange تنقل رسالة واضحة مفادها أن النشاط غير المشروع في مجال العملة الافتراضية سيؤدي إلى عواقب قانونية كبيرة تهدف إلى حماية سلامة النظام المالي والأمن الوطني.

تم التحقيق في هذه القضية من قبل إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية، وخدمة تفتيش البريد في الولايات المتحدة، وشرطة ولاية إنديانا.

وفي حالة إدانته، قد يواجه بيليبيس عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن الفيدرالي وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

سيتم تحديد العقوبة الدقيقة من قبل قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية بعد الأخذ بعين الاعتبار إرشادات إصدار الأحكام في الولايات المتحدة والمعايير القانونية الأخرى.

أعرب المدعي العام الأمريكي مايرز عن امتنانه للمدعيين المساعدين للولايات المتحدة ماريان تي ميندروم وميريديث وود على جهودهما في متابعة هذه القضية.