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وسط تباين الآراء بين مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة واتجاهات التضخم، صرح بيير وونش، رئيس البنك المركزي البلجيكي، بأنه لا توجد حاجة ملحة لأن يسرع البنك المركزي الأوروبي من تخفيف السياسة النقدية.

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وتساهم وجهة نظر وونش في الدعوة المتزايدة بين المسؤولين إلى توخي الحذر، مما يسلط الضوء على الاختلافات في الرأي داخل البنك المركزي الأوروبي.

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ويعتقد وونش أن الحالة الحالية للاقتصاد الأوروبي لا تستدعي خفض أسعار الفائدة بشكل سريع.

ويشير إلى أن معدلات التوظيف القوية، وارتفاع الأجور الحقيقية، والتباطؤ الاقتصادي المعتدل المحتمل، تشير إلى أن النهج التدريجي لتعديل السياسة النقدية هو أكثر ملاءمة.

ويتناقض هذا الرأي مع مقترحات بعض صناع السياسات الآخرين، بما في ذلك ماريو سينتينو من البرتغال، الذي اقترح خفضاً محتملاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في ديسمبر/كانون الأول.

توقعات التضخم للبنك المركزي الأوروبي

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وفي حين يقر وونش بوجود فرصة لعودة التضخم إلى معدل الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بحلول منتصف عام 2025، فإنه يقلل من خطر الانخفاض الطويل الأجل إلى ما دون 2%.

وشدد على أهمية التمييز بين تقلبات التضخم قصيرة الأجل، والتي غالبا ما تتأثر بالتغيرات في أسعار الطاقة واتجاهات التضخم الأكثر استمرارا.

ويدعو وونش إلى تنفيذ أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة بحذر واستجابة للمؤشرات الاقتصادية الأوسع، والانتظار حتى رفع القيود الحالية المفروضة على النمو الاقتصادي.

نهج سياسي متوازن

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ويدعو وونش إلى اتباع نهج متوازن حقيقي في صنع السياسات، مع الأخذ في الاعتبار تقلب أسعار الطاقة، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض.

ويرى أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يتبنى موقفا ثابتا تجاه الاستجابات للتضخم لمنع التغيرات في الأسعار قصيرة الأجل من التأثير بشكل مفرط على قرارات السياسة طويلة الأجل.

وتشير توقعات السوق الحالية إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس بحلول 12 ديسمبر/كانون الأول، مع وجود فرصة كبيرة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

ويعكس هذا حالة عدم اليقين السائدة والتقلبات المحيطة بالاختيارات السياسية المقبلة للبنك المركزي الأوروبي.

وتلعب تصريحات وونش دورا حاسما في الحوار الجاري داخل البنك المركزي الأوروبي حول أفضل مسار للعمل في ضوء الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وقال وونش “أود أن أزعم أن بيانات التضخم الأساسية وليس البيانات الرئيسية قد تعطينا مؤشرا أفضل حول مدى تقييد السياسة”.

وحذر وونش أيضا من التسرع في التعامل مع شهر ديسمبر/كانون الأول، لأن الأحداث الكبرى وإصدارات البيانات في الأسابيع المقبلة سيكون لها عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد.

ماذا في المستقبل؟

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في حين يتنقل البنك المركزي الأوروبي بين آراء مختلفة بشأن أسعار الفائدة، والتضخم، والسياسة النقدية بشكل عام، تسلط رؤى بيير وونش الضوء على تعقيد الوضع.

ويشكل إيجاد التوازن بين الحاجة إلى التحفيز الاقتصادي وضرورة ضمان الاستقرار المالي تحدياً كبيراً لصناع السياسات.

سيستمر المشهد الاقتصادي الديناميكي في أوروبا في التأثير على قرارات البنك المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة، مما يتطلب اتباع نهج مدروس ومدروس جيدًا لتغيير السياسات.



