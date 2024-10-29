تتعاون شركة Circle مع HKT لتعزيز حلول الولاء القائمة على تقنية blockchain في هونج كونج

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وقعت شركة Circle، الجهة المصدرة لعملة USDC المستقرة، مذكرة تفاهم رسميًا مع HKT، وهي شركة كبرى تقدم خدمات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في هونج كونج.

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وبحسب بيان صحفي مشترك أصدرته الشركتان، يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى استكشاف تطوير حلول ولاء العملاء المستندة إلى تقنية blockchain والمصممة خصيصًا للتجار في المنطقة.

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حلول ولاء العملاء بتقنية البلوكشين للتجار في هونج كونج

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وتستفيد الشراكة من خبرة Circle في خدمات Web3 إلى جانب نظام HKT الشامل للتجار وقدرات التواصل مع العملاء.

ومن خلال الاستفادة من قوة تقنية blockchain، تهدف الشركتان إلى إنشاء حلول ولاء تعمل على تحويل كيفية اكتشاف المستهلكين للتجار والتفاعل معهم، وتعزيز تجارب أكثر ديناميكية وتفاعلًا اجتماعيًا.

توفر خدمات Web3 من Circle مجموعة شاملة من أدوات المطورين على مستوى المؤسسات المصممة لتبسيط تجربة blockchain للشركات.

وتتمثل العناصر الأساسية لهذا العرض في محافظ Circle القابلة للبرمجة، والتي تمكن الشركات القائمة والناشئة على حد سواء من استخدام الأصول الرقمية والعقود الذكية بشكل فعال داخل تطبيقات المستهلكين والشركات الموجودة لديها.

لا تعمل هذه الأدوات على تعزيز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تسهل أيضًا تكامل blockchain بشكل أكثر أمانًا وسهولة في الوصول إليه.

أعرب جيريمي أليير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيركل، عن حماسه للتعاون، قائلاً:

“نحن متحمسون للتعاون مع HKT لجلب خدمات Web3 الخاصة بنا إلى طليعة ابتكارات ولاء العملاء. هذا التعاون هو شهادة على التزامنا بمساعدة الشركات على إطلاق العنان لإمكانات تقنية blockchain لخلق تجارب عملاء مدفوعة بالقيمة، وإعادة تعريف برامج الولاء وتزويد التجار بالأدوات التي يحتاجون إليها للنجاح في الاقتصاد الرقمي.”

وفي إطار هذا الشعور، أكدت مونيتا ليونج، الرئيس التنفيذي لشركة HKT Digital Ventures، على الهدف المشترك المتمثل في دفع الابتكار في التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي.

صرحت مونيتا ليونج ،

“نحن في HKT ملتزمون بدفع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي. ويسعدنا التعاون مع Circle. وتكمل خبرتهم في تقنية Web3 نقاط قوتنا في التعامل مع العملاء وخدمات التجار. ونهدف معًا إلى تقديم حلول ولاء فريدة من نوعها تمكن التجار من بناء علاقات أعمق مع عملائهم في هونج كونج.”

دائرة استكشاف الفرص التجارية في آسيا

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تمثل هذه الشراكة مبادرة استراتيجية من جانب شركة Circle لاستكشاف الفرص التجارية في آسيا، وخاصة بعد المشهد التنظيمي المتطور في هونج كونج.

مع استمرار نمو الاقتصاد الرقمي، فإن التزام Circle بتوسيع حلولها القائمة على تقنية blockchain يتماشى تمامًا مع مهمة HKT لتعزيز مشاركة العملاء وخدمات التجار من خلال التقنيات المبتكرة.

ويمثل التعاون بين Circle وHKT خطوة بارزة إلى الأمام في إعادة تعريف برامج ولاء العملاء ضمن سوق هونج كونج الديناميكي.

ومن خلال دمج تقنية blockchain في إطار ولاء العملاء، تستعد الشركتان لإنشاء حلول فريدة من نوعها لا تفيد التجار فحسب، بل تعمل أيضًا على إثراء تجارب المستهلكين، مما يدفع مستقبل مشاركة العملاء في المنطقة.