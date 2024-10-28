تؤجل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية استئناف قضية الريبل إلى عام 2025 وسط تزايد تراكم قضايا العملات المشفرة

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من المتوقع أن يمتد النزاع القانوني المستمر بين شركة Ripple وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) إلى عام 2025.

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طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا تمديدًا لتقديم موجزها الرئيسي، مما أدى إلى تأخير الإجراءات بشكل أكبر، مع تحديد الموعد النهائي الجديد لتقديم الملفات في يناير 2025.

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ويشير المحلل القانوني فريد ريسبولي إلى أن هذا التأخير أكثر من مجرد إجراء؛ حيث يشير إلى الموارد المحدودة لهيئة الأوراق المالية والبورصات وأجندة العملات المشفرة المكثفة كعوامل مساهمة.

ويعتقد ريسبولي أن القضية قد تتطور إلى “معركة مذكرات” طويلة الأمد، مع تركيز الطرفين على المذكرات المكتوبة بدلاً من المرافعات الحية في المحكمة، مما قد يؤدي إلى تأخير المرافعات الشفوية حتى أواخر عام 2025.

هل تتعرض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لضغوط في قضية الريبل؟

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يشير طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتمديد إضافي إلى أن الهيئة التنظيمية قد تكون مرهقة للغاية، وتكافح من أجل إدارة العديد من قضايا العملات المشفرة المستمرة.

يقول خبراء قانونيون إن التأخير في استئناف شركة Ripple يشير إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تواجه صعوبة في تحديد أولويات قضاياها في ظل الموارد المحدودة.

وعلى الرغم من أن محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق مارك فاجيل رد على تفسير ريسبولي بالقول إن تمديد الموعد النهائي يقع ضمن الجداول الزمنية النموذجية ولا يعني أي تأخير رسمي، فإن التأجيل يسلط الضوء على التحديات القانونية واللوجستية المعقدة التي تواجهها هيئة الأوراق المالية والبورصات في إنفاذ العملات المشفرة.

ويتوقع المتخصصون القانونيون أن يركز استئناف شركة ريبل على الحجج المكتوبة بدلاً من الشهادات في المحكمة، وهو ما قد يؤدي إلى تبادل متبادل للمذكرات القانونية.

ويؤدي هذا التطور إلى تقليل احتمال التوصل إلى حل فوري ويحول التركيز إلى الحجج المقدمة من كل جانب.

ومن المتوقع أن تقدم المرافعات الشفوية في القضية في أواخر عام 2025، فرصة لشركة Ripple وهيئة الأوراق المالية والبورصات لصقل وتعزيز مواقفهما القانونية أثناء تقدمهما خلال عملية الاستئناف.

كيف يمكن للقوانين الجديدة وقيادة لجنة الأوراق المالية والبورصات أن تؤثر على الريبل؟

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ويتكهن فريد ريسبولي أيضًا بكيفية تأثير التشريع الجديد المحتمل على موقف Ripple في هذا الصراع القانوني.

إذا تم سن قانون جديد بحلول عام 2026 يتناول صراحة تصنيف الريبل، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير مسار القضية.

وعلى العكس من ذلك، إذا ظل التشريع غامضًا فيما يتعلق بوضع ريبل، فقد تعيد محكمة الاستئناف القضية إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من التوضيح.

علاوة على ذلك، يتوقع ريسبولي أن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الحالي جاري جينسلر، وهو من المؤيدين الصريحين لتشديد تنظيم العملات المشفرة، من غير المرجح أن يظل في منصبه بحلول عام 2026.

إن التغيير في قيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات قد يكون له آثار كبيرة على التوقعات القانونية لشركة Ripple، مما قد يؤدي إلى تغيير موقف الهيئة التنظيمية أو استراتيجيتها في هذه القضية.

النتائج المحتملة لقضية الريبل

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وتمتد آثار المعركة القانونية التي تخوضها شركة Ripple مع هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى ما هو أبعد من الشركة نفسها، حيث تؤثر على المشهد الأوسع للعملات المشفرة.

إذا نجحت شركة Ripple في مواجهة ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات، فقد يشكل ذلك سابقة قانونية للكيانات الأخرى العاملة في مجال البلوك تشين والعملات المشفرة، مما يوفر نموذجًا للتحديات التنظيمية.

وعلى العكس من ذلك، فإن الحكم الإيجابي لهيئة الأوراق المالية والبورصات قد يعزز موقف الوكالة في مبادراتها التنظيمية الأوسع نطاقا، مما قد يؤدي إلى تشديد القيود المفروضة على الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تؤثر النتيجة ليس فقط على Ripple، بل أيضًا على القضايا المستقبلية التي تتعلق بالأصول الرقمية.

ومع تقدم إجراءات الاستئناف، سيراقب محللو السوق والخبراء القانونيون عن كثب الاستراتيجيات التي يستخدمها كلا الطرفين.

وتسلط قضية ريبل الضوء على الديناميكيات المتطورة لتنظيم العملات المشفرة، حيث من المحتمل أن يشكل كل قرار قانوني اتجاه السوق والإطار التنظيمي.