GMX-Solana teams up with Chainlink Data Streams for seamless integration

GMX-Solana تدمج تدفقات البيانات Chainlink لتعزيز أمان البيانات

Written by
Translated by
Written on Oct 29, 2024
Reading time 1 minutes
  • GMX price rose 14% as top altcoins mirrored Bitcoin's latest gains.
  • The GMX-Solana integration with Chainlink's Data Streams could spark further gains for GMX.
  • The price of GMX hovered near $24 at the time of writing.

تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >

GMX عبارة عن منصة تبادل لامركزية (DEX) للتداول الدائم والفوري للعملات المشفرة.

Advertisement

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

يدعم Bitcoin وEthereum وأصول أخرى برافعة مالية تصل إلى 100X. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع سعر GMX بأكثر من 14%.

Advertisement

وصل رمز GMX إلى أدنى مستوى له عند 20 دولارًا بعد الانعكاس الهبوطي الأخير.

ومع ذلك، يتم تداوله الآن فوق 24 دولارًا حيث يتطلع المتفائلون إلى توسيع المكاسب. ارتفع حجم التداول اليومي بنسبة 172% إلى أكثر من 39 مليون دولار وسط ضغوط صعودية.

Copy link to section

كشف فريق GMX مؤخرًا عن تحسينات رئيسية، بما في ذلك أوقات تحميل أسرع، واسترجاع بيانات السوق، وعرض شموع الرسم البياني.

أطلقت المنصة أيضًا سوق APE/USD، مما يوفر للمستخدمين مقايضات ApeCoin (APE) الدائمة والتداول الفوري.

ومع ذلك، يأتي هذا بعد يوم واحد من إضافة البورصة لأسواق SUI/USD وSEI/USD الاصطناعية.

الهدف هو السماح للمستخدمين بالتداول لفترة طويلة أو قصيرة على العملتين.

وبعيدًا عن إطلاق العديد من الأصول الجديدة على DEX، شهدت GMX إنجازًا آخر – وهو مشروع GMX-Solana الذي يقوده المجتمع لدمج تدفقات بيانات Chainlink.

تهدف GMX-Solana إلى توفير منصة GMX V2 للمستخدمين داخل نظام Solana البيئي.

جي ام اكس 🫐
جي ام اكس 🫐
@GMX_IO
· يتبع

GMX-Solana — المشروع الشقيق الذي يقوده المجتمع والذي يجلب GMX V2 إلى Solana — يتبنى @Chainlink Data Streams كحل بيانات Oracle الخاص به. سيوفر هذا التكامل لـ @GMX_SOL إمكانية الوصول عند الطلب إلى بيانات السوق عالية التردد المدعومة بـ خوارزميات لامركزية تم اختبارها في المعارك…

صورة
03:29 ص · 29 أكتوبر 2024
8
رد
اقرأ 2 ردود

سيستفيد المشروع من تدفقات البيانات الخاصة بـ Chainlink باعتبارها حل Oracle الخاص به لـ GMX-Solana Perp DEX، مع فوائد مختلفة.

ومن بين هذه المزايا إمكانية الوصول إلى أسعار التنفيذ الآمنة، والتصفية، وحساب معدلات التمويل.

باعتباره امتدادًا لبروتوكول GMX، يسمح GMX-Solana للمستخدمين بالاستفادة من الكفاءة والشفافية عند التداول الدائم.

“سوف يدعم GMX-Solana مئات الأصول، وتوفير السيولة الديمقراطية من خلال GLV، ونموذج اقتصادي مبتكر من Trade-to-Mint، وسرعة تنفيذ لا مثيل لها – مما يتيح تداول الحراسة الذاتية عالي الأداء بدون وسطاء”،كما نشر المشروع على X.

سعر GMX/USD

Copy link to section

انخفض سعر GMX الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت Binance عن إلغاء إدراج زوج التداول GMX/BTC.

أدى الانخفاض إلى ما يقرب من 20 دولارًا إلى تحذير المشترين من تراجع محتمل إلى أدنى مستوياته التي شهدناها في أبريل عندما وصلت العملة إلى 17.90 دولارًا قبل التعافي لتحوم فوق 35 دولارًا في أغسطس.

GMX/USDT chart. Source: TradingView

في حين بقي السعر في المنطقة الحمراء على مدار الشهر الماضي مع أداء بنسبة -6%، فقد انقلب إلى الإيجابية في الإطار الزمني الأسبوعي.

ارتفع زوج GMX/USDT بنسبة 14% خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يضعه بين أكبر الرابحين بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية عند 235 مليون دولار.

المعنويات إيجابية حيث يحوم الثيران فوق 24 دولارا، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي المحتمل في حالة صمود الدعم الأساسي.

على الجانب السلبي، قد تكون مستويات 23.29 و21.00 دولار مناطق رئيسية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

Advertisement

Related news

Other content you may like

More industry news

أفضل 3 أسهم آسيوية غير مقدرة قيمتها للشراء في عام 2025
November 23, 2024
تحليل سعر Jasmy حيث يرى محترفو العملات المشفرة ارتفاعًا بنسبة 1000٪
November 23, 2024
توقعات سعر لايتكوين: إليكم السبب وراء ارتفاع LTC إلى 220 دولارًا
November 23, 2024
كشف استطلاع رأي أن الراتب البالغ 270 ألف دولار يُنظر إليه على أنه مفتاح النجاح المالي في الولايات المتحدة، لكن العديد من الناس لا يحصلون عليه
November 23, 2024
SOL وXRP يقودان العملات البديلة الرائدة مع ارتفاع EOS وMANA
November 23, 2024
من المتوقع أن ترتفع تكاليف الطاقة الشمسية في الهند بعد أن أنهت الصين التخفيضات على الألواح
November 23, 2024
قوة التوقف المؤقت: لماذا يلجأ كبار القادة إلى أخذ إجازة مؤقتة؟
November 23, 2024
إليكم السبب وراء ارتفاع سعر Stellar ولماذا قد ينخفض XLM قريبًا
November 23, 2024