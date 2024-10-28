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تمكنت محفظة Phantom Wallet، وهي محفظة غير احتجازية رائدة على blockchain Solana، من حل مشكلات التوقف الأخيرة التي أثرت على خدماتها أثناء Grass Airdrop One المرتقب للغاية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت شركة Phantom عن “حادثة توقف تشغيل” أدت إلى تعرض بعض المستخدمين لأرصدة حسابات غير دقيقة وتعطل الخدمات، مما أثار المخاوف داخل مجتمع Solana.

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تم حل مشكلة المحفظة الوهمية

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ولإدارة الموقف، نصح فريق Phantom المستخدمين بتجاهل أي أخطاء محاكاة واستخدام التطبيقات اللامركزية (dApps) للمعاملات العاجلة.

“إذا كنت في حاجة ماسة لإجراء معاملة، يرجى تجاهل أخطاء المحاكاة ومحاولة استخدام تطبيق لامركزي”، تواصلت الشركة عبر X.

لقد كانت الاطمئنان إلى أن “أموالك آمنة” رسالة بالغة الأهمية للمستخدمين الذين واجهوا تحديات الوصول إلى حساباتهم.

ولحسن الحظ، تمت استعادة خدمات Phantom بعد فترة وجيزة، وأفاد الفريق بأن معظم الوظائف عادت للعمل مرة أخرى.

وفي رسالة متابعة ، أعرب فريق Phantom عن امتنانه لصبر المستخدمين وأكدوا التزامهم بمراقبة الموقف عن كثب. وذكروا: “نقدر صبر الجميع. نحن نتخذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث مشكلات مثل هذه في المستقبل”.

لم يكن هذا التوقف حادثًا معزولًا بالنسبة إلى Phantom Wallet، حيث واجهت العديد من الانقطاعات المماثلة طوال عام 2024.

وفي وقت سابق من شهر فبراير، واجهت المحفظة تأخيرات في تحديث أرصدة الرموز، ومرة أخرى في شهر أغسطس، أبلغ المستخدمون عن مشكلات تتعلق برؤية الحساب.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد كان الفريق استباقيًا في معالجة الحوادث وحلها بسرعة.

إنزال رمز العشب في الهواء

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تزامنت حادثة توقف عملات Phantom مع عملية توزيع توكن Grass، والتي وزعت 10% من إجمالي المعروض من توكن GRASS.

مع تزايد الإثارة المحيطة بالإنزال الجوي، ارتفع حجم المعاملات بشكل كبير، مما أدى إلى إرهاق البنية التحتية الخلفية لشركة Phantom.

وتوجه العديد من المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم حيث أشارت صفحة حالة المحفظة إلى وجود مشكلة كبيرة، مما أدى إلى تكهنات حول انقطاع أوسع نطاقًا عبر نظام Solana البيئي.

وعلى الرغم من الانقطاعات المؤقتة التي تعرضت لها المحفظة، إلا أن شبكة Solana نفسها حافظت على نسبة تشغيل 100%.

في حين أظهرت Grass Airdrop One اهتمامًا كبيرًا من جانب المستخدمين – مع تقارير تشير إلى أن أكثر من 2 مليون مستخدم سعوا إلى تداول رموز GRASS المكتسبة حديثًا – فإن حادثة Phantom Wallet بمثابة تذكير بالعقبات الفنية التي يمكن أن تنشأ أثناء الأحداث الكبرى.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من عودة Phantom Wallet إلى العمل بسلاسة، إلا أن التوقف الأخير يؤكد على أهمية البنية التحتية القوية مع تزايد الطلب على الخدمات اللامركزية.

يتطلع المجتمع إلى التحسينات المستمرة للمحفظة واستقرارها أثناء تنقلها بين تعقيدات بيئة التشفير المتغيرة بسرعة.