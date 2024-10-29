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من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور الوطنية في المملكة المتحدة بنسبة تصل إلى 6% العام المقبل، مما يمنح زيادة كبيرة في الأجور لأكثر من مليون عامل من ذوي الأجور المنخفضة، وفقًا لتقرير صحيفة الغارديان.

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ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة في حكومة الظل راشيل ريفز رسميًا عن الزيادة في الميزانية يوم الأربعاء، والتي ستتجاوز التضخم وتتجاوز التوقعات الأخيرة.

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تمشيا مع هدف الحكومة طويل الأجل “لرفع الحد الأدنى” للأجور، فإن المعدل الجديد من شأنه أن يرفع الأجر المعيشي الوطني للعاملين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاما فأكثر إلى 11.44 جنيها استرلينيا في الساعة، مع إمكانية ارتفاعه إلى أكثر من 12.12 جنيها استرلينيا قريبا.

وقال نيي كومينيتي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزوليوشن في التقرير: “من المتوقع أن يتلقى ملايين من ذوي الدخل المنخفض أخبارًا جيدة في الميزانية عندما يعلن المستشار عن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور”.

وأشار كومينيتي أيضًا إلى التأثيرات المحتملة لزيادة متوقعة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، مضيفًا: “ستقول بعض الشركات بشكل مشروع أن تكاليف أجورها ارتفعت كثيرًا نتيجة لهذه الميزانية”.

المساواة في الأجور بين الشباب قيد الدراسة

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وقد تؤدي الزيادة المقبلة في الأجور أيضًا إلى تقريب العمال الأصغر سنًا من التكافؤ مع نظرائهم الأكبر سنًا.

أعرب الوزراء عن دعمهم لتوسيع نطاق الحد الأدنى للأجور الوطنية ليشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، وهي الخطوة التي من شأنها معالجة فجوات الأجور على أساس العمر، وهي توصية نشرتها مؤخرا صحيفة التايمز.

وتستند سياسة الحد الأدنى للأجور الجديدة هذه إلى الأهداف المحافظة لرفع الأجور المنخفضة، حيث لا ينبغي للأجر المعيشي الوطني أن يقل عن ثلثي متوسط الدخل.

وقد أدى هذا الحد الذي تم تحديده قبل عقد من الزمن إلى زيادات أعلى من التضخم، مما أدى إلى ارتفاع متوقع هذا العام بنسبة تصل إلى 6%.

الشركات تعرب عن مخاوفها بشأن ارتفاع تكاليف أرباب العمل

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في حين أن زيادة الأجور ستفيد العمال ذوي الدخل المنخفض، فإن الشركات تعرب عن مخاوفها بشأن التكاليف الإضافية التي قد تواجهها.

ومن المتوقع أن يصاحب ارتفاع الأجور زيادة في اشتراكات التأمين الوطني، وهو ما قد يفرض ضغوطاً على أصحاب العمل الذين يتعاملون بالفعل مع نفقات تضخمية.

حذرت تينا ماكنزي من اتحاد الشركات الصغيرة،

إن الشركات هي التي تدفع أجور الناس، بالإضافة إلى كافة الضرائب التي تفرضها الحكومة، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد معدل الأجر المعيشي.

من المرجح أن تفيد الزيادة في الأجور الاقتصادات المحلية

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ويعتقد مؤيدو زيادة الأجور أن الزيادة لن تفيد العمال فحسب، بل ستعود بالنفع على الاقتصادات المحلية أيضا، حيث ينفق العمال ذوو الأجور المنخفضة غالبا دخلا إضافيا محليا.

وقد سلط بول نوفاك، الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، الضوء على هذا التأثير المحتمل، قائلاً: “في وقت حيث لا تزال تكاليف المعيشة مرتفعة للغاية، فإن العمال الأقل أجراً سوف يستفيدون حقاً من زيادة لائقة في الحد الأدنى للأجور. ونحن نعلم أن العمال ذوي الأجور المنخفضة ينفقون المزيد من أموالهم في اقتصاداتهم المحلية. لذا فإن أي زيادة في قدرتهم الشرائية سوف تفيد الشركات المحلية أيضاً”.

ورفض نوفاك المخاوف بشأن فقدان الوظائف المرتبطة بزيادات الأجور، مؤكدا: “في كل مرة يرتفع فيها الحد الأدنى للأجور، هناك بعض الأصوات التي تتوقع أن يؤدي هذا إلى ارتفاع معدلات البطالة. وفي كل مرة يكونون مخطئين”.

لكن متحدثا باسم وزارة الخزانة رفض التعليق على التغييرات المقترحة، قائلا: “نحن لا نعلق على التكهنات حول قرارات الإنفاق أو التغييرات الضريبية خارج الأحداث المالية”.

وبينما تستعد المملكة المتحدة لهذا التعديل المحتمل في الأجور، يراقب الموظفون وأصحاب الأعمال عن كثب لمعرفة كيف ستؤثر هذه السياسات على الاقتصاد في العام المقبل.