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GMX عبارة عن منصة تبادل لامركزية (DEX) للتداول الدائم والفوري للعملات المشفرة.

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يدعم Bitcoin وEthereum وأصول أخرى برافعة مالية تصل إلى 100X. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع سعر GMX بأكثر من 14%.

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وصل رمز GMX إلى أدنى مستوى له عند 20 دولارًا بعد الانعكاس الهبوطي الأخير.

ومع ذلك، يتم تداوله الآن فوق 24 دولارًا حيث يتطلع المتفائلون إلى توسيع المكاسب. ارتفع حجم التداول اليومي بنسبة 172% إلى أكثر من 39 مليون دولار وسط ضغوط صعودية.

GMX-Solana مع تكامل Chainlink

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كشف فريق GMX مؤخرًا عن تحسينات رئيسية، بما في ذلك أوقات تحميل أسرع، واسترجاع بيانات السوق، وعرض شموع الرسم البياني.

أطلقت المنصة أيضًا سوق APE/USD، مما يوفر للمستخدمين مقايضات ApeCoin (APE) الدائمة والتداول الفوري.

ومع ذلك، يأتي هذا بعد يوم واحد من إضافة البورصة لأسواق SUI/USD وSEI/USD الاصطناعية.

الهدف هو السماح للمستخدمين بالتداول لفترة طويلة أو قصيرة على العملتين.

وبعيدًا عن إطلاق العديد من الأصول الجديدة على DEX، شهدت GMX إنجازًا آخر – وهو مشروع GMX-Solana الذي يقوده المجتمع لدمج تدفقات بيانات Chainlink.

تهدف GMX-Solana إلى توفير منصة GMX V2 للمستخدمين داخل نظام Solana البيئي.

سيستفيد المشروع من تدفقات البيانات الخاصة بـ Chainlink باعتبارها حل Oracle الخاص به لـ GMX-Solana Perp DEX، مع فوائد مختلفة.

ومن بين هذه المزايا إمكانية الوصول إلى أسعار التنفيذ الآمنة، والتصفية، وحساب معدلات التمويل.

باعتباره امتدادًا لبروتوكول GMX، يسمح GMX-Solana للمستخدمين بالاستفادة من الكفاءة والشفافية عند التداول الدائم.

“سوف يدعم GMX-Solana مئات الأصول، وتوفير السيولة الديمقراطية من خلال GLV، ونموذج اقتصادي مبتكر من Trade-to-Mint، وسرعة تنفيذ لا مثيل لها – مما يتيح تداول الحراسة الذاتية عالي الأداء بدون وسطاء”،كما نشر المشروع على X.

سعر GMX/USD

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انخفض سعر GMX الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت Binance عن إلغاء إدراج زوج التداول GMX/BTC.

أدى الانخفاض إلى ما يقرب من 20 دولارًا إلى تحذير المشترين من تراجع محتمل إلى أدنى مستوياته التي شهدناها في أبريل عندما وصلت العملة إلى 17.90 دولارًا قبل التعافي لتحوم فوق 35 دولارًا في أغسطس.

في حين بقي السعر في المنطقة الحمراء على مدار الشهر الماضي مع أداء بنسبة -6%، فقد انقلب إلى الإيجابية في الإطار الزمني الأسبوعي.

ارتفع زوج GMX/USDT بنسبة 14% خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يضعه بين أكبر الرابحين بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية عند 235 مليون دولار.

المعنويات إيجابية حيث يحوم الثيران فوق 24 دولارا، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي المحتمل في حالة صمود الدعم الأساسي.

على الجانب السلبي، قد تكون مستويات 23.29 و21.00 دولار مناطق رئيسية.