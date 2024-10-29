هل “سرقت” تايوان حقًا صناعة الرقائق الأمريكية كما يدعي ترامب؟

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في مقابلة أجريت مؤخرًا مع برنامج The Joe Rogan Experience ، أشعل الرئيس السابق دونالد ترامب نقاشًا مثيرًا للجدل من خلال زعمه أن تايوان “سرقت” صناعة أشباه الموصلات الأمريكية.

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وتتوافق تصريحات ترامب مع الاتهامات السابقة التي وجهها، حيث أكد أن تايوان سيطرت على تقنية حيوية للاقتصاد الأميركي.

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ومع ذلك، يزعم الخبراء أن هيمنة تايوان على تصنيع أشباه الموصلات ليست نتيجة للسرقة، بل هي نموذج أعمال مبتكر وعقود من الاستثمار.

مع تكثيف السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024، يثير التركيز على صناعة أشباه الموصلات في تايوان – بقيادة شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) – تساؤلات حول ما قد يعنيه عودة ترامب المحتملة إلى منصبه بالنسبة لقطاع الرقائق العالمي.

وجهة نظر ترامب: الرسوم الجمركية و”رسوم الحماية”

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تعكس تعليقات ترامب مخاوفه بشأن اعتماد الولايات المتحدة على إنتاج أشباه الموصلات من تايوان.

خلال المقابلة، انتقد قانون CHIPS، مقترحًا أنه لا ينبغي استخدام الأموال الأميركية لصالح الشركات الأجنبية التي تنشئ مصانع محليًا.

إذا أعيد انتخابه، اقترح ترامب فرض رسوم جمركية على الرقائق التايوانية، وتحديدًا تلك التي تنتجها شركة TSMC، التي تصنع الرقائق لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل Apple وNvidia.

حتى أنه اقترح أن تدفع تايوان للولايات المتحدة مقابل دفاعها، وهي الفكرة التي رفضها المسؤولون التايوانيون باعتبارها “رسوم حماية” غير مرغوب فيها، وفقًا لشبكة CNN .

وانخفضت أسهم TSMC بنسبة 4.3% استجابة لذلك، مما يسلط الضوء على حساسية السوق للتوترات الجيوسياسية.

نجاح أشباه الموصلات في تايوان

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ويرد الخبراء على اتهامات ترامب، مؤكدين أن صناعة أشباه الموصلات في تايوان نشأت من خلال الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي وليس “سرقة” التكنولوجيا الأميركية.

أسس موريس تشانج شركة TSMC في عام 1987، وكانت رائدة في نموذج “المسبك المتخصص”.

بدلاً من تصميم شرائحها، ركزت شركة TSMC حصريًا على التصنيع لشركات أخرى – وهو نهج جديد في ذلك الوقت.

وقد سمح هذا لشركة TSMC بتوسيع نطاق الإنتاج، وجذب العملاء عبر القطاعات، والتحول إلى محور رئيسي في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية.

ونقلت شبكة CNN عن كريستوفر ميلر، مؤلف كتاب “حرب الرقائق: المعركة من أجل التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم “، قوله: “نجاح شركة TSMC ينبع من التركيز على التميز في التصنيع واقتصادات الحجم، وليس من أخذ أي شيء من الولايات المتحدة”.

إن هذا النهج الذي يركز على التصنيع، إلى جانب النظام البيئي التايواني من المهندسين المهرة، جعلها المورد الرائد في العالم للرقائق المتقدمة، حيث تنتج أكثر من 90% من الإنتاج العالمي، وفقًا لرابطة صناعة أشباه الموصلات.

إن محاولات إنتل وسامسونج لتقليد نموذج مصنع أشباه الموصلات الخاص بشركة TSMC تؤكد أن صعود صناعة أشباه الموصلات في تايوان كان عضويًا وليس انتهازيًا.

لماذا تعتمد الشركات الأمريكية على شركة TSMC

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وعلى الرغم من انتقادات ترامب، فإن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل تعتمد بشكل كبير على التصنيع المتقدم لشركة TSMC.

وقد أدى التهديد بنشوب صراع محتمل بين الصين وتايوان إلى زيادة اهتمام الولايات المتحدة بتقليص هذا الاعتماد، مما أدى إلى مبادرات مثل قانون CHIPS، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في عام 2022، بهدف تعزيز إنتاج الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة.

ولكن بناء قاعدة تصنيع أشباه الموصلات المحلية ليس بالمهمة البسيطة؛ إذ تواجه إنتل وشركات أخرى تكاليف مرتفعة، ونقصاً في العمالة، وتحديات تنظيمية في الولايات المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على تعقيدات جهود ترامب لإعادة تصنيع الرقائق إلى الوطن.

بالنسبة لشركة TSMC، فإن التوسع في الولايات المتحدة يمثل أيضًا تحديات.

وتقوم الشركة ببناء ثلاثة مرافق في أريزونا، لكنها واجهت تأخيرات مرتبطة بالاختلافات في ثقافة العمل واللوائح العمالية.

قال مدير البحث والتطوير السابق في شركة TSMC كونراد يونج لشبكة CNN : “يجب على شركة TSMC تكييف عملياتها لتناسب الثقافة المحلية وأنظمة العمل إذا كانت تريد حقًا أن تصبح شركة عالمية”.

معضلة الرقائق بين الولايات المتحدة وتايوان

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إذا فرض ترامب رسوما جمركية على أشباه الموصلات التايوانية، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد سلاسل التوريد وزيادة التكاليف في جميع أنحاء قطاع التكنولوجيا.

وأشار محللون في سيتي إلى أن التعريفات الجمركية سوف تنطوي على عمليات تدقيق مكثفة، نظرا للتكوين المعقد للشرائح الموجودة في الأجهزة الإلكترونية.

ويشير التاريخ إلى أن النزاع التجاري قد يؤدي إلى ردود فعل انتقامية من جانب الصين، كما حدث عندما قامت بكين بتقييد وصول شركة صناعة الرقائق الأميركية ميكرون إلى السوق الصينية خلال التوترات السابقة.

ومن ناحية أخرى، فإن رئاسة ترامب قد تكون في صالح مصنعي الرقائق الأميركيين مثل إنتل وتكساس إنسترومنتس، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد التنافسي في الصناعة.

في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تأمين إمداداتها من الرقائق، يظل دور تايوان لا غنى عنه.

وتسلط تعليقات ترامب الضوء على التحديات المتمثلة في تقليل الاعتماد على شركات تصنيع الرقائق الأجنبية مع تحقيق التوازن بين الاعتبارات الجيوسياسية.

وفي الوقت نفسه، يستمر نفوذ شركة TSMC في المشهد التكنولوجي العالمي في النمو.

ومع ذلك، وكما يقترح كونراد يونج، فإن مفتاح أي توسع ناجح سوف يكمن في التعاون وليس المنافسة، وتعزيز البيئة التي يمكن للشركات الأميركية والتايوانية أن تزدهر فيها من أجل مستقبل مستدام لأشباه الموصلات.

وفي المناقشة الأوسع نطاقا، يوضح مسار تايوان نحو الهيمنة على صناعة أشباه الموصلات نموذجا استراتيجيا يسعى المنافسون إلى محاكاته بدلا من استبداله.

في حين تتصدر ادعاءات ترامب عناوين الأخبار، يتفق خبراء الصناعة على أن تايوان لم تسرق صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية، بل بنت واحدة أصبحت موضع حسد العالم.