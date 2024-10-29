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وفي تحول كبير للأحداث، أعلن الاقتصاد البرازيلي عن عجز في الحساب الجاري بلغ 6.5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الفائض المتواضع الذي سجل في نفس الشهر من العام السابق.

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ويسلط هذا العجز غير المتوقع، والذي جاء أعلى من المتوقع، الضوء على اتجاهات مثيرة للقلق داخل الإطار الاقتصادي للبلاد.

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في ظل الصعوبات التي تواجهها مجالات حيوية مثل السلع والخدمات والدخل الأساسي، يتعين على الاقتصاد البرازيلي أن يخضع لتعديلات استراتيجية لتقليل المخاطر ودعم النمو المستدام.

تحليل العوامل الكامنة وراء عجز الحساب الجاري في البرازيل

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الحساب الجاري هو مؤشر رئيسي للأداء الاقتصادي للبلد، ويمثل الموازين التجارية، وتدفقات الدخل، والتحويلات الأحادية الجانب.

يمكن أن يعزى العجز الكبير الذي سجلته البرازيل في سبتمبر/أيلول إلى انخفاض فائض السلع المتداولة، وزيادة العجز في الخدمات، واتساع الفجوة في حساب الدخل الأولي.

انخفض فائض السلع في البرازيل بشكل كبير، من 8.5 مليار دولار في سبتمبر 2023 إلى 4.8 مليار دولار بعد عام. وكان سبب هذه الخسارة في المقام الأول هو زيادة بنسبة 18.4٪ في الواردات، والتي تجاوزت إلى حد كبير النمو الطفيف بنسبة 0.3٪ في الصادرات خلال نفس الفترة.

إن الفجوة المتزايدة بين ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات تثير تساؤلات حول الميزان التجاري للبرازيل.

بلغ عجز الحساب الجاري في البرازيل 6.6 مليار دولار في أغسطس 2024، وهو ما يتجاوز بكثير المليار دولار المسجل في نفس الشهر من العام الماضي ويتجاوز التوقعات البالغة 5.1 مليار دولار.

كان هذا هو أكبر عجز في الحساب الجاري منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبلغ الميزان التجاري 4 مليارات دولار، بانخفاض قدره 4.8 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 6.5% وزادت الواردات بنحو 12%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عجز الخدمات بمقدار 1,6 مليار دولار، ليصل إلى 4,7 مليار دولار إجمالاً.

بلغ العجز الأساسي في الدخل 6.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 851 مليون دولار، حيث انخفضت النفقات الصافية للأرباح والأرباح الموزعة من الاستثمارات المباشرة والمحافظ بنسبة 18.7%. وظل فائض الدخل الثانوي دون تغيير تقريبًا عند 259 مليون دولار.

ارتفع عجز قطاع الخدمات

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وارتفع العجز في قطاع الخدمات من 3.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار على أساس سنوي.

ويسلط هذا الارتفاع الضوء على نقاط الضعف في قطاع الخدمات في البرازيل، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتحسين القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ديناميكيات تجارة الخدمات.

حساب الدخل الأولي : اتسعت الفجوة في حساب الدخل الأولي من 5.1 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار، مما أدى إلى تعقيد الوضع المالي في البرازيل بشكل أكبر.

ويشير هذا الارتفاع إلى تدفق متزايد للدخل الناتج عن الاستثمارات الأجنبية، مما يؤكد ضرورة قيام البرازيل بتطوير مصادر الدخل المحلية لتقليل الاعتماد على التدفقات الدولية.

التأثير على الاستقرار الاقتصادي في البرازيل

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ويثير اختلال التوازن في الحساب الجاري المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي في البرازيل وإمكانات النمو على المدى الطويل.

ويمكن أن يؤدي العجز المتزايد إلى زيادة الطلب على التمويل الخارجي، مما قد يؤثر سلباً على سعر الصرف الحقيقي البرازيلي.

إذا استمر هذا الخلل، فقد تشهد البرازيل انخفاض قيمة العملة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وحتى زيادة التضخم ــ وكل هذا من شأنه أن يلحق الضرر بالقدرة الشرائية للمستهلكين.

إن التفاوت بين الواردات والصادرات لا يؤثر على الحساب الجاري للبرازيل فحسب؛ بل إنه يسلط الضوء أيضاً على الحاجة الملحة إلى التنويع والقيمة المضافة في عروض التصدير في البلاد.

إن تعزيز القطاعات مثل الزراعة والتصنيع والتكنولوجيا يمكن أن يحسن القدرة التنافسية للصادرات ويقلل الاعتماد على الواردات، مما يؤدي إلى توازن تجاري أكثر صحة.

التحديات البنيوية

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ويكشف العجز المتزايد في ميزان الخدمات وعجز حساب الدخل الأولي عن قضايا هيكلية أعمق داخل النظام الاقتصادي البرازيلي.

إن معالجة هذه العقبات تتطلب اتخاذ إجراءات سياسية محددة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو الدخل محليا.

ولكي تتمكن البرازيل من التعامل بشكل فعال مع الصدمات الاقتصادية الخارجية والتغلب على حالة عدم اليقين العالمية، يتعين عليها أن تعمل على تعزيز قدرتها الاقتصادية على الصمود من خلال اتخاذ قرارات سياسية حذرة وتنفيذ إصلاحات استراتيجية.

إن تنويع مصادر الدخل، وتعزيز النمو في القطاعات الموجهة للتصدير، وتعزيز الإنتاجية في مختلف الصناعات تشكل خطوات حاسمة ضرورية للتعويض عن الآثار السلبية لعجز الحساب الجاري وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة.

باختصار، إن العجز في الحساب الجاري للبرازيل والذي بلغ 6.5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول يؤكد الحاجة الأساسية إلى بذل جهود استباقية لحل اختلالات التوازن التجاري وتعزيز الأساسيات الاقتصادية للبلاد.

إن الجهود المبذولة لتحسين القدرة التنافسية للصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة خلق الدخل المحلي تشكل أهمية بالغة للحد من المخاطر المرتبطة بعجز الحساب الجاري وإرساء الإطار اللازم للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

تستطيع البرازيل التغلب على عقباتها بنجاح وتحقيق نجاح طويل الأمد من خلال التركيز على التغييرات الهيكلية وتحسين القدرة على الصمود في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.