FTX ستحصل على 53 مليون دولار من رموز BIT بعد تسوية بقيمة 228 مليون دولار مع Bybit

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في تطور مهم في الملحمة المستمرة لإجراءات إفلاس FTX، توصلت شركة إفلاس FTX إلى تسوية بقيمة 228 مليون دولار مع بورصة العملات المشفرة Bybit وقسم الاستثمار التابع لها، Mirana.

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وتمثل الاتفاقية ، التي تم الكشف عنها في ملف قضائي بتاريخ 24 أكتوبر 2024، خطوة حاسمة في جهود FTX لاستعادة الأصول لدائنيها بينما تتعامل مع تعقيدات سقوطها المالي.

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شروط التسوية بقيمة 228 مليون دولار

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وبموجب شروط التسوية، من المقرر أن تتلقى FTX 175 مليون دولار من الأصول الرقمية بالإضافة إلى 53 مليون دولار من رموز BIT.

ويأتي هذا القرار بعد أن سعت FTX في البداية إلى استعادة ما يقرب من مليار دولار من Bybit وMirana ، زاعمة أن الشركتين استغلتا وضعهما “VIP” لسحب حوالي 327 مليون دولار قبل وقت قصير من انهيار FTX في نوفمبر 2022.

وزعم الفريق القانوني لشركة FTX أن ميرانا ضغطت على موظفي FTX لتسريع طلبات السحب، مما يسمح لهم بتجاوز التأخير الذي يواجهه المستخدمون العاديون.

رفع الفريق القانوني لشركة FTX دعوى قضائية في محكمة ديلاوير في نوفمبر 2023 ضد أفراد يُعتقد أنهم استفادوا من هذه المعاملات، بما في ذلك شركاء مقيمون في سنغافورة ومدير تنفيذي في شركة Mirana.

وزعم مستشارو الإفلاس في FTX أن ميرانا وآخرين حصلوا على حق الوصول إلى عمليات السحب التفضيلية بسبب علاقاتهم الوثيقة مع المسؤولين التنفيذيين في FTX، كما يتضح من قاعدة البيانات الداخلية التي تتبع عمليات السحب الكبيرة التي حدثت حتى بعد أن أوقفت FTX عمليات سحب المستخدمين في 8 نوفمبر 2022.

من المقرر الموافقة على تسوية FTX مع Bybit في نوفمبر

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ومن المقرر عقد جلسة استماع لإتمام التسوية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

إذا تمت الموافقة عليها، فسوف تتمكن FTX من استعادة 175 مليون دولار من الأصول الرقمية الموجودة على منصة Bybit وبيع ما يقرب من 52.7 مليون دولار من رموز BIT إلى Mirana.

ويُنظر إلى التسوية باعتبارها خطوة عملية من جانب الممثلين القانونيين لشركة FTX، الذين اعترفوا بأنه على الرغم من صحة ادعاءاتهم، فإن المزيد من التقاضي سيكون مستهلكًا للوقت ومكلفًا.

وتتيح تسوية القضية لبورصة العملات المشفرة المتعثرة استعادة بعض الأصول دون تأخيرات إضافية.

وتأتي هذه التسوية بعد الموافقة على خطة إفلاس FTX في 7 أكتوبر 2024 ، والتي تهدف إلى سداد 98% من المستخدمين حوالي 118% من مطالباتهم نقدًا.

مع تطور إجراءات الإفلاس، توصل العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بورصة العملات المشفرة المنحلة إلى صفقات إقرار ذنب مع المدعين الفيدراليين.

ومن الجدير بالذكر أن أحد الشخصيات البارزة التي تعاونت مع السلطات حصلت على حكم مخفف بالسجن لمدة عامين.

وبينما تتنقل FTX عبر هذا المشهد المعقد، فإن آثار التسوية مع Bybit تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التعافي المالي؛ فهي تمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الثقة بين الدائنين والمستثمرين في سوق العملات المشفرة المتقلبة.

في حين أن رمز FTX (FTT) لا يزال غير نشط وسط إجراءات الإفلاس، فإن التسوية تسلط الضوء على الجهود الجارية لفك تداعيات أحد أكبر الانهيارات في تاريخ العملات المشفرة.