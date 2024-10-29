أضعف أرباح لشركة BP منذ سنوات: هل يجب على المستثمرين شراء الأسهم في ظل انخفاض أسعار النفط؟

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أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة “بي بي” مؤخرا عن أضعف أرباح ربع سنوية لها منذ التباطؤ الناجم عن الوباء في عام 2020، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط الخام وتراجع هوامش التكرير.

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وعلى الرغم من انخفاض الأرباح، فإن ربح تكلفة الاستبدال الأساسية للشركة البالغ 2.3 مليار دولار لا يزال يتجاوز توقعات المحللين، التي بلغت 2.1 مليار دولار.

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بالنسبة للمستثمرين، تثير هذه الصورة المختلطة سؤالاً بالغ الأهمية: هل الأداء المالي الأخير لشركة بي بي وتركيزها الاستراتيجي يجعلان من أسهمها خياراً للشراء؟ فيما يلي نظرة عن كثب على ما قد تعنيه هذه النتيجة الفصلية لمساهمي بي بي والمستثمرين المحتملين.

نتائج الأرباح: استقرار وسط ضغوط السوق؟

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أظهرت أرباح شركة بي بي في الربع الثالث، على الرغم من ضعفها مقارنة بالأرباع السابقة، قدرتها على الصمود في ظل سوق الطاقة المتقلبة.

وأبقت الشركة على توزيعاتها النقدية عند 8 سنتات للسهم، وهو ما قد يُنظر إليه، إلى جانب خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 1.75 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، على أنه التزام بإعادة القيمة إلى المساهمين حتى في ظل انخفاض الأرباح.

وفي حين قد ينظر البعض إلى هذا باعتباره علامة على الاستقرار، فإن قدرة “بي بي” على مواصلة مكافأة المستثمرين تعتمد إلى حد كبير على أسعار النفط المستقبلية، التي انخفضت بأكثر من 17% في الربع الثالث بسبب المخاوف بشأن الطلب العالمي.

خطط التحول في مجال الطاقة لشركة BP

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة بي بي موراي أوكينكلوس على تركيز الشركة على نهج “أبسط وأكثر تركيزًا وأعلى قيمة”، مؤكدًا أن بي بي لا تزال ترى إمكانات النمو في النفط والغاز بينما تستثمر استراتيجيًا في مبادرات التحول في مجال الطاقة.

ومع ذلك، فإن التقارير التي تشير إلى أن شركة بي بي قد تتراجع عن التزامها بخفض إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2030 تضيف تعقيداً إلى السرد الاستثماري.

ويشير هذا التحول المحتمل إلى أن شركة بي بي قد تركز بشكل أكبر على أصول الوقود الأحفوري ذات العائد المرتفع في الشرق الأوسط وخليج المكسيك، والتي قد توفر عوائد كبيرة ولكنها قد تتعارض أيضًا مع توقعات المستثمرين للتحول الأخضر السريع.

هل يجب عليك شراء أسهم BP؟

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سجل سهم شركة BP أداء أضعف من منافسيه الأوروبيين، حيث انخفض بأكثر من 14% منذ بداية العام، في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون مخاوف بشأن استراتيجية التحول في مجال الطاقة والربحية وسط تقلب أسعار النفط.

في حين أن برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي لشركة BP واستقرار الأرباح قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل، فإن أولئك الذين يسعون إلى النمو قد يجدون في التناقض الاستراتيجي للشركة فيما يتعلق بالطاقة الخضراء إشارة تحذير محتملة.

إذا قامت شركة بي بي بإعطاء الأولوية لاستثمارات الوقود الأحفوري على حساب مصادر الطاقة المتجددة، فقد تشهد ربحية أكبر على المدى القصير ولكنها قد تواجه تحديات على المدى الطويل مع تزايد دعم سياسات الطاقة العالمية للاستدامة.

بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في شركة بي بي، فإن القرار يتوقف على مدى تحمل المخاطر وأولويات الاستثمار. قد تكون مبادرات بي بي المستمرة في توزيع الأرباح وإعادة الشراء جذابة لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق دخل مستقر، لكن النمو المستقبلي للسهم يظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأسعار النفط المتقلبة.

ربما ينظر المستثمرون الذين يركزون بشكل أكبر على النمو الطويل الأجل والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بحذر إلى التحول المحتمل لشركة بي بي نحو مصادر الطاقة التقليدية.

ومع التقارير الفصلية القادمة من شركات النفط الكبرى الأخرى مثل شل، وتوتال إنرجيز، وإكسون موبيل، وشيفرون، فإن أداء بي بي قد يوفر معياراً للقطاع، ويكشف كيف تعمل شركات الطاقة على موازنة توليد الأرباح مع التزامات الاستدامة.

في ظل مشهد الطاقة المتطور هذا، قد يكون سهم بي بي جذاباً للمستثمرين الباحثين عن القيمة، ولكن قد يكون من الحكمة اتباع نهج حذر نظراً للمسار غير المؤكد لأسعار النفط واستراتيجية الشركة المتغيرة للتحول في مجال الطاقة.