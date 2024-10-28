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انخفضت أسهم شركة أوليمبوس كورب بأكثر من 7% يوم الاثنين، مسجلة أكبر انخفاض يومي في ما يقرب من ثلاثة أشهر، عقب الإعلان عن استقالة الرئيس التنفيذي ستيفان كوفمان من جميع الأدوار على الفور.

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واستقال كوفمان بعد اتهامات بشراء مخدرات بشكل غير قانوني، بحسب التقارير.

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ورفضت شركة أوليمبوس، التي كانت معروفة بكاميراتها وتقنية التصوير قبل التحول إلى المعدات الطبية مثل المناظير، التعليق أكثر، مستشهدة بالتحقيق الجاري.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الشرطة اليابانية تجري تحقيقاتها في الأمر.

وكان كوفمان، وهو مواطن ألماني تولى منصب الرئيس التنفيذي في أبريل/نيسان من العام الماضي، يركز على توسيع قسم المعدات الطبية في شركة أوليمبوس، خلفاً لياسو تاكيوتشي، الذي أدار الشركة من خلال مبيعات الأصول المكثفة.

وأكدت شركة أوليمبوس أن تاكيوتشي سيستأنف مؤقتًا مهامه كرئيس تنفيذي.

“وبعد تلقي ادعاءات بتورط السيد كوفمان في عمليات شراء مخدرات غير مشروعة، قامت شركة أوليمبوس، بالتعاون مع مستشار قانوني خارجي، بالتحقيق على الفور”، حسبما ذكرت الشركة.

وأضاف البيان أن “مجلس الإدارة خلص بالإجماع إلى أن السيد كوفمان ربما تصرف بما يتعارض مع مدونة قواعد السلوك العالمية لدينا، والقيم الأساسية، وثقافة الشركة”.

وذكرت شركة أوليمبوس أن كوفمان، 56 عاما، طُلب منه التنحي عن منصبه وقبل ذلك.

يمثل الانخفاض بنسبة 7% أكبر انخفاض لشركة أوليمبوس في يوم واحد منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

ورغم ذلك، ارتفعت أسهم أوليمبوس بنسبة 35% خلال العام الماضي، متجاوزة بشكل كبير مكاسب مؤشر نيكاي 225 البالغة 24%.

وتظل تفاصيل الاتهامات المحيطة بكوفمان، أحد المسؤولين التنفيذيين الأجانب القلائل الذين يتولون قيادة شركة يابانية كبرى، محدودة.

وتطبق اليابان قواعد صارمة على استخدام المخدرات واستيرادها، ويتجلى ذلك في قضية عام 2015 التي تم فيها القبض على أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة تويوتا بتهمة استيراد مادة الأوكسيكودون.

لقد واجهت شركة أوليمبوس فضائح مؤسسية في الماضي. فقبل ثلاثة عشر عامًا، كشف أول رئيس تنفيذي أجنبي للشركة، مايكل وودفورد، عن عملية احتيال محاسبية كبرى مرتبطة بالدفع الزائد في عمليات الاستحواذ، والتي أدت إلى إخفاء الخسائر.

وبعد فترة وجيزة، تم طرد وودفورد وخسر محاولة لاستعادة السيطرة على الشركة.

في أغسطس، خفضت شركة أوليمبوس توقعاتها لدخل التشغيل للعام بأكمله بسبب تحديات النمو في السنوات الأخيرة.

صرح محللو مجموعة سيتي جروب أنه على الرغم من أن الموقف كان مؤسفًا، إلا أن شركة أوليمبوس تعاملت معه بشكل مناسب. وأضافوا أن لجنة الترشيحات بالشركة تدرس الخيارات المتاحة لاختيار رئيس تنفيذي جديد، حيث يعتبر تاكيوتشي ـ أحد قادة مبادرة تحويل أوليمبوس ـ خيارًا قويًا.