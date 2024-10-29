الذهب يصل إلى الأسواق في 10 دقائق: BigBasket وBlinkit وSwiggy يستفيدون من اندفاع Dhanteras في الهند

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في اليوم الأول لمهرجان ديوالي في الهند، قدمت منصات التجارة السريعة مثل BigBasket وBlinkit وSwiggy Instamart وZepto خدمة جديدة، حيث تقدم للعملاء عملات ذهبية وفضية يتم تسليمها في غضون 10 دقائق.

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وبشكل عام، يشهد يوم دانتيراس، وهو أحد الأيام الأكثر ملاءمة في التقويم الهندوسي لشراء المعادن الثمينة، زيادة في مشتريات الذهب والفضة.

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بالاستفادة من هذه الممارسة الهندية التقليدية، تهدف هذه المنصات إلى تبسيط عمليات الشراء من خلال خيارات التوصيل إلى عتبة الباب بالشراكة مع صائغي المجوهرات البارزين.

ومن خلال الاستفادة من هذه التعاونات، تأمل المنصات في تلبية الطلب الموسمي وتأسيس اتجاه تسوق احتفالي جديد.

شراكات توصيل الذهب والفضة

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تتعاون BigBasket مع Tanishq لتوفير العملات الفضية والذهبية: تقدم BigBasket عملات Tanishq الفضية بدرجة نقاء 999.9 (10 جرام) واثنتين من العملات الذهبية عيار 22 قيراطًا (1 جرام)، والتي تتميز بزخرفة لاكشمي، للتسليم السريع في موسم ديوالي هذا.

انضمت Blinkit إلى Joyalukkas وMalabar Gold & Diamonds: تشتمل مجموعة Dhanteras من Blinkit على عملات ذهبية عيار 24 قيراطًا من Lakshmi وعملات فضية عيار 99.9% من Lakshmi Ganesh، بأوزان مناسبة للمشتريات الاحتفالية.

تقدم Swiggy Instamart عملات ذهبية من Jar وMuthoot Exim: تعاونت Instamart مع Nek by Jar وMuthoot Exim، لتقديم عملات ذهبية عيار 24 قيراطًا (0.1 جرام إلى 1 جرام) وخيارات فضية بوزن 5 جرام و11.66 جرام و20 جرامًا من Malabar.

تتعاون Zepto مع Augmont وMalabar لتوفير المعادن الاحتفالية: تقدم Zepto خيارات عملات Malabar الفضية عالية النقاء 999 وعملات Augmont Banyan Tree الذهبية عيار 24 قيراطًا، وهي متوفرة للتسليم السريع.

المهرجانات تدفع باتجاه التجارة السريعة

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وقد استكشفت منصات التجارة السريعة في السابق عمليات تسليم المعادن الثمينة، وخاصة خلال مهرجان أكشايا تريتيا، وهو مهرجان هندوسي ميمون آخر.

قدمت شركة Blinkit مجموعة Akshaya Tritiya التي لا تحتوي فقط على العملات الذهبية ولكن أيضًا على أساسيات الصلاة، مما يلبي احتياجات الاحتفال بشكل شامل.

كما تضمن تطبيق Swiggy Instamart خيارات للعملات الذهبية الحقيقية والشوكولاتة، مما يسلط الضوء على اتجاه حيث يتوسع التجارة السريعة إلى ما هو أبعد من الضروريات اليومية ليشمل العناصر ذات القيمة العالية خلال المواسم الاحتفالية.

ما تقدمه BigBasket وBlinkit وZepto

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قامت شركة BigBasket، المعروفة تقليديًا بالأغذية والسلع سريعة التلف، بتنويع مجموعة منتجاتها، حيث دخلت سوق العملات الذهبية والفضية.

من خلال Tanishq، توفر BigBasket عملات معدنية تتميز بزخارف تقليدية لتعزيز احتفالات ديوالي.

أعرب مدير المشتريات والتسويق الرئيسي للمنصة عن التزام المنصة بتلبية احتياجات العملاء الاحتفالية في غضون دقائق، مما يمثل جهدًا لتحويل BigBasket إلى منصة رئيسية للحصول على أساسيات ديوالي المتنوعة.

إلى جانب BigBasket، نجحت منصات مثل Blinkit وZepto في ترسيخ مكانتها كوجهات تسوق احتفالية.

تتيح تعاونات Blinkit مع Malabar وJoyalukkas للعملاء خيارات للعملات الذهبية والفضية في فئات متعددة، من 0.5 جرام إلى 10 جرام.

تتيح شراكة Zepto مع Malabar وAugmont لها توفير عملات معدنية حصرية عيار 24 قيراطًا و999، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المتسوقين في موسم الأعياد.

لا توفر هذه المنصات الراحة فحسب، بل توفر أيضًا خيارات معدنية عالية الجودة لتلبية عادات الشراء التقليدية.

أطلقت Swiggy Instamart، المعروفة بتوصيل البقالة السريع، مجموعة مختارة من العملات الذهبية بأوزان تتراوح من 0.1 جرام إلى 1 جرام، إلى جانب العملات الفضية بأوزان متعددة، وكلها متاحة بالتعاون مع Jar وMuthoot Exim.

تم تصميم نطاق الوزن المرن هذا لتلبية تفضيلات المشترين المتنوعة، بدءًا من المشتريات البسيطة وحتى الاستثمارات الأكبر حجمًا.

وتسلط الشراكة مع مالابار، التي تقدم عملات حقيقية ورمزية، الضوء على نية المنصة جذب قاعدة واسعة من العملاء.